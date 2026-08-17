לדלג על ענן: מבחן מקומי לקאן אם אאוטלנדר 1000MAX LTD

כשכל תשומת הלב מופנית לכלי פנאי מטריפים, חזקים ומהירים ויקרים מאוד, הטרקטורון שהיווה להם בסיס נאבק על מקומו. ובמקרה הזה, גם בעזרת מערך מתלים יוצא דופן. לקחנו אותו לסיבוב התרשמות

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האאוטלנדר, ספינת הדגל של טרקטורוני קאן-אם, זוכה ב-2026 למערכת מתלים חצי-אקטיבית, ומבטיח לשנות בעזרתם את כללי המשחק בעולם ה-ATV הפחות זוהר. החלטנו לבדוק איך הוא עושה את זה על סלעים ודרכים גרועות. אבל ממש ממש גרועות. סיפור בשלוש מערכות.

על מה רכבנו : קאן אם אאוטלנדר 1000MAX LTD

: קאן אם אאוטלנדר 1000MAX LTD מחיר : 158 אלף שקל

: 158 אלף שקל מתחרה : פולאריס ספורטמאן XP 1000 S

: פולאריס ספורטמאן XP 1000 S מה אהבנו : מושב, מתלים, יכולת עבירות

: מושב, מתלים, יכולת עבירות מה פחות: בלמים, מחיר

את חברת קאן אם אין ממש צורך להציג לכל מי שקצת חי את עולמות הפנאי המוטוריים, בין אם מדובר באופנועי ים או שלג, טרקטורוני ATV לטיולים, כיף ועבודה, כלי SBS (סייד ביי סייד), אופנועים על שניים ושלושה גלגלים ומה לא. הרצון והצורך של אדון בומברדייר, בחור קנדי, אי שם בתחילת המאה הקודמת, למצוא פתרון תעבורה אישי יעיל בשלג, הפך עם השנים לקונגלומרט ענק שמייצר כמעט הכל, כולל מטוסים, סירות ורכבות, כשבתוכו נכללת גם חטיבת הפנאי, CAN-AM, ששולטת בנתח נכבד מהשווקים העולמיים כמעט בכל תחום בו היא עוסקת.

ובתוך מכלול ומגוון הכלים הגדול שהחברה הזאת מייצרת, ישנם כמובן גם את הטרקטורונים, שכוכבם דעך עם עלייתם של כלי ה-סייד ביי סייד (נהג לצד נוסע), למרות שיש להם עדיין קהל וביקוש רב, הן בתחומי העבודה והן בתחומי הטיולים, ספורט ופאן. נזכיר כי שוק הטרקטורונים מהווה כ-20% מכלל כלי העבודה והפנאי, ובארץ נמכרים מדי שנה כ-2,000 כלים כאלה.

שוק, אבל מצומצם משהו. הטרקטורון הוא כלי יוצא דופן, שלא כולם מתחברים אליו. אבל אלה שכן, יודעים להפיק ולנצל ממנו את מקסימום ההנאה והשימושיות. נזכיר כי בניגוד ל-SBS למשל, הוא פחות מגן על נוסעיו. בנוסף, מידותיו הצנועות מאפשרות מחד יכולת גישה/נטישה מעולות בכל מכשול, מאידך הוא עלול להתהפך בקלות אם לא נזהרים.

מערכה ראשונה: כוח

את האאוטלנדר החדש מניע מנוע רוטקס (כרגיל) V-טווין מקורר נוזל בנפח של 999 סמ"ק עם 101 כ"ס שמתגלים כדי והותר ואף יותר ויותר. כוח אינסופי מעשית שמאפשר לתקל כל דבר שתעלו בדעתכם משבילים מהירים ועד מעברים סופר טכניים ועליות תלולות. אם זה חשוב לכם, הכלי יכול לגרור 830 ק"ג וכושר ההעמסה שלו עומד על 55 ק"ג על הסבל הקדמי, 109 ק"ג על האחורי.

יש שלושה מצבי ניהול: סטנדרט, עבודה וספורט. לצד חמישה מצבי נהיגה: נוחות, נוחות בשניים, עבודה, רגיל וספורט. וגם שלושה מצבי תגבור של היגוי. גם חום המנוע זכה לטיפול באמצעות תוכנה, פנלי צד, כונסים ומגינים שמסיטים מהרוכב את החום שהמנוע מייצר, ואפילו מערכת הפליטה עוצבה ותוכננה מחדש.

