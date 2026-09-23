גז בניוטרל, פרק 3: טל ברין, מנכ"ל אוטו חן

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בפרק השלישי של "גז בניוטרל" אירחנו את טל ברין, מנכ"ל אוטו חן, שהקילומטראז' שלו כולל גם כמה ממותגי הרכב הגדולים והמוכרים בעולם, וגם כמה ממותגי הרכב הכי חדשים ומסקרנים של העידן החדש.

דיברנו על אימוץ טכנולוגיות חדשות, הסקרנות של הצרכן הישראלי בשוק שעד לא מזמן נחשב שמרני במיוחד, ועל מה שצריך לעשות כדי להתבלט בשוק צפוף ותחרותי כל כך. אה, וגם ביררנו איך זה שכולם פתאום רוצים מכוניות עם 7 מושבים.