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עם תוספת כוח ואבזור - ומחיר גבוה יותר: פיג'ו 408 מחודשת בישראל

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יבואנית פיג'ו השיקה בישראל את ה-408 המחודשת. המשפחתית שמבוססת אמנם על פלטפורמת ה-308 הקומפקטית אך בעלת ממדים גדולים משמעותית, ומתפקדת מאז הפסקת ייצור ה-508 כספינת הדגל של המותג, זכתה לרענון לעיצוב, מנוע חזק מבעבר עם סיוע חשמלי מתון, וגם שדרוג משמעותי לאבזור. מנגד היא התייקרה ב-5,000 שקל (3%) ומחירה כעת 175 אלף שקל.

ה-408 המחודשת מציעה עדיין את אותו מרכב חמש-דלתות ליפטבק מוגבה ועיצוב דרמטי-משהו דמוי קופה, כעת עם שינוי ליחידות התאורה ולפגושים לטובת מראה רחב ושרירי יותר, כך היצרנית. יש גם לראשונה כיתוב "פיג'ו" מואר מאחור, חידוש עבור היצרנית אך לא עבור תעשיית הרכב, שהפכה את ריבוי גופי התאורה מחוץ למכוניות לאירוע אסתטי מסנוור.

מתיחת הפנים מביאה איתה לישראל לראשונה גרסה היברידית מתונה (MHEV), המבוססת עדיין על מנוע ה-1.2 ליטר טורבו בנזין, אך בסיוע חשמלי קל ו-145 כ"ס לעומת 130 כ"ס בדגם הבנזין ששווק בישראל בעבר. תיבת ההילוכים היא כעת רובוטית כפולת מצמדים במקום אוטומטית, ועם שישה יחסי העברה במקום שמונה.

האצה מעמידה אורכת כעת 9.4 שניות לעומת 10.4 בעבר, בעוד תצרוכת הדלק שופרה בכ-15%, מ-16.7 ק"מ לליטר ל-19.2 בדגם המחודש, בשני המקרים לפי ממוצע תקינת WLTP.

שדרוג גדול לא פחות בוצע ברמת הגימור. במקום גרסת "אלור" (Allure) שהוצעה עד עתה, ה-408 תשווק ברמת ה-GT הבכירה ביותר במבחר. זו מוסיפה בין היתר מושבי בד-עור משולב, כולל עיסוי וחשמליים מלפנים (ועם זיכרונות לנהג); תאורת לד מורחבת בחוץ; שמונה רמקולים במקום שישה בעבר; דלת אחורית חשמלית הנפתחת גם בתנועת בעיטה עם הרגל, חלון גג פנורמי; מצלמות חנייה היקפיות (אחורית בלבד עד כה) ועוד.

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