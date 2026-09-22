רנגלר רוביקון, התשובה הסינית: זה רכב השטח הקיצוני של גרייט וול

ענקית הרכב הסינית חשפה גרסת קצה לרכב השטח המצליח שלה, עם מכלולים חסונים ואיום אמיתי ראשון על האגדה האמריקאית. כל הפרטים בפנים

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בקצרה:

גרייט וול הציגה גרסת קצה לטנק 300

עם סרן חי מלפנים ויכולת עבירות משופרת

לצערנו אינו משווק מחוץ לסין בינתיים

סין מול אמריקה: גרייט וול הציגה גרסת קצה לטנק 300 הוותיק שמשווק כבר שש שנים, מרכבי השטח המצליחים ביותר בשוק הסיני העצום. וגם חלוץ בקטגוריה שצברה בשנים האחרונות אוהדים רבים במדינת הענק, ובהתאם סחף אחריו את מרבית המותגים הבכירים שם שהציגו לו מתחרים.

הגרסה החדשה מכונה הוק-טרייל, על שם מסלול עבירות מפורסם באזור הרי הלאן שבצפון סין, בין נינגשיה למונגוליה הפנימית. בחירה לא מקרית כמובן, שכן גם ג'יפ מכנה את גרסת הקצה לרנגלר על שם מסלול עבירות מפורסם - רוביקון שברכס סיירה נבדה.

מכלולים חסונים: הטנק 300 מבוסס על שלדת סולם חסונה, אבל בעוד הגרסה הרגילה מצוידת במתלה קדמי נפרד, לטרייל הוק יש סרן חי מלפנים, מה שהופך אותו יחד לאחד מרכבי השטח הבודדים כיום בתצורת שני סרנים חיים, יחד עם ג'יפ רנגלר, אינאוס גרנדיר, טויוטה לנד קרוזר 70 העתיק וסוזוקי ג'ימני הקטנטן.

בחירה בתצורה כזו מאפשרת קשיחות מבנית גבוהה במיוחד, שמירה על מרווח גחון קבוע ומהווה פוטנציאל שיפורים גדול בהרבה, לרבות הגבהת מרכב והתקנת צמיגי שטח גדולים משמעותית, אם כי היצרנית עוצרת ב-"35 "בלבד".

בדומה לרנגלר רוביקון, גם כאן ניתן לנתק את מוט המייצב מלפנים, ולהאריך בכך עוד יותר את מהלך המתלה. בנוסף, סרח העודף מלפנים קצר משמעותית ומביא שיפור בזווית הגישה (41 מעלות לעומת 34 בגרסה הרגילה) מרווח הגחון גדל (24.5 ס"מ, 2+) בעוד זווית הנטישה נותרה דומה (34 מעלות).

רק בנזין: ההוק טרייל יוצע רק עם מנוע בנזין מוגדש, בשונה מהטנק 300 הרגיל המשווק גם עם מנועי טורבו-דיזל והיברידי-נטען. עם 4 צילינדרים בנפח 2.0 ליטר ו-228 כ"ס, תיבת 9 הילוכים אוטומטית והנעה כפולה עם הילוך כוח. יש גם נעילות דיפרנציאל רוחביות (אחורית וקדמית) ובורר מצבי נהיגת שטח, המתאים את מערכת ההנעה והאלקטרוניקה לתוואי הנבחר.

העיצוב החיצוני קשוח במעט מגרסת המקור, עם פגוש שונה מלפנים שמאפשר התקנת כננת ושנורקל לסעפת היניקה. השאר נותר ללא שינוי. מרכב זוויתי עם פנסים עגולים מלפנים, גלגל חלופי תלוי על דלת תא המטען, לוח מחוונים דיגיטלי ("12.3) ומסך מגע גדול ("15.6) ומתגים פיזיים למערכות שונות.

מה אנחנו חושבים: גרייט וול נחשבת לאחת הענקיות ומחלוצות תעשיית הרכב הסינית המודרנית. החל משיווק מחוץ לסין, דרך פיתוח מערכות הנעה היברידיות-נטענות מאריכות-טווח ובעתיד גם מנועי מימן. היא גם מהראשונות לפתח מכוניות עבור יצרניות מערביות, עם המיני החשמלית של ב.מ.וו. וגם אחת הראשונות לשווק בסין רכב שטח.

אבל היא לא הייתה סיפור הצלחה. המעבר להנעה חשמלית מצא אותה מפגרת אחרי ג'ילי ו-SAIC, וגם מול יצרניות צעירות יותר שהתמקדו בחשמל כמו BYD, ניו ואקספנג. בנוסף, ניסיון החדירה השני שלה לאירופה הצטמצם משמעותית וכלל גם את סגירת המטה במינכן.

כעת עושה היצרנית קולות של מתאוששת, כולל הצהרה על מכונית על עם מנוע בנזין מפלצתי. וגם את גרסת הקצה לרכב השטח הוותיק אפשר לשלב במאפייני הרנסנס. חבל רק שדגמיה המסקרנים באמת נשארים רק בשוק הביתי.