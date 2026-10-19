אהבתם את סיטרואן דה שבו? בקרוב תהיה לה אחות בפיאט

בכירי פיאט הצהירו כי הם עובדים על חשמלית עירונית על בסיס דה-שבו החדשה שהוצגה ממש לאחרונה, אחות קטנה לגרנדה פנדה . השם עשוי להיות "קואלה"

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בקצרה:

פיאט קואלה עשויה להיות אחות קטנה לפנדה

היצרנית: "העיצוב יעורר התפעלות"

אין תאריך יעד לייצור

קטנה וחשמלית: אחרי החשיפה המתוקשרת של סיטרואן דה-שבו, החשמלית הקטנה והמוזלת שתגיע לייצור רק בעוד שנתיים, בפיאט מדווחים כי הם עובדים על גרסה משלהם למכונית. זאת למרות שה-500e נחשבה לכישלון מסחרי, ומכיוון שהביקוש לחשמליות זעירות נמצא במגמת עליה.

ואחרי הגרנדה פנדה, שזכתה לאחרונה לאחות גדולה בשם גריזלי, בפיאט עשויים להעניק לחשמלית הקטנה את השם "קואלה", אותו רשמו לאחרונה כסימן מסחרי - על שמה של חיית הכיס הקטנה שבטעות נחשבת לדוב קטן.

ארנו בלוני, המנכ"ל החדש של פיאט שנכנס לתפקיד לפני מספר שבועות, אמר בראיון למגזין "אוטוקאר" הבריטי כי "אנו עובדים על מספר דגמים מבוססי פלטפורמת E-car. אנו מכינים מכונית קטנה שתתבסס על הדה-שבו, והיא תעורר קריאות התפעלות".

ראש מחלקת העיצוב של פיאט, פרנסואה לבואן, הוסיף ואמר כי "המכונית החשמלית של פיאט מוכנה באותה מידה שבה הדה-שבו מוכנה, אך זהו לא הרגע הנכון עבורנו לחשוף את מה שאנחנו מפתחים".

מה עוד צריך לדעת: בפיאט, כמו בסיטרואן, מעוניינים לנצל את ההטבות העתידיות שהמחוקק באירופה צפוי להעניק לחשמליות עירוניות, באורך מרבי של 4.2 מטרים. בשלב זה עדיין לא התקבלה החלטה סופית על מתן ההטבות או על מהותן, אך יצרני הרכב דוחפים לתקנות שיעודדו מכוניות כאלו, במודל דומה למכוניות הקיי היפניות.

אם המפרט אכן יהיה דומה לזה של הדה-שבו, ניתן לצפות לאורך צנוע של כ-380 ס"מ ולמשקל עצמי של טון אחד. מערכת ההנעה עשויה להגיע מגרסת הבסיס של הגרנדה פנדה, המשלבת מנוע חשמלי עם 113 כ"ס הניזון מסוללת 30 קוט"ש וטווח נסיעה של כ-250 ק"מ.