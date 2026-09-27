החשמל משתלט - וגם הסיניות: גם אירופה מוותרת על בנזין

למרות הקשיים שמערימות מדינות שונות באירופה, נתח השוק של יצרניות רכב סיניות הגיע בחודש אוגוסט ל-12%. נשמע מעט? זה פי 3 מהנתון ב-2025. וגם, זינוק במכירת חשמליות בגלל התייקרות הבנזין יצר כמעט שוויון במכירות עם המזהמות

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השוק האירופי חתך חזק לחשמל בחודש החולף, זאת בעקבות הזינוק במחירי הבנזין שנובע ממלחמת ארה"ב-איראן כתוצאה מסגירת מצר הורמוז. בחודש אוגוסט מסירות החשמליות זינקו ב-52% ליותר מ-245 אלף, לא הרחק ממסירות מכוניות הבנזין שירדו ב-14% לכ-292 אלף. גם מסירות רכבי הייבריד ופלאג-אין הייבריד בעלייה, עם יותר מ-8% ו-13% בהתאמה, בעוד מסירות רכבי דיזל קרסו ב-20% ל-75 אלף.

המרוויחות הגדולות מהמעבר למכוניות חשמליות והיברידיות-נטענות הן כמובן היצרניות הסיניות. בעוד התעשייה האירופית מגיבה לאט, לאלו מבחר דגמים עשיר ומתקדם שהצליח לפתות יותר לקוחות אירופים מאי פעם: נתח השוק של הסיניות באירופה זינק באוגוסט לכמעט 12%, פי 3 מנתח השוק שלהן בינואר 2025, וכפול מזה שנרשם באוגוסט שעבר.

לזינוק האדיר בחשמליות אחראית בראש ובראשונה BYD, שמסירותיה בגוש יותר מהכפילו עצמן ל-26 אלף יחידות (131%+) באוגוסט. בכך BYD עקפה את MG, שעלתה "רק" ב-32% ל-21 אלף יחידות. MG, שהובילה עד עתה את הסיניות באירופה, נאלצה להסתפק באוגוסט במקום השלישי בלבד, אחרי BYD וצ'רי - כולל כל מותגיה (ג'אקו, ג'טור, לפאס, אומודה ואברו). מסירות צ'רי זינקו ב-200% ל-24 אלף בחודש השמיני של השנה, ויחד עם BYD השתיים מחזיקות ב-60% מנתח המסירות של הסיניות באירופה.

את ראש טבלת מסירות החשמליות כבשה מחדש טסלה, עם המודל Y ו-10,281 יחידות. זאת, תודות לצמיחה של 20% במסירות ואחרי שבחודש יולי הסתפקה במקום ה-11 בלבד. סקודה אלרוק ממוקמת שנייה באוגוסט עם 9,289 יחידות, לאחר שהובילה ביולי. הצ'כים יכולים להתנחם בכך שמדובר עדיין בעלייה מרשימה של 45% עבור הדגם בהשוואה למכירות שלו אשתקד. בדירוג השנתי מוסיפה להוביל טסלה, עם 126,395 יחידות (51% יותר מאשתקד) לעומת 77,126 בלבד לסקודה (57%+).

לצמרת מכירות החשמליות הצליחה להתברג גם יצרנית מכוניות היוקרה ב.מ.וו עם שני דגמים. בחודש אוגוסט היצרנית הבווארית מסרה 6,635 יחידות מה-iX1, רכב הפנאי הקומפקטי, שממוקם שלישי באירופה בקטגוריית החשמליות, ו-6,444 מאחיו הגדול iX3 שממוקם רביעי. את דירוג חמשת הדגמים הנמכרים ביותר סוגרת באוגוסט פולקסווגן עם 6,358 מסירות של ה-ID4.

בכלל השוק, יצרניות הרכב האירופיות ממשיכות להציג תמונת מצב מעורבת: קבוצת פולקסווגן ממשיכה להוביל את השוק, אך סבלה מירידה נוספת של 3.5% ל-210,376 יחידות. מותג הליבה איבד כמעט 4% ומסירות אודי נפלו ב-11%, בעוד סקודה רשמה עלייה של 5.5% תודות לביקוש גבוה לחשמליות המותג – האלרוק והאניאק.

בקונצרן סטלנטיס, יצרנית פיאט, אלפא רומיאו, פיג'ו, סיטרואן, אופל ועוד שלל מותגים, המסירות נותרו כמעט ללא שינוי משנה שעברה, עם ירידה של 0.7% ל-110,697 יחידות. בעוד מותגי פיאט, סיטרואן ואופל עלו, אלו של פיג'ו, אלפא רומיאו וג'יפ ירדו.

בקבוצת רנו, שכוללת גם את דאצ'יה אך לא את ניסאן, המסירות ירדו בכמעט 5% בעיקר בגלל ירידה חדה מהצפוי בדאצ'יה, מותג המכוניות הזולות. מנגד, מכירות החשמליות של רנו – ה-4, 5 והטווינגו, נותרו חזקות.