טריומף מחדשת: כי מנוע 2.5 ליטר באופנוע זה לא מספיק מעניין

ולכן היא תעדכן ותשפר את הרוקט 3 המטורף. וגם, פולריס ממשיכה להדק את החגורה, קימקו בוחנת תביעה ואתם יכולים להגריל אופנוע בוגר דקאר

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טריומף מחדשת: היצרנית הבריטית מכינה עדכון משמעותי לרוקט 3, הפאוור קרוזר האימתני שצפוי לקבל הרבה יותר אלקטרוניקה, מתלים מתקדמים ועיצוב משודרג, כולל פרידה מאחד מסימני ההיכר הבולטים שלו. נזכיר כי הדגם נמצא איתנו כבר כשבע שנים, ובזמן הזה טריומף אמנם העלתה את ההספק מ-167 ל-182 כ"ס, אך רוב המכלולים סביב מנוע השלושה צילינדרים הענק, נותרו כמעט ללא שינוי. כעת נצפה בספרד אב-טיפוס מוקדם של גרסה חדשה, המרמז על עדכון מקיף.

בלב האופנוע צפוי להישאר מנוע הטריפל העצום בנפח של כמעט 2.5 ליטרים, עם מומנט אדיר של כ-22.9 קג"מ והעברת כוח באמצעות גל הינע. המתלים עברו שדרוג משמעותי ונראה כי הבחירה של טריומף היא במערך חצי-אקטיבי מלפנים ומאחור. בנוסף יש כידון חדש ומוגבה שאחראי בין היתר גם על תנוחת רכיבה שונה, מסך TFT חדש, מיכל דלק ומושב בעיצוב מחודש וכן גם שלדת זנב חדשה. צמד הפנסים העגולים צפוי להיעלם לטובת יחידות תאורה חדשות.

בחזית מותקן רדאר חדש שיאפשר בקרת שיוט אדפטיבית ואולי גם מערכת בלימת חירום אוטומטית. מאחור נצפה רדאר נוסף שישמש כנראה למערכת התרעה על כלי רכב בשטח מת וניטור התנועה מאחור. האופנוע שנצפה מצויד גם במשקף קדמי ובמשענת גב גבוהה למורכב, מה שמרמז כי מדובר ככל הנראה בגרסת ה-GT העתידית שתפנה יותר לתיור ופחות לפורמט "מנוע של מכונית משפחתית גדולה עם כידון ורק שני גלגלים". גרסה סדרתית צפויה בעוד כשנה.

פולריס סוגרת: פולריס ממשיכה לצמצם ולאחר מכירת השליטה באופנועי אינדיאן, מודיעה על סגירת מפעל המנועים שלה בווייטנאם עוד השנה. המפעל שנפתח רק ב-2023 הגיע בשיאו לייצור של כ-10,000 אופנועים ו-30 אלף מנועים בנפחים גדולים. סגירתו מצטרפת להודעה מינואר על סגירת מפעל נוסף של פולריס בוויסקונסין, ארה"ב, שבו מועסקים כ-200 עובדים המייצרים בין היתר מנועים לאופנועי אינדיאן.

נזכיר כי באוקטובר 2025 מכרה פולריס את השליטה במותג אינדיאן לחברת ההשקעות Carolwood, תוך שהיא שומרת על אחזקת מיעוט במותג ומתמקדת בפעילויות אחרות כמו רכבי שטח, אופנועי שלג וכלי שיט. במקביל היא מתמודדת עם צניחה חדה במכירות. לפי נתונים שהתפרסמו לאחרונה, החברה מכרה 9,707 אופנועים בין ינואר ליולי 2026, ירידה של כ-42% לעומת התקופה המקבילה.

קימקו מתרגזת: הפורט 600 החדש של QJ Motor עוד לא ממש הספיק להגיע לכביש, וכבר הצליח להרגיז את היצרנית הטייוואנית קימקו. זו הודיעה רשמית כי לא נתנה ל-QJ Motor אישור להשתמש בפלטפורמה של ה-AK 550, וכעת היא מתכוונת לבדוק מקרוב עד כמה הדמיון בין שני הכלים באמת עמוק.

הסיפור התחיל לאחר פרסום פרטים על ה-Fort 600, מקסי-סקוטר דו-צילינדרי חדש של QJ Motor, שנראה דומה באופן מחשיד ל-AK 550 הוותיק של קימקו, בעיקר בכל הקשור לארכיטקטורת המנוע והשלדה.

בשלב זה קימקו עדיין לא מאשימה רשמית את QJ Motor בהעתקה או בהפרת פטנט, ומעדכנת כי תמתין להגעת גרסאות הייצור של ה-Fort 600 לשוק, תבחן אותן ולאחר מכן תחליט אם יש מקום לנקוט צעדים נוספים. אגב, לקימקו בהחלט יש סיבה להתעניין. פיתוח פלטפורמת ה-AK 550 החל לפני כעשור ולדברי החברה הוא כולל יותר מ-45 פטנטים. בין היתר שלדת האלומיניום, מנוע הטווין המקבילי והמבנה שבו המנוע ותיבת ההעברה מתוכננים כיחידות נפרדות.

למענם: פבלו קינטנילה, פעמיים אלוף העולם בראלי קרוס-קאנטרי ושלוש פעמים על הפודיום במירוץ הדקאר, יוצא בקמפיין גיוס תרומות למען Fundación Nuestros Hijos, קרן המסייעת לילדים המתמודדים עם מחלת הסרטן. במסגרת הקמפיין מציע קינטנילה פרס שבהחלט קשה להישאר אדישים אליו, אופנוע ההוסקווארנה פקטורי ראלי המקורי שעליו סיים במקום השני בראלי דקאר 2020.

ההשתתפות בקמפיין פתוחה לדבריו לאנשים מכל העולם, כאשר התרומות מיועדות לפעילות הקרן. קינטנילה קורא לחובבי המרוצים והאופנועים להשתתף, לשתף את הקמפיין ולעזור בגיוס הכספים. פרטים והשתתפות זמינים באתר הרשמי שלו.