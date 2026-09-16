עד 200 ק"מ טווח: וולוו מתמקדת בהיברידי-נטען, מאטה את החשמל

רכבי הפנאי הוותיקים של וולוו מתעדכנים שוב, הפעם עם גרסאות היברידיות-נטענות ארוכות טווח. ה-XC60 מקבל על הדרך גם עדכון לעיצוב ולאבזור. ומתי יגיעו לישראל?

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וולוו חשפה מתיחות פנים ל-XC60 הבינוני ול-XC90 הגדול, רכבי הפנאי המאוד ותיקים של המותג. ה-XC60 שהוצג לפני כמעט עשור (ב-2017) ואחיו הגדול שחוגג בר מצווה (2014). הארכת החיים בשני המקרים נבעה מהחלטה שלא להאריך את חייהם, לקראת היעלמותם בעת המעבר המלא לחשמל. אלא שהשינויים בשוק הרכב הכריעו, המעבר לחשמל הואט ודגמים היברידיים-נטענים זוכים לעדנה בכל העולם. הגרסאות החדשות יגיעו לישראל ברבעון הראשון של 2027.

במקרה של הדגם הקטן מהשניים, גם העיצוב זוכה לטיפול, במטרה לשוות לו מראה קרוב יותר לדגמים שזכו לעדכון דומה, כמו ה-XC90 לפני שנתיים וה-XC40 לפני ימים ספורים. כולל יחידות תאורה חדשות עם עיצוב "פטיש תור" מעודכן שכולל שני פסי לד אנכיים זה לזה והוא אמור להפגין מראה רחב ושרירי יותר, כך וולוו. שאר השינויים - מאחור ובתא הנוסעים - מינוריים.

וולוו מבטיחה עדכון לתוכנת הניהול של מערכת המולטימדיה, כולל מערכת הפעלה משודרגת, עדיין על בסיס אנדרואיד של גוגל, השכוללת הפעם את סייעת ה-AI ג'מיני. אבזור הבטיחות שודרג קלות אף הוא, מעתה עם מערכת מתקדמת יותר להתרעה בפני תאונה ומניעתה. אם הנהג לא פועל, המערכת יכולה כעת להתחמק ממכשול או לבלום לצמצום הנזק או מניעתו באופן מדויק יותר, כך וולוו. לטובת סיוע בחנייה, יש כעת מצלמות היקפיות עם תצוגת תלד-ממד לנהג.

החידוש המשמעותי יותר נוגע כאמור ליחידות ההנעה, כאן ה-XC60 ו-XC90 זוכים לסוללה משודרגת עם קיבולת של 37.9 קוט"ש, שמוטמעת ברצפה ומעבירה כוח למנוע חשמלי משופר עם 177 כ"ס. ב-XC60 יוצעו שתי גרסאות – T6 עם מנוע 2.0 ליטר טורבו-בנזין שמפיק 180 כ"ס, והספק כולל של 356 כ"ס עם האצה מעמידה ל-100 קמ"ש בתוך 5.7 שניות. לגרסה זו טווח חשמלי של 200 ק"מ בין טעינות. יש לציין כי אין אפשרות לטעינה מהירה. טעינה איטית תארך בין 4 ל-10 שעות בהתאם למטען.

גרסת T8 מוסיפה מנוע בנזין עם 250 כ"ס להספק כולל של 461 כ"ס והאצה בתוך 4.8 שניות, אך הטווח יורד ל-189 ק"מ. זמני הטעינה זהים וכך גם המהירות המרבית, שמוגבלת בכל דגמי וולוו אלקטרונית ל-180 קמ"ש.

ה-XC90 מוצע רק עם השילוב החזק מהשניים כ-T8, מאיץ מעמידה ל-100 קמ"ש בתוך 5.2 שניות ומציע טווח של 164 ק"מ בלבד, בעיקר בגלל משקל עצמי גבוה משמעותית. הוא משווק בניגוד לאחיו הקטן גם בגרסת שבעה מושבים.