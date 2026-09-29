הונדה מסקרנת, ווג מתקדמת וב.מ.וו מבטיחה

תערוכת האופנועים הגדולה במילנו צפויה לעורר עניין רב עם מספר הפתעות מבית יצרניות שונות. וגם, ק.ט.מ מתחילה לשווק בישראל את אופנועי השטח שלה עם עדכוני מראה בעיקר

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הונדה ונעל: היפנים חשפו במסגרת שבוע האופנה במילנו קונספט ספורטיבי חדש בנפח בינוני, שנבנה בשיתוף מותג האופנה Onitsuka Tiger שהפך שוב לאופנתי. אבל מתחת לצביעה ולמיתוג האופנתי מסתתר כנראה משהו הרבה יותר מעניין, ואחד שנראה כמו מועמד רציני להפוך ל-CBR750R חדש.

הונדה עצמה מסתפקת בשלב זה בהגדרה הכללית "Mid Sports Concept", אך האופנוע לא תואם לאף דגם קיים של היצרנית. מבנה המנוע, סעפות הפליטה והשלדה דומים מאוד לאלו של ה-CB750 הורנט, מה שמרמז על שימוש במנוע הטווין המקבילי בנפח 750 סמ"ק שמשרת כיום גם את הטראנסאלפ XL750.

סביב הבסיס הזה הונדה בנתה חבילה ספורטיבית עם פלסטיקה בחיפוי מלא, קליפאונ'ס, רגליות גבוהות יותר ומערכת בלימה עם שני דיסקים וקליפרים רדיאליים של ברמבו מלפנים. מפרט שלא אופייני לדגמי הביניים הנוכחיים של הונדה, ואולי אף מרמז על גרסת SP עתידית?

מה שמחזק עוד יותר את ההערכה שמדובר באופנוע הקרוב לייצור היא הירידה לפרטים. רמת הגימור, לוח המחוונים, המתגים ונקודות החיבור, כולם נראים כמו רכיבי ייצור סדרתיים, בעוד הפלסטיקה לא מבוססת על אף דגם קיים.

מה עוד? המזלג הקדמי נראה דומה ליחידת Showa SFF-BP בקוטר 41 מ"מ שמשמשת את ההורנט וה-CBR650R, אבל הזרוע האחורית כוללת מספר פרטים שונים, ולכן ייתכן שמדובר ברכיב חדש שפותח במיוחד עבור הדגם. הצמיג האחורי נראה רחב יותר מצמיג ה-160/60-17 של ההורנט ובכלל, בקונספט הותקנו צמיגי סליקס של פירלי דיאבלו סופרבייק למסלול.

אם אכן יגיע לייצור, ה-CBR750R צפוי להתחרות בסוללה לא קצרה של דגמים מוכרים בהם ימאהה R7, סוזוקי GSX-8R, אפריליה RS 660 וטריומף דייטונה 660. הונדה אגב, לא מאשרת שמדובר ב-CBR750R, ולכן ניאלץ להמתין לתערוכת EICMA הקרובה במילנו.

סיני היברידי: ווג (Voge) הסינית חשפה את ה-CU-X Hybrid Concept, אופנוע קרוזר עתידני עם מערכת הנעה היברידית-נטענת. בשלב זה אין נתונים טכניים על מערכת ההנעה, ההספק, הסוללה או הטווח (וגם החשמלי), שכן ה-CU-X מוצג בעיקר כאופנוע קונספט להדגמת היכולת הטכנולוגית והעיצובית של המותג.

העיצוב אגרסיבי למדי ביחס לקרוזר טיפוסי, עם חזית נמוכה וללא משקף, גלגל קדמי בחיפוי כמעט מלא לטובת מקדם גרר נמוך (וטווח מוגדל), מגני ידיות בלם ומצמד המזוהים יותר עם אופנועים ספורטיביים, מערכת בלימה של J.Juan וצמד בולמים מאחור.

ה-CU-X מצטרף למשפחת הקרוזרים של היצרנית הכוללת כיום את דגמי CU250 ,CU525 ו-CU626, אך נכון לעכשיו אין אישור לכך שהקונספט יהפוך לדגם סדרתי. פרטים נוספים: תערוכת מילנו בנובמבר.

תיכף באוויר: ב.מ.וו ממשיכה להרחיב את משפחת ה-450 החדשה ותחשוף תוך ימים רודסטר חדש המבוסס על פלטפורמת ה-F450GS. לפי תמונת הקדימון שפרסמה היצרנית, הדגם החדש צפוי להיקרא F450R עם עיצוב שמושפע משמעותית מה-S1000R הגדול וללא מעטפת פלסטיק.

בלב האופנוע צפוי להישאר מנוע הטווין המקבילי בנפח 450 סמ״ק של ה-F450GS, עם 48 כ״ס והתאמה לדרגת רישיון A2 באירופה (A1 אצלנו). לפי התמונה שפורסמה, חלקים רבים צפויים לעבור ישירות מה-GS, בהם השלדה, חלקו האחורי של האופנוע ומערכת הבלימה. השינוי הבולט: ה-F450R נראה נמוך וקומפקטי יותר, עם תנוחת רכיבת כביש ועיצוב מיכל דלק ויחידת חזית שמזכירים את ה-S1000R, מהלך מתלים קצר יותר וגלגל קדמי בקוטר "17 במקום "19.

אנדורו לכול: יבואנית ק.ט.מ מתחילה בשיווק דגמי האנדורו והמוטוקרוס של היצרנית לשנת 2027, כאשר עיקר העדכון מתבטא בגרפיקה וסכמות צביעה חדשות. בסדרת האנדורו ממשיכים דגמי ה-EXC וה-EXC-F עם מתלי WP XACT המוכרים, כאשר מנועי שתי הפעימות ממשיכים להשתמש במערכת הזרקת TBI.

לצד הגרסאות הרגילות ממשיכות גם גרסאות SIX DAYS, עם חבילת אבזור הכוללת בין היתר משולשי היגוי CNC, שלדה כתומה, מאוורר מצנן, בורר מפות הצתה, מגן גחון וציוד ייעודי נוסף. גרסת 2027 מקבלת גרפיקה בהשראת פורטוגל לציון המהדורה ה-100 של אירוע ה-Six Days.

גם ה-300 EXC HARD ENDURO ממשיך לשנת 2027 כגרסה המאובזרת ביותר בסדרת שתי הפעימות, עם מזלג WP XACT Closed Cartridge, חישוקי Excel Factory, מאוורר מצנן, מגיני ידיים, מגן גחון, דיסקים מוגנים וציוד נוסף המיועד לרכיבת הארד אנדורו.

בסדרת המוטוקרוס ממשיכים ה-50 SX, גרסת 50 SX Factory, וכן 65 SX, 85 SX, 125 SX, 250 SX-F, 350 SX-F ו-450 SX-F. גם כאן השינוי המרכזי לשנת 2027 הוא ויזואלי, עם גרפיקה חדשה המוטמעת בפלסטיקה, בעוד המכלולים המרכזיים נותרו ללא שינוי מהותי.

מרבית מחירי דגמי האנדורו נותרו ללא שינוי, כאשר ה-450 EXC-F הוזל ב-2,000 שקל. גם מספר דגמי מוטוקרוס הוזלו ב-1,000 עד 2,000 שקל.