קצת חשמל, או רק חשמל: לקסוס ES החדשה בישראל

שיווק הדור השמיני של מכונית הסאלון החל, והיא מציעה גרסה היברידית או חשמלית מלאה. הפרטים והמחירים בפנים

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בקצרה:

לקסוס מתחילה לשווק דור חדש ל-ES

תוצע כהיברידית או כחשמלית, עם הנעה קדמית בלבד

המחיר: מ-355 אלף שקל להיברידית, מ-380 אלף לחשמלית

חוג הסאלון: לקסוס מתחילה לשווק את הדור החדש ל-ES, שנה וחצי לאחר שנחשף לראשונה בתערוכת שנגחאי. נזכיר כי זהו דור שני בלבד לדגם זה בשוק הישראלי, שכן קודם לכן נמכרה כאן ה-GS, בעוד ה-ES יועדה לשוק האמריקאי. המחיר מתחיל ב-355 אלף שקל, יקר ב-5,000 שקל מהגרסה המקבילה בדור הקודם, וב-35 אלף שקל מגרסת הכניסה שלו.

בהשוואה לדור היוצא, ה-ES החדשה גדולה באופן ניכר. היא ארוכה ב-16.5 ס"מ (514 ס"מ), עם בסיס גלגלים ארוך ב-8 ס"מ (295 ס"מ), בעוד נפח תא המטען גדל ב-39 ליטרים (493 ליטרים).

המראה מודרני יותר עם חזית אטומה בחלקה (או במלואה בגרסה החשמלית), גג משתפל במתינות לאחור וידיות דלתות מוסלקות לטובת שיפור מקדם הגרר.

חשמל ובנזין: אצלנו היא תציע שתי גרסאות הנעה, בשני המקרים כהנעה קדמית בלבד. הגרסה ההיברידית (ES300h) מצוידת במנוע בנזין בנפח 2.5 ליטרים ובמנוע חשמלי קטן, בהספק משולב של 196 כ"ס ובשידוך לתיבת הילוכים רציפה. התאוצה ל-100 קמ"ש אורכת 8 שניות וצריכת הדלק המוצהרת היא 20.8 ק"מ לליטר.

לגרסה החשמלית (ES350e) מנוע בהספק של 227 כ"ס עם נתון תאוצה זהה. סוללת 77 קוט"ש מאפשרת טווח תיאורטי של 525 עד 581 ק"מ, כתלות ברמת הגימור, בעוד טעינה מהירה (150 קילוואט) מאפשרת מילוי של הסוללות מ-10% ל-80% בתוך 28 דקות.

מה עוד צריך לדעת: ה-ES תוצע בארבע רמות גימור. הבסיסית תעלה 355 אלף שקל להיברידית או 380 אלף לחשמלית ותגיע עם לוח מחוונים דיגיטלי ("12.3) ומסך מגע ("14), מושבים דמויי עור עם כיוון חשמלי, חימום ואוורור לקדמיים, חלון שמש וחישוקי "19.

גרסה מעליה (375 אלף שקל, היברידית בלבד) כוללת בנוסף תצוגה עילית, מערכת שמע משודרגת עם 17 רמקולים, מצלמות היקפיות ומערכת לחניה אוטומטית. רמת גימור גבוהה יותר (400 אלף שקל, חשמלית בלבד) כוללת גם מושבי עור מלא עם כיוון חשמלי מורחב, דיפוני במבוק מוארים, סגירה רכה לדלתות ובולמי זעזועים אדפטיביים.

הגרסה הבכירה (430 אלף שקל, חשמלית בלבד) מוסיפה על כל אלה מושבים אחוריים משודרגים עם הדום נשלף, חימום, אוורור ועיסוי, בקרת אקלים תלת-איזורית וחישוקי "21.

מפרט הבטיחות כולל בכל הגרסאות בלימה אוטונומית עם זיהוי תנועה חוצה בצמתים, שמירת נתיב, בקרת שיוט אדפטיבית והתרעת שטחים מתים כולל על תנועה חוצה ועל פתיחת דלת.

מה אנחנו חושבים: בעוד מתחרותיה הגרמניות נאבקות ביניהן במירוץ חימוש וביצועים בלתי נגמר ומדממות מזומנים במאבק ההישרדות מול הסיניות, עם מערכות טעינה מתקדמות וטכנולוגיות עילית (היגוי אחורי, מתלי אוויר), בלקסוס בוחרים בגישה שונה, שקטה וצנועה יותר.

הביצועים מתונים, הנעה חשמלית מתבקשת אך ללא הבטחה לטווח נסיעה יוצא דופן וקצב טעינה מסחרר, וכמובן אופציה היברידית שהיא המועדפת על לקוחות המותג. לטעמנו, הגישה הסולידית הזו, כשהיא מלווה בתג-מחיר נמוך משמעותית מזה של המתחרות הישירות, עשויה להביא לא מעט לקוחות למותג היוקרה היפני.