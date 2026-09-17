הזרם מתחדש: סקודה חוזרת לשווק בישראל חשמליות

מתחילה עם האלרוק והאניאק, הראשון בהופעת בכורה, השני בקאמבק אחרי שנתיים של הפסקה. ויש גם גרסת ביצועים מסקרנת

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בקצרה:

סקודה אניאק חוזר לישראל

יוצע גם בגרסת RS חזקה

האלרוק הקטן יותר מגיע ארצה לראשונה

החשמל חוזר: אחרי שנתיים של הפסקה, סקודה מחזירה את הדגמים החשמליים לאולמות התצוגה המקומיים. האניאק המוכר חוזר לאחר שעבר מתיחת פנים, בגרסה רגילה ובתצורת קופה. לצידו מגיע אחיו הקטן אלרוק, שכבר הוצג ב-2024 אך רק כעת מגיע ארצה. המחירים מתחילים ב-183 אלף שקל לאלרוק או 206.5 אלף שקל לאניאק.

מתיחת הפנים של האניאק כוללת סבכה קדמית חדשה, יחידות תאורה צרות מבעבר ושורה של שיפורים אווירודינמיים. הוא ישווק כאן לראשונה בגרסת כניסה עם מנוע אחורי בהספק של 190 כ"ס, סוללת 61 קוט"ש וטווח תיאורטי של 450 ק"מ. טעינה מהירה מתאפשרת בקצב צנוע של 105 קילוואט, עם מילוי מ-10% ל-80% בתוך 26 דקות.

לצידה תוצע גם גרסה חזקה יותר (ב-230 אלף שקל) עם מנוע אחורי בהספק של 286 כ"ס, המקצר את התאוצה ל-100 קמ"ש בשתי שניות (6.6 שניות) ועם סוללת 82 קוט"ש המבטיחה טווח של 576 ק"מ. גם הטעינה מהירה יותר (165 קילוואט) אך משך המילוי ארוך ב-3 דקות בשל גודל הסוללה.

מפרט האבזור זהה בשתי הגרסאות וכולל לוח מחוונים דיגיטלי ("5) ומסך מגע ("13), מושבים קדמיים עם כיוון חשמלי, חימום ועיסוי, דלת תא מטען חשמלית וטעינה אלחוטית לסלולארי. מפרט הבטיחות כולל בלימה אוטונומית, שמירת נתיב, בקרת שיוט אדפטיבית והתרעת שטחים מתים כולל על תנועה חוצה מאחור ועל פתיחת דלת.

עיצוב וביצועים: גרסת הקופה של האניאק, עם מראה שונה לחלק האחורי, תוצע רק עם הסוללה הגדולה, בגרסת הנעה אחורית עם 286 כ"ס (244 אלף שקל) או בגרסת RS כפולת הנעה, עם הספק של 340 כ"ס ו-5.4 שניות ל-100 קמ"ש. האחרונה תציע גם בולמי זעזועים אדפטיביים, מתלים מונמכים, בלמים משודרגים וגימורי עיצוב ספורטיביים.

האבזור בקופה הבסיסית דומה לאניאק הרגיל, בתוספת תצוגה עילית, מצלמות היקפיות, אוורור למושבים הקדמיים וחלון שמש. ל-RS גם מושבי ספורט מרופדי עור ומערכת לחניה אוטומטית.

האח הקטן: סקודה אלרוק חולק פלטפורמה ומכלולים מכאניים עם האניאק, אך קצר ממנו ב-17 ס"מ ועם בסיס גלגלים זהה (277 ס"מ). הוא ישווק כאן רק עם מערכת הנעה אחת, הכוללת מנוע אחורי בהספק של 190 כ"ס בשידוך לסוללת 61 קוט"ש המבטיחה טווח של כ-440 ק"מ. זמני הטעינה דומים לגרסה המקבילה באניאק.

הוא ישווק בשתי רמות גימור. הבסיסית כוללת לוח מחוונים דיגיטלי ("5) ומסך מגע ("13), מושבים קדמיים עם כיוון חשמלי, עיסוי וחימום, טעינה אלחוטית לסלולארי וחישוקי "20. הגרסה הבכירה (ב-198 אלף שקל) מוסיפה גם תצוגה עילית, דלת תא מטען חשמלית, מצלמות היקפיות, תאורת מטריקס לד, מערכת שמע משודרגת וגימורי עיצוב ספורטיביים.

מה אנחנו חושבים: למרות הירידה בביקוש לחשמליות, סקודה חוזרת לזירה שהיא חייבת להיות נוכחת בה. ראשית, מפני שהביקוש לא צפוי להישאר נמוך כפי שהוא היום; שנית, מכיוון שהמתחרים הסינים הולכים וכובשים את השוק, ובינתיים משחקים על מגרש כמעט ריק.

אז כן, ברוכה הבאה. אבל מה עם המחירים? הם גבוהים ולא רק בהשוואה לסינים, אלא גם מול חשמליות סופר-מתקדמות ממותגים מבוססים ומוערכים מאוד בשוק המקומי - קיה (EV3) וטויוטה (CHR+). שתיים אלה לא רק זולות מהאלרוק, הן גם מציעות גרסאות עם טווח מוגדל שסקודה לא משווקת. בתנאים האלו יהיה לצ'כים קשה לשחזר כאן את ההצלחה שהם רושמים באירופה.