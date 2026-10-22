סקודה פיק (נהיגה ראשונה) - חשמל לכל המשפחה

לקודיאק המוכר יש עכשיו אח גדול וחשמלי. פגשנו אותו לראשונה וניסינו להבין האם הוא יהיה זה שיביא את בשורת החשמל למשפחות הגדולות

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במה נהגנו: סקודה פיק

סקודה פיק מתחרים: פיג'ו E-5008, יונדאי איוניק 9

פיג'ו E-5008, יונדאי איוניק 9 מתי אצלנו: מחצית שניה של 2027

מחצית שניה של 2027 מחיר משוער: מ-280 אלף שקל

בעד: נוחות נסיעה, סביבת נהג, טווח

נוחות נסיעה, סביבת נהג, טווח נגד: מרווח בשורה השלישית, בידוד רעשים, בלמים

בגדול: מכל הקטגוריות בשוק הרכב, זו של רכבי פנאי עם 7 מקומות ישיבה - מהמבוקשות בישראל - לא עברה לחשמל בהיקפים משמעותיים. בעיקר מכיוון שהיצע הדגמים החשמליים בה מצומצם ויקר, ומסתכם בכמה דגמים בודדים של יצרנים ותיקים (פיג'ו, יונדאי, קיה) הדורשים תוספת מחיר של 100 עד 200 אלף שקל לעומת דגמי בנזין מקבילים.

והסינים, אלו שמציפים את השוק בחשמליות זולות מכל סוג אפשרי? הם בינתיים מתמקדים במיניוואנים חשמליים לא ממש פופולריים, או ברכבי פנאי היברידיים-נטענים שדווקא כן. חשמל ממש? עדיין לא.

פריצת הדרך עשויה להגיע דווקא מכיוונה של סקודה, שמציגה כעת את הפיק, אח גדול וחשמלי לקודיאק הוותיק. פגשנו אותו לנהיגת בכורה, וזה מה שיש לנו לספר עליו.

עיצוב ותא נוסעים: הפיק מציג את שפת העיצוב החדשה של סקודה, אליה נחשפנו לראשונה כבר לפני 4 שנים ברכב הקונספט ויז'ן 7S עליו הוא מתבסס. כולל יחידות תאורה חדשות בצורת האות T מלפנים ומאחור, סבכה אטומה ומושחרת וספוילר קטן מעל דלת תא המטען. נאה, ובעיקר יעיל: העיצוב הנקי, כמו גם ידיות דלתות נשלפות (עם מנגנון גיבוי מכאני) והוויתור על פסי גגון, מעניקים לפיק מקדם גרר של 0.249, נתון מצוין לרכב מסוגו.

גם בסביבת הנהג יש לא מעט חידושים. בשונה מיתר החשמליות של סקודה, שמציעות לוח מחוונים קטנטן, כאן יש אחד גדול בהרבה - "10.25. לצידו יש תצוגה עילית (אופציונלית) במציאות רבודה, וגם מסך מרכזי ("13.6) בתצורה אנכית, לראשונה בסקודה, עם מערכת הפעלה מצוינת מבוססת אנדרואיד.

ההסתמכות על השימוש במגע מעט נרחבת מדי לטעמנו, אך נציין כי ישנם מתגים פיזיים לשליטה בטמפרטורה, בעוצמת האוורור ובעוצמת מערכת השמע. לידיות הדלתות מנגנון פתיחה מעט משונה מבפנים, אך לפחות בהפעלה מכאנית ולא אלקטרונית - הבדל שיכול להתגלות כמציל חיים במקרה של תאונה.

למרות שימוש נרחב בחומרים ממוחזרים, איכות החומרים טובה ואין תחושה של חיסכון מוגזם. גם היצע תאי האחסון נרחב, כמקובל אצל סקודה, והפעם יש גם צמד משטחים מגנטיים לטעינה אלחוטית, שמצמידים את המכשיר לנקודה המדויקת וכך משפרים את קצב הטעינה.

ברשימת הגאדג'טים השימושיים יש גם שולחן מתקפל בין המושבים מלפנים, מושבי "מנוחה" עם עיסוי, הדום נשלף וכריות, ספוג ניקוי לכבל הטעינה (שתמיד נוטה להתלכלך) ומתז מובנה בגוף המגב, שלדברי סקודה חוסך כמחצית מכמות המים הנדרשת לניקוי השמשות.

לחלון השמש הענק (2.12 מ"ר) יש מנגנון הכהיה אלקטרוני ב-9 אזורים נפרדים, פתרון שבמותגים אחרים התגלה כבעייתי בכל הנוגע לאיטום החום בתא הנוסעים. מעניין איך יעבוד תחת שמש מזרח-תיכונית.

בהשוואה לקודיאק המוכר, הפיק ארוך ב-11.5 ס"מ ועם בסיס גלגלים ארוך ביותר מ-17 ס"מ. תוספת ניכרת שבמפתיע לא מתבטאת בהטבה משמעותית במרחב המחיה לנוסעים מאחור. יושבי השורה השניה יהנו ממרווח מספק, גם אם הספסל יוסט מעט לפנים לטובת יושבי השורה השלישית. במקרה של אלה האחרונים, מומלץ שיהיו קטני גוף.

