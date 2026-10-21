ועכשיו נכבוש את אירופה: תוכניות העתיד של GAC

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יצרני הרכב הסינים כבר הגיעו השנה לנתח של 10% משוק הרכב האירופי, והכניסו לפאניקה את היבשת הישנה. בתחילה ניסו לחסום אותם באמצעות מכס על מכוניות חשמליות, לאחרונה נעשה ניסיון לצמצם בהסכמה את כמות המכוניות הסיניות שמגיעות לאירופה, אבל הכיוון ברור לכל בר דעת: הסינים במגמת התעצמות ברורה, לא רק אצלנו.

נכון לעכשיו, המותגים הסינים שבולטים בשוק האירופי הם BYD, ג'ילי על מותגיה השונים, MG ומותגי צ'רי. לכולם מאפיין משותף אחד: הם התחילו במכירות מאסיביות של דגמים מתוצרת סין, ואחר כך חישבו מסלול מחדש בהתאם לדרישות השוק ולמגבלות הרגולטוריות, עם הקמת מפעלים חדשים או רכישה והשתלבות במפעלים קיימים על אדמת אירופה.

GAC, שאלינו הגיעה כבר לפני 6 שנים ולפני שנה חזרה עם מותג החשמליות איון, מתכננת מסלול שונה לאירופה, עם פיתוח, ייצור וגם מערך שירות מקומי, עוד לפני שתציג מכירות בהיקפים משמעותיים. "החברה דבקה במחויבות ארוכת טווח ובשיתוף פעולה של תועלת הדדית, שואפת לבסס את GAC כמותג שאירופה יכולה לסמוך עליו", אמר נשיא קבוצת GAC שיה שיאנצ'ינג, במסגרת תערוכת פריז בשבוע שעבר.

"כערש תעשיית הרכב הוותיקה", הוסיף שיאנצ'ינג, "אירופה היא לא רק השוק ש-GAC מעריכה יותר מכל, אלא גם מעוז אסטרטגי עבור החברה בתהליך התרחבותה הגלובלית. מאז השקת תוכנית השוק האירופי בתערוכת הרכב בפריז ב-2024, אנו מיישמים בעקביות את אסטרטגיית הלוקליזציה תחת העיקרון 'באירופה, עבור אירופה'. במהלך השנתיים האחרונות, GAC עמדה בהתחייבויותיה באמצעות פעולות ממשיות; תוכניות שונות הואצו באירופה, והבסיס לפעילותה בשוק האירופי הלך והתחזק".

מאחורי ההצהרות היומרניות האלה עומדות גם כמה עובדות. החברה מחזיקה מרכז עיצוב במילאנו, והבטיחה כי במהלך 2027 תפתח גם מרכז מחקר ופיתוח במיקום נוסף באירופה, שיעסיק צוות מקומי של יותר מ-100 מהנדסים. וחשוב יותר: GAC כבר מייצרת באירופה. במהלך השנה האחרונה החלה החברה בייצור של איון V ואיון UT במפעלי מאגנה שבגראץ, אוסטריה.

GAC מצהירה בבמות המרכזיות גם על מהלכי שירות, בין היתר הבטחה לפתוח מרכז להפצת חלפים ברוטרדם, הולנד, עם רשת שינוע שתכסה את כל היבשת במטרה לספק 95% מהחלפים בתוך 36 שעות. היא גם מבטיחה ללקוחות ביבשת שירותי דרכים בחינם למשך 3 שנים.

וכדי להתחבר ללקוחות באירופה גם מחוץ לאולמות התצוגה (ובקרוב יהיו לה 180 כאלו באירופה), חתמה היצרנית גם על הסכמי חסות עם שני מועדוני כדורגל בולטים - ויאריאל בספרד וצ'לסי באנגליה, ואף הביאה את כוכב העבר של הקבוצה האנגלית, קלוד מקאללה, ללהטט בהקפצת כדורים בתערוכת פריז. אף פנס לא נשבר.

אבל עם כל הכבוד לכדורגל ולמפעלים באירופה, ליצרנית הענק הסינית מצפים כמה אתגרים לא פשוטים בניסיונות החדירה ליבשת. ראשית, ההיצע שלה עדיין מצומצם, וכולל כרגע באירופה רק את רכב הפנאי V ואת המשפחתית הקומפקטית UT, שבקרוב תצטרף אליה גם גרסת הקרוס באיפור פנאי שהוצגה בתערוכה.

בקיץ יצטרף גם רכב הפנאי הגדול יחסית GS7, תחת המותג GAC עצמו, אבל עדיין מדובר במעט מאוד דגמים ביחס לאולמות העמוסים של BYD, צ'רי או MG. כדי להתמודד מולן, תצטרך החברה להציג הרבה יותר דגמים, עם מגוון גדול יותר של מערכות הנעה.

שנית, GAC המבססת את מקומה נסמכת בינתיים - באופן טבעי - על דגמים שפונים למכנה משותף רחב, בתקווה להגדיל כמה שניתן את קהל הלקוחות הפוטנציאלי עבורם. מה שמסביר מדוע בינתיים היא משקיעה בגזרה זו את כל המאמצים. וכפועל יוצא, לא מעמידה בינתיים מוצרים מעוררי חשק בשוק האירופי. מכוניות עם אפיל ייחודי שמכוונות לקהל נישתי ומעוררות אמוציות.

את הצורך בכך מכירות אגב גם יצרניות ותיקות של אירופה, שכן הן מרכיב חשוב בשימור תדמית חיובית למותג. אגב, ל-GAC יש כאלו בסין, כולל מכונית-על מסקרנת בשם SSR. היא יכולה רק להרוויח אם הצרכן האירופי יכיר אותן.

וכמו כל יצרנית סינית, גם GAC תצטרך להתמודד עם תחרות הולכת וגוברת מצד מותגים חדשים שמופיעים, לצד מותגים ותיקים שנאבקים על חייהם. וגם היא תצטרך למצוא פתרונות לחסמים שיציב בפניה המחוקק, ולאתר בתוך כל זה את הדרך לליבו של הצרכן.

הצלחה בכל האתגרים האלה, עבודת שטח אינטנסיבית שהיא מבצעת בימים אלו באירופה, עם מרכזי העיצוב והפיתוח, מתקני הייצור ומחסני החלפים, היא הכרח בדרך להצלחה והתרחבות ביבשת התחרותית.

הכתב היה אורח חברת GAC