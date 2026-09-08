גז בניוטרל , פרק 2: עמית הראל, מנכ"ל זיקר ישראל

והפעם בפודקסט של iCar מתארח עמית הראל, מי שעומד מאחורי מותג זיקר הסיני ונושא עמו שנים ארוכות של ניהול מותגי רכב בישראל

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והפעם ב"גז בניוטרל", עמית הראל, מנכ"ל זיקר ישראל. מי שהקים את תשתית מותג הרכב בישראל, כשהוא נושא עמו רקורד של שנים ארוכות בתעשייה המקומית, עם ניהול סיאט ומותגי היוקרה מרצדס ולקסוס ברקורד מהעשירים בתחום.

ניסינו לברר בעזרתו איך מציגים לשוק הישראלי מותג רכב חדש לחלוטין, ועוד אחד כזה שמשויך לאזורי היוקרה. וגם שוחחנו על הפער שהולך ונסגר בין עולם הרכב הוותיק והמוכר לתעשייה המתפתחת מסין, על חשיבות חווית הלקוח לפני ואחרי המכירה, על הצורך להגיב במהירות וביעילות בעידן שבו נולדו 2 דגמים חדשים מאז שהתחלתם לקרוא את המשפט הזה...