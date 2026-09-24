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עם 888 כ"ס ושם מסקרן: בנטלי חשפה חשמלי ראשון

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בנטלי, יצרנית מכוניות הפאר הבריטית של קבוצת פולקסווגן, חשפה את הרכב החשמלי הסדרתי הראשון בתולדותיה. שמו טורקאל, על שם אל טורקאל דה אנטקרה - רכס ופארק טבע קדמוני מאבן גיר באנדלוסיה, ספרד. אגב, המילה טורקאל היא גם זו ממנה הגיע המונח טורק (Torque), מומנט.

הטורקאל, כפי שלבטח לא תופתעו לגלות, הוא רכב פנאי גדול באורך של כחמישה מטרים. זאת, בניגוד למתחרה הישירה ביותר של בנטלי ובעלת הבית לשעבר, רולס-רויס, שהרכב החשמלי הראשון שלה, ספקטר, הוא קופה שתי דלתות מהודרת.

בפולקסווגן בחרו בגישה שמרנית יותר עם הטורקאל, כולל עיצוב שגרתי יחסית - למעט חרטום עם סבכה מוארת ענקית. הוא מצויד בסוללת 113 קוט"ש, עם אפשרות לטעינה אולטרה מהירה של עד 400 קילוואט ובעמדה מתאימה ניתן יהיה לטעון מ-10 ל-80 אחוזים בתוך 16 דקות.

בכל מקרה, בנטלי כך נראה בחרה בביצועים על-פני טווח מרבי שבתיאוריה מגיע ל-600 ק"מ. עם 821 כ"ס לגרסת הבסיס או 888 לגרסת "S" ספורטיבית שזקוקה ל-2.9 שניות בלבד מעמידה ל-100 קמ"ש, בעוד הבסיסית משלימה את המיאוץ הקלאסי בחצי שנייה יותר, 3.4 שניות. לשתיהן מהירות מרבית מוגבלת אלקטרונית - 250 קמ"ש בדגם הרגיל ו-260 ב-S.

כיאה לרכב פאר, הטורקאל יציע שפע עור ועץ בשיטות עבודה ידניות מסורתיות, כך בנטלי, ואפשרויות התאמה כמעט אינסופיות. האבזור יהיה עשיר אף הוא, כולל מערכת שמע עם 28 רמקולים (1,780 וואט), רמקולים משולבים במושבים ובמשענות הראש ודולבי אטמוס 7.1.

מערכת המולטימדיה מצוידת במסך OLED קעור ויש לא פחות מ-25 רדארים, חיישנים ומצלמות, לטובת סיוע בנהיגה. ארבעה מהם, למשל, מאפשרים פתיחה ללא מגע של דלתות הצד. אחרים יאפשרו לרכב לחנות בשלט רחוק ולהימנע משריטת החישוק משפת המדרכה.

ורגע, זה לא נגמר. הטורקאל מצויד בהיגוי לכל ארבעת הגלגלים, מאחור לטובת הקטנת רדיוס הסיבוב במהירות איטית (11.1 מטר בלבד) ושיפור היכולת הדינמית במהירות גבוהה. מתלים אדפטיביים נשלטים בנפרד מסוגלים לצמצם את זוויות הגלגול ונטיית המרכב בהאצה ובלימה בקו ישר ובסיבוב, לתחושת "שטיח מעופף".

מהנדסי בנטלי מבטיחים כי פיתחו צליל דמוי מנוע בנזין עתיר-כוח ניתן להתאמה, כשנמאס לכם לשמוע את זמזום המנוע החשמלי ולדמיין שאתם בבנטלי של פעם.

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