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פולקסווגן חשפה לעולם GTI חדשה: עם חשמל, הנעה אחורית ובלעדינו

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חצי מאה בדיוק אחרי ה-GTI המקורית שהתבססה על הגולף הקומפקטית עם מנוע 1.6 ליטר בנזין, מגיעה GTI ראשונה בתולדות פולקסווגן עם הנעה אחורית. חשמלית מלאה, בלי מנוע בנזין ובלי רעש אגזוז. שיווקה יתחיל באירופה בתחילת השנה הבאה וכמו ה-ID.3 הרגילה, לישראל היא לא תגיע.

ה-ID.3 GTI החדשה מבוססת על ה-ID.3 Neo, מתיחת הפנים המקיפה (טכנולוגית, לא עיצובית) של המשפחתית הקומפקטית הוותיקה. במקום השם GTX ששימש את הגרסה הספורטיבית הקודמת, הניאו חוזרת לשם האהוב GTI וההיסטורי, עם תגים מפוזרים בשלל מקומות על המרכב ובתא הנוסעים, כדי שלא תפספסו.

מלבד זאת יש לה את טיפול ה-GTI המקובל, כולל פגושים חדשים בעיצוב כוורת למראה דינמי יותר, חישוקי "20 שחורים וספוילר אחורי בצבע המרכב.

בתא הנוסעים יש מושבים ספורטיביים, כולל עיצוב בהשראת המושבים המשובצים-קלאסיים של GTI, אם כי בפרשנות מצומצמת משמעותית. בחלק התחתון של גלגל ההגה נוסף מתג "GTI", שמלבד לקישוט נועד גם להפעלת מצב נהיגה שמקשיח את המתלים (האדפטיביים), מפחית את תגבור ההגה ומעביר את מערכת ההנעה למצב הביצועים המרבי.

אם כבר נגענו בזה, אז יש כאן מנוע חשמלי אחורי עם 326 כ"ס ו-55.5 קג"מ, מספיק להאצה מעמידה ל-100 קמ"ש בתוך 5.6 שניות ולמהירות מרבית – מוגבלת אלקטרונית – של 200 קמ"ש בלבד. אז כובשת אוטובאנים פחות, כובשת סיבובים, נקווה.

מלבד כוח, הבטחה ליכולת הדינמית המשופרת והעיצוב החדש, פולקסווגן תציע את ה-ID.3 GTI ברמת הגימור ואבזור הגבוהה ביותר של הדגם. בין היתר יוצע מסך מחוונים בגודל "12.9 לנהג בנוסף למסך המולטימדיה המרכזי, אך גם מושבים עם פונקציית עיסוי ומערכת שמע של הרמן קרדון.

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