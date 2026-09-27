אלופות ואלופים: רוכבי העל של ישראל מסביב לעולם

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תגידו בהצלחה: ענבר זלינגר (21), יפתח פרנקו (27), בועז סאסי (22) ואיתי ברק (27) ייצגו את ישראל באליפות העולם באנדורו - המוכרת יותר בשם Six Days, או ISDE - שתתקיים השנה בפורטוגל ב-12-17.10. זו פעם שנייה בלבד בה יוצאת נבחרת רשמית של המדינה לאירוע, ולראשונה מאז 2008.

לכל הרוכבים תארי אליפות בישראל וניסיון בינלאומי במירוצים, וכולם נבחרו על-ידי ועדה מקצועית מתוך עשרות רוכבים שהגישו מועמדות. בראש המשלחת יעמוד רז הימן, מוותיקי ובכירי הרוכבים התחרותיים של ישראל ונהג המבחן הלא ממש רשמי של iCar.

עמית זלינגר יתחרה באופנוע 250 סמ"ק 4 פעימות, פרנקו וסאסי על אופנועי 300 שתי פעימות ואיתי ברק על אופנוע בנפח 450 סמ"ק 4 פעימות. רצה הגורל וכל הרוכבים שנבחרו משתמשים באופנועי ק.ט.מ ושייכים לקבוצת המרוצים של ד.ל.ב מוטוספורט, ויזכו לתמיכה כספית ולוגיסטית של היבואן בישראל, כולל ליווי צמוד של מנהל קבוצת המרוצים של ד.ל.ב, טל אשכנזי.

מרוץ ה- ISDE הוא הוותיק והגדול שבמרוצי השטח בעולם והוא נערך כמעט ברציפות מאז שנת 1913, והשנה יערך בפעם ה-100 בהשתתפות כ-700 רוכבים ורוכבות בנבחרות לאומיות או קבוצות. במהלכו יעברו הרוכבים כ-1,500 ק"מ מדודים בזמנים, חלקם קטעי ספיישל וחלקם קטעי מעבר (שגם הם נמדדים ומוגבלים ב'זמני גג'). המסלול יעבור השנה דרומית לליסבון, פורטוגל, ויכלול קטעי יערות, הרים וירד לאורכו של החוף האטלנטי.

נזכיר כי במהלך האירוע הרוכבים מטפלים בעצמם באופנועים בסיום כל יום, כאשר יש להם זמנים קצובים וקצרים (כרבע שעה) שאמורים להספיק להחליף שני מוסים ולנקות פילטרים, אבל קצת לחוץ כשצריך להחליף גם ידית קלאץ' ורגלית הילוכים. כל חריגה מהזמן גוררת עונשי זמן בזינוק ובסיכום הכללי, ובאה כמובן גם על חשבון שעות מנוחה והכנה ליום שלמחרת.

נזכיר כי עד 1973 התקיים המרוץ רק באירופה, בשנת 2000 (ספרד) השתתפו בו לראשונה רוכבים מישראל ובשנת 2008 יצאה לראשונה נבחרת ישראלית רשמית (יוון). ב-2010 נרשם עוד ציון דרך היסטורי כשיוני לוי היה לישראלי הראשון שזכה בזהב בתחרות. זכיה בזהב מוענקת לכל רוכב שמסיים בזמנים של עד 10% יותר מהמנצח. מאז היו עוד מספר ישראלים שהגיעו להישג הנהדר, כולל בועז סאסי שמתחרה השנה ועשה זאת ב-22' בקטגוריית CLUB.

ניתן לעקוב אחר מהלך התחרות באתר הרשמי של ההתאחדות העולמית FIM או באתר ההתאחדות הישראלית לספורט מוטורי.

אלופת העולם: רוכבת השטח הבכירה שלנו אלונה בן נתן, אלופת העולם המכהנת לנשים במרוצי באחה, החלימה מהפציעה הקשה שעברה באפריל השנה ושוב היא על האוכף בראלי מרוקו, חזקה ונחושה מתמיד. המירוץ היוקרתי יערך השנה בין 28.9-03.10 ויתחיל לחוף האוקיינוס האטלנטי באגדיר, ויסתיים אחרי חמישה סטייג'ים תחרותיים בזאגורה שבמדבר סהרה. במהלך התחרות יעברו 132 הרוכבים והרוכבות (כולל טרקטורונים) 2,637 ק"מ קשוחים, מהם 1,530 ק"מ מדודים בזמנים.

ראלי מרוקו, על גילגוליו השונים, נוסד בשנת 1982, החליף מספר בעלים, ידיים, שמות, והחל משנת 2007 הוא מוכר על ידי ההתאחדות העולמית FIM כמרוץ רשמי במסגרת אליפות העולם והגביע העולמי. הראלי הוא אחד המרוצים החשובים בסבב והעובדה כי מדובר במרוץ האחרון לפני ראלי הדקאר, הופכת אותו לאירוע הכנה אחרונה וחזרה גנרלית לכל הרוכבים והקבוצות המובילים בעולם.

בן נתן רוכבת על הוסקוורנה ראלי 450 Factory בחסות היבואנית חברת עופר אבניר, ובמעמדה כספורטאית הישגית בספורט יחידני, היא זוכה לתמיכה של התאחדות לספורט מוטורי IMSF ומשרד התרבות והספורט. אפשר לעקוב אחריה ואחרי המרוץ באתר הרשמי של התחרות.

ועוד אלופה: הרוכבת הצעירה והמוכשרת איה ויינר (15) מקיבוץ ניר דוד, חוזרת לשני מרוצים אחרונים בסבב השנתי של אליפות ספרד, ובתווך תשתתף גם באליפות העולם של ימאהה ואליפות ישראל. במרוץ הראשון שנערך לפני כשבוע סיימה ויינר במקום ה-10 ואילו המרוץ הבא והאחרון בסבב יתקיים ב-24.10. בין לבין תקפוץ ויינר לצרפת, שם תשתתף בתחרות ימאהה BLU CRU לרוכבים צעירים, ולאחר מכן תשתתף באליפות ישראל (קטגוריית בנים) ותחזור לספרד למרוץ של סיום העונה.

ויינר עוברת השנה מאופנוע 85 סמ"ק ל-125 סמ"ק, ומאליפות קטלוניה (שבה היא האלופה המכהנת) לאליפות ספרד הפתוחה. חשוב לציין כי עד כה, ויינר בת ה-15 רכבה על ימאהה 85YZ, בעוד שאר 25 הרוכבות בסבב מבוגרות ממנה, מנוסות בהרבה ורוכבות על אופנועי 250 סמ"ק. ובכל זאת, איה מתברגת לטופ-10 באופן קבוע כשהיא מתחרה באלופות עולם ואירופה.

כמו אלונה בן נתן, גם איה זוכה למעמד של ספורטאית הישגית בענף יחידני, והודות לכך היא זוכה לתמיכה של ההתאחדות הישראלית לספורט מוטורי ושל המשרד לתרבות וספורט, כמו גם תמיכה של מספר גופים כלכליים ובהם כמובן מטרו מוטורס, יבואנית ימאהה בישראל.