נפח תא המטען עומד על כ-300 ליטרים כאשר כל המושבים בשימוש וזה נתון מצוין. קיפול של מושבי השורה השלישית יגדיל את הנפח לכמעט 1,000 ליטרים. ויש עוד חידוש: המדף לכיסוי המטען נגלל חשמלית, ולאחר הפירוק שלו (כדי לאכלס את השורה השלישית) תוכלו למקם אותו בתא האחסון הקדמי, לצד "פראנק" בנפח צנוע של 37 ליטרים.

מנוע וביצועים: את הפיק משווקת סקודה עם שלוש מערכות הנעה לבחירה. הבסיסית עם הנעה אחורית בהספק של 204 כ"ס, לצידה יש גרסת ביניים עם הנעה אחורית ו-286 כ"ס, ובפסגת ההיצע (כרגע) ישנה גרסה כפולת הנעה, שבמפתיע משדרגת את ההספק רק לכדי 300 כ"ס.

גרסת הכניסה מצוידת בסוללה צנועה בקיבולת של 63 קוט"ש עם הבטחה לטווח של 459 קילומטרים. לשתיים האחרות סוללה גדולה בהרבה, עם קיבולת של 91 קוט"ש וטווח של 613 ק"מ בגרסה החזקה, או 647 ק"מ בגרסת הביניים בה נהגנו. מרשים לרכב פנאי במימדים האלו, אך נצטרך לאמת את ההבטחות במבחן על כבישים מקומיים.

בסקודה מבטיחים קצב טעינה מהירה של 199 קילוואט בסוללה הגדולה, עם מילוי מ-10% ל-80% בתוך 28 דקות. רחוק מהמספרים של יונדאי-קיה.

בינתיים הסתפקנו בבדיקת הביצועים. 7.1 שניות ל-100 קמ"ש רחוקים מלהרשים גם אם מספקים לשימוש יומיומי, אך הוא לא מספק שום תחושת דחף סנסציונית שמוכרת מחשמליות אחרות, הגם ששיוט על האוטובאן במהירות של למעלה מ-180 קמ"ש אפשרי בהחלט.

מערכת הרגנרציה כוללת מצב המותאם לתנועה מלפנים באמצעות נתוני הרדאר וגם מצב מוגבר לנהיגה בדוושה אחת. גרסת ה"ספורטליין", ורק היא משום מה, מציעה גם אפשרות לרגנרציה משתנה באמצעות מנופי שליטה מאחורי ההגה.

נוחות והתנהגות: מערכת של בולמי זעזועים אדפטיביים אחראית לרמת נוחות טובה על מגוון סוגי כביש (איכותיים ברובם המוחלט באירוע ההשקה). אבל בידוד הרעשים לא טוב ורעשי דרך חודרים לתא כבר במהירות ביניים. לכך גם אחראים הצמיגים הקיצוניים-ללא-סיבה של רכב המבחן, ברידג'סטון פוטנזה ספורט במידה 235-45 על חישוקי "21 גדולים.

התנהגות הכביש טובה, עם אחיזה מצוינת (הודות לאותם צמיגים), רכינה מינימלית ושליטה טובה בתנודות הגוף הכבד, אבל הוא מצויד בבלמי תוף מאחור, כמו האניאק והאלרוק הקטנים ממנו, בשונה מהאפיק הקטן מכולם שמצויד בבלמי דיסק. וברכב המבחן ששוקל עם נהג ונוסע כ-2.5 טון, העוצמה לא הרשימה. עם רכב מלא בנוסעים ומשקל גבוה בעוד כמה מאות קילוגרם, בוודאי עם חיבור של נגרר (במשקל מרבי של 2 טון), מלאכת ההאטה תהיה בעייתית בהרבה.

בתוך העיר הפיק מפתיע עם כושר תמרון מצוין למרות ממדי הענק, וקוטר סיבוב של פחות מ-10 מטרים.

סיכום: סקודה פיק לא מדהים וגם לא ממש מחדש, ומגיע אלינו עם ביצועים סבירים וקצב טעינה פושר לצד רשימת אבזור צנועה. אבל השלם כאן גדול מסך חלקיו, ורמת הביצוע מרשימה. עד כדי כך שאם ישכיל היבואן לתמחר אותו בדומה לאירופה, והמשמעות היא בקרבת גרסאות סקודה קודיאק שמחירו נע בין כ-200 לכ-300 אלף שקל, צפויה לו הצלחה.

לעומת זאת, אם נפגוש אותו כאן בתמחור דומה למתחרים המרשימים מבית יונדאי (איוניק 9) וקיה (EV9), כלומר 350-400 אלף שקל, תהיה לו בעיה של ממש.

מנוע: חשמלי

חשמלי מצבר: 91 קוט"ש

91 קוט"ש הספק / מומנט: 286 כ"ס / 55.6 קג"מ

286 כ"ס / 55.6 קג"מ הנעה: אחורית

אחורית אורך: 487.4 ס"מ

487.4 ס"מ רוחב: 186.7 ס"מ

186.7 ס"מ גובה: 166.4 ס"מ

166.4 ס"מ בסיס גלגלים: 296.5 ס"מ

296.5 ס"מ משקל: 2,334 ק"ג

2,334 ק"ג נפח תא מטען אחורי/קדמי: 37/299 ליטר

37/299 ליטר 100-0 קמ"ש: 7.1 שניות

7.1 שניות מהירות מרבית: 180 קמ"ש

180 קמ"ש כריות אוויר: 10

10 דירוג בטיחות (Euro NCAP): טרם נבחן

טרם נבחן מחיר משוער: 280 אלף שקל

הכתב היה אורח חברת סקודה