בסכנת הכחדה: ב.מ.וו עשויה לבטל את ה-i4 וסדרה 8

דגמי נישה והחשמלית הוותיקה עשויים להיעלם כחלק מתוכנית לצמצום הוצאות מיותרות. אלו הדגמים שצפויים לעזוב את פס הייצור ולא לשוב

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ב.מ.וו עשויה לצמצם משמעותית את היצע הדגמים בשנים הקרובות, כך עולה מדיווח של האוטומוטיב ניוז. ביצרנית בוחנים ביטול של שורת דגמי נישה דוגמת ה-XM האקסצנטרית, וגם כאלו שיועדו להם גדולות כמו הקופה ארבע דלתות i4, מי שהייתה אמורה להיות המתחרה העיקרית של ב.מ.וו לטסלה מודל 3, אך לא צברה תאוצה מספקת, רכב הפנאי המסוגנן X4 והדגם הייחודי 2 אקטיב טורר.

ה-i4, שיוצרה במפעל הדגל של ב.מ.וו במינכן, מוחלפת בימים אלה ב-i3 נויה קלאסה, מכונית שנייה בשפת העיצוב החדשה הכוללת משפחת הדגמים שיצאה לדרך עם ה-iX3 החדש בשנה שעברה.

מהדיווח עולה כי בנוסף ל-Z4, הרודסטר הוותיקה ומצליחה בעבר שירדה מפס הייצור לאחרונה ולא תחזור אליו, וכך גם ה-XM, רכב פנאי קופה ענקי ומהיר שהושק ב-2022 כספינת הדגל של חטיבת הביצועים M, אך כשל מסחרית בגלל עיצוב שנוי במחלוקת.

גם משפחת הדגמים סדרה 8, שכוללת גרסאות שתי דלתות (קופה וקבריולה) וגרסת קופה ארבע דלתות (למעשה סדאן ללא מסגרות דלתות לחלונות), צפויה לרדת מייצור ולא לשוב אליו לאחר שהדור הנוכחי – שנמצא בייצור עוד מאז 2018 – יסיים את חייו באופן טבעי.

החלטה זו התקבלה לאחר שמוקדם יותר השנה נפוצו שמועות לגבי דור חדש תחת מותג אלפינה אותו ב.מ.וו רכשה בינואר, מה שרק התחזק לאחר הצגת דגם התצוגה ויז'ן אלפינה בווילה ד'אסטה באיטליה במאי האחרון.

מלבד אלו, ב.מ.וו החליטה שלא להציג דור חדש גם ל-X4, גרסת הקופה של רכב הפנאי הקומפקטי X3, וגם עתידה של הסדרה 2 אקטיב טורר, גרסת המיניוואן של המשפחתית הקומפקטית, נראה לוט בערפל.