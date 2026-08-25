ארגז לטיני בניחוח סיני: פולקסווגן מחדשת טנדרים בדרום אמריקה

מציגה טנדרים חדשים אותם תשווק בדרום אמריקה, אחד על בסיס גולף ואחר כדור חדש לאמרוק עם בסיס סיני. הפרטים בפנים

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בקצרה:

פולקסווגן מחדשת את הטנדרים בדרום אמריקה

הטוקאן כטנדר פנאי מחליף את קודמו אחרי 17 שנה

האמרוק הבא יתבסס על MG הסינית

מקורות סיניים: בפסטיבל הרודיאו של בארטוס (Festa do Peão de Boiadeiro de Barretos), הנחשב לגדול ביותר בברזיל, הציגה פולקסווגן שני טנדרים עבור שוק הרכב של אמריקה הלטינית. הראשון הוא אמרוק חדש, מחליף לדור הראשון שעדיין מיוצר במפעל בארגנטינה, ואשר הוצג כאב-טיפוס עם מדבקות הסוואה לקראת השקה מלאה בתחילת שנה הבאה.

חשוב להדגיש כי לא מדובר אח תאום לפורד ריינג'ר כמו הגרסה האירופית, אלא באח תאום לטנדר הסיני של SAIC המשווק באוסטרליה תחת השם MG U9. כך מדווחים אתרים אוסטרליים.

לטנדר הסיני שלדת סולם קשיחה אבל מתלים נפרדים עם קפיצי סליל בכל פינה, בשונה מהמקובל בקטגוריה - סרן חי וקפיצי עלים מאחור. באוסטרליה הוא משווק כעת עם מנוע טורבו-דיזל (4 צילינדרים בנפח 2.5 ליטר עם 218 כ"ס), תיבת 8 הילוכים אוטומטית והנעה כפולה עם הילוך כוח.

לדברי היצרנית הגרמנית, הוא יקבל מערכת הנעה מחושמלת, ככל הנראה יחידה היברידית-נטענת, שתאפשר לו להתמודד מול BYD שארק הנהנה מביקושים גבוהים בדרום אמריקה.

על בסיס פנאי: פולקסווגן גם הציגה את הטוקאן, טנדר פנאי בתצורת חד או דאבל קבינה שיתמודד בקטגוריה בה חברים גם פיאט טורו ושברולט מונטנה. כבסיס משמשת פלטפורמת MQB המודרנית בהרבה מזו ששימשה את הסביירו הוותיק, שאותו הוא מוציא לגמלאות אחרי 17 שנים.

השינוי המשמעותי הוא לתצורת המתלה האחורית, במקום קורת מתח וקפיצי סליל יש כעת סרן קשיח הנתמך קפיצי עלים, המשפרת את יכולת העמסה והקשיחות המבנית. היצרנית טרם פרסמה את מערכות ההנעה שיוצעו בו, אך הן צפויות להיות בנזין-מוגדש מוכר, 3 צילינדרים בנפח 1.0 ליטר או 4 צילינדרים בנפח 1.5 ליטר, והנעה קדמית.

מה אנחנו חושבים: פולקסווגן נקלעה בשנים האחרונות למשבר הקשוח ביותר שחוותה מעולם, המאלץ אותה להיעזר בשותפות בכדי לשמור על הרלוונטיות. האמרוק הוא דוגמה לגישה זו, וממי שהיה בעבר אחד הטנדרים הייחודיים בקטגוריה הפך כיום הוא אח תאום של פורד ריינג'ר באירופה, בעוד שבדרום אמריקה הוא יהיה העתק לטנדר הסיני.

זו לא המקרה היחיד אגב, גם החשמליות המודרניות אותן היא משווקת בסין מבוססות על פלטפורמות ומכלולי הנעה של יצרניות מקומיות, ואפילו הטרנספורטר האייקוני הפך כיום לתאום של פורד טרנזיט. אם פולקסווגן תמשיך בגישה הזו היא עשויה אולי לשפר את מצבה הפיננסי בטווח הקצר, אבל לאורך זמן ספק אם זה יחזיק מעמד.