חדשה היא גם מערכת ההינע החדשה מסוג pDRIVE ואריאטור CVT שעובדת היטב, מהר וחלק, כולל האקט עצמו של העברת הידית בין מצבי הנהיגה השונים, באג מעצבן שמתגלה בדרך כלל בכלים הללו. כאן, ידית הבורר עוברת חלק ומהר בין המצבים השונים בלי שום צורך לקלל, להפעיל כוח או לנדנד קדימה ואחורה את הכלי כדי להוציא אותו מהמצב שבו הידית תקועה.

את כל המאסה המסתערת הזאת אמורה לעצור מערכת בלמים שכוללת דיסק מאוורר כפול בקוטר 214 מ"מ עם קליפרים הידראוליים דו-בוכנתיים מקדימה ומאחורה. ובכן, הבלימה ספוגית מדי והיינו שמחים למצוא מערכת נשכנית ומיידית יותר.

מערכה שניה – מוח

פה אנחנו מגיעים לליבת הכלי והייחוד שלו. זה לא סתם גוש ברזל במשקל של מעל חצי טון עם רוכב. האאוטלנדר הזה כולל מערך מתלים ייחודי בשם Smart-Shox, מערכת בולמים חצי-אקטיבית שלאחר כיול ראשוני של עומס קפיץ, הבולמים מסוג KYB מתכווננים עצמאית עד 200 פעם בשנייה הודות למערכת חיישנים שסורקת ומנתחת ומגיבה תוך אלפיות שנייה. בפועל זה מייצר רכיבה נוחה להפליא, וכמובן בטיחותית. לא עניין טריוויאלי כמובן בכלי מסוג זה. אגב, המערכת הזו מוכרת מסדרת המאבריק של היצרן, אבל זו פעם ראשונה בה טרקטורון מצטייד בה.

גם שאר המערכות אינן קוטלות קנים. למשל מערכת IBE לבחירת מצבי ניהול המנוע, שימוש בתוכנת CFD להסטת חום המנוע, DPS ,(Dynamic Power Steering) לשליטה על עוצמת תגבור ההיגוי, מערכת Visco-4Lok לנעילה קדמית מלאה, מערכת בלימת מנוע בירידות תלולות, מערכת קידוד דיגיטלי למניעת גניבה ועוד.

יש מסך LCD בגודל "10.25 שהגיע מסדרת המאבריק R, עם ממשק ידידותי ונוח לתפעול, כולל כפתורי בקרות על הכידון לשליטה וניהול הכננת (אינטגרלית), בלימת מנוע, הגבלת מהירות, תצרוכת דלק, בלוטות' וכו'. יש גם מידע על מצב המתלים והמנוע, עם אפשרות שינוי והתאמה אישית תוך כדי נהיגה.

מערכה שלישית – נוח

את הבסיס מעניקה שלדת צינורות סגסוגת פלדה, שקלה מהדגם הקודם ב-35%. על אגף ההנעלה אחראים ארבעה צמיגי XPS TRAIL KING 2 בקוטר "14. אבל גולת הכותרת כאן לטעמי הם מושבי הנהג והנוסע מהנוחים עליהם ישבתי בכלי פנאי. למעשה, בכל כלי. יחד עם מערכת המתלים הייחודית, מדובר באחד הכלים הנוחים שרכבתם/נסעתם/נהגתם עליהם. בהתחייבות.

להשלמת החוויה והשימושיות קיימים בכלי שני תאי מטען בנפח של 30 ליטר מלפנים ו-10 מאחור (אטומים למים) ותא מוגן ופרקטי מאוד לטלפון הנייד, כולל כבל טעינה צמוד. כלי עבודה לשדה ולמטע או ציוד קמפינג, הכל עולה ונכנס בקלות בתאים ועל הסבלים.

דו"ח

קאן אם אאוטלנדר 1000MAX LTD סמארט שוקס הוא כלי כל חדש בסדרה הבכירה של טרקטורוני ATV של החברה. ואין ספק שמערך המתלים הייחודי הופך אותו לא רק לסופר עביר בכל מקום, אלא גם לנוח באופן חסר תקדים. הוא יקר, מאוד אפילו. ובטח לא שווה לכל נפש. אבל אם אתם במקרה מחפשים כלי כזה ויש לכם את הרזרבות הפיננסיות המתאימות, לא תצטערו.