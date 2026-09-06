עם מראה ייחודי ותג-מחיר אגרסיבי: זיקר השיקה בישראל 7GT

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בקצרה:

זיקר מתחילה לשווק 7GT, גרסת סטיישן ל-7X המוכר

מערכות ההנעה זהות, אבל הביצועים והטווח עדיפים

המחיר מתחיל ב-192 אלף שקל

בתצורה אירופית: כמעט שנתיים לאחר שהוצגה בסין, זיקר מנחיתה כאן את ה-7GT, מול מתחרות פופולריות בקטגוריה כמו טסלה מודל 3, אקספנג P7+ ויונדאי איוניק 6. אלא שזיקר עושה זאת אחרת, בתצורת סטיישן ייחודית עם תג מחיר שמתחיל ב-192 אלף שקל.

היא חולקת את אותה פלטפורמה ייעודית של ג'ילי (SEA) עם ה-7X, עם בסיס גלגלים זהה (290 ס"מ) אבל היא ארוכה ב-3 ס"מ (478.5 ס"מ) ונמוכה ב-19.5 ס"מ (145.5 ס"מ). תא המטען האחורי קטן ב-83 ליטר (456 ליטר) בעוד זה מלפנים דומה (66 ליטר בגרסאות הנעה אחורית, 42 ליטר בכפולה).

חשמל מוכר: גם מערכות ההנעה מגיעות מרכב הפנאי, עם מנוע בודד מאחור (421 כ"ס) הניזון מסוללת 75 קוט"ש ועם טווח רשמי של 519 ק"מ, או 100 קוט"ש בגרסת לונג-ריינג' (ב-226 אלף שקל) עם טווח תיאורטי של 655 ק"מ. שימוש במתח גבוה יאפשר טעינה אולטרה-מהירה (480 קילוואט) ואם תמצאו עמדה כזו תוכלו לסיים את משך המילוי הקלאסי מ-10% ל-80% ב-13 דקות לסוללה הקטנה ועוד שלוש דקות לגדולה.

לגרסה כפולת הנעה (ב-270 אלף שקל) מנוע נוסף מלפנים ו-646 כ"ס, המאפשרים לה לזנק ל-100 קמ"ש ב-3.3 שניות, 2 שניות פחות מגרסאות הבסיס. היא תוצע רק עם הסוללה הגדולה וטווח תיאורטי של 558 ק"מ. היא גם מוסיפה לרשימה מתלי אוויר אדפטיביים, מערכת בלימה משודרגת וחישוקים גדולים יותר ("20 לעומת "19) וצמיגים רחבים יותר.

מה עוד צריך לדעת: רשימת האבזור בגרסת הבסיס כוללת מצלמות היקפיות, ריפוד משולב עור סינטטי ובד, כיוון חשמלי וחימום למושבים הקדמיים והאחוריים, צמד משטחי טעינה אלחוטיים, דלת תא מטען חשמלית וחלון שמש (ללא וילון אטימה), בעוד גרסת לונג-ריינג' מוסיפה כיוון חשמלי להגה.

הגרסה כפולת הנעה מוסיפה ריפודי עור אמיתיים, אוורור ועיסוי למושבים הקדמיים, תצוגת נתונים עלית ומערכת שמע משודרגת עם 23 רמקולים. מערך הבטיחות כולל בלימה אוטונומית, שמירת נתיב, בקרת שיוט אדפטיבית והתרעת שטח מת אקטיבית כולל פתיחת דלת.

מה אנחנו חושבים: נראה כי ה-7GT משלבת את תמהיל האיכויות המוכרות של זיקר. אבזור עשיר, מראה מושך, מערכת הנעה וטעינה מתקדמת עם ביצועים מרשימים, וכאן גם עם תצורת מרכב ייחודית שעוצבה ונוסתה על-ידי הזרוע האירופית של היצרנית. על כך יש להוסיף תג-מחיר דומה לטסלה (בסיסית בלבד) ונמוך משאר המתחרות.

אז נכון, השוק הישראלי הגיב כמעט תמיד ברתיעה מתצורת מרכב שונה מהמוכר. אבל זה היה בעבר, וכיום נדמה שהקהל פתוח הרבה יותר לשינויים. ואם אכן יהיה מוכן לקבל את המראה יוצא הדופן, צפויים לסוכני המכירות של המותג ימי עבודה עמוסים במיוחד.