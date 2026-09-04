איפה המנוע? איסוזו מתחילה בשיווק דימקס מעודכן

היפנים הנחיתו כאן דימקס עם מערכת הנעה חדשה שכוללת מנוע חלש בעשרות כוחות סוס ממתחריו ואבזור דל במיוחד בגרסת הבסיס. הנה כל מה שצריך לדעת עליו

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בקצרה:

איסוזו החלה לשווק דימקס מעודכן

המנוע חדש, ההספק עדיין נמוך

המחיר: מ-301 אלף שקל לגרסאות 4X4

בכוחות מחודשים: איסוזו מתחילה לשווק כאן גרסה מעודכנת לדימקס, שבע שנים לאחר שהוצג לראשונה כדור שלישי בשושלת. תג המחיר נותר ללא שינוי ומתחיל ב-260 אלף שקל אטרקטיביים, אך רק לכאורה, שכן מדובר בגרסת חד-קבינה והנעה אחורית בלבד. גרסת דאבל קבינה שימושית יותר תעלה את המחיר ל-280 אלף שקלים, הנעה כפולה כמקובל בקטגוריה תזניק את המחיר אל מעבר ל-300 אלף.

כל זאת עם מנוע טורבו-דיזל חדש עם 4 צילינדרים בנפח 2.2 ליטר. על פניו, חדשה משמחת שכן הוא מחליף את יחידת 1.9 ליטר העתיקה שהוצגה כבר בדור הקודם לפני כעשור שנים. פחות משמחת העובדה שהוא ממשיך לייצר 163 כ"ס בלבד לעומת 200 כ"ס ויותר בכל מתחריו. לפחות נתון המומנט גדל (40.7 קג"מ, 4+) בסל"ד נמוך במעט.

שינוי נוסף נוגע לתיבת ההילוכים האוטומטית, כעת עם 8 יחסים לעומת 6 בעבר, בעוד תיבת העברה נותרה ללא שינוי עם הנעה אחורית לכביש, כפולה לשטח והילוך כוח, כמו גם נעילת דיפרנציאל אחורית.

מה עוד צריך לדעת: במפתיע, המראה החיצוני נותר ללא שינוי וכך גם סביבת הנהג, עם מסך מגע קטנטן ("8) ועדיין עם הגה פלסטי, ללא כיוון גובה למושב נהג ומזגן מכאני בגרסת הבסיס. גרסת הביניים (312 אלף שקל) מוסיפה ריפודי עור, כיוון חשמלי למושב נהג ומפתח חכם. אגב, אם אתם רוצים מסך מגע גדול באינצ' בודד ("9), תתבקשו לשלם עוד 1,000 שקל.

אבזור הבטיחות כולל בלימה אוטונומית, תיקון סטייה מנתיב ובקרת שיוט אדפטיבית, בעוד הגרסאות הבכירות מוסיפות גם התרעת שטח מת אקטיבית.

מה אנחנו חושבים: מאז החליף את האיפון לפני כ-25 שנים, הדימקס היה לדגם הנמכר ביותר בקטגוריה, אבל בחמש השנים האחרונות איבד את הבכורה לטויוטה היילקס. ולפחות על הנייר, לא נראה שהשינויים שעבר ישנו את המצב, שכן הם צנועים למדי. נזכיר כי התחרות הפכה לקשה יותר מול דור חדש מהייסוד ומאוד מרשים לטנדר היפני, כמו-גם פורד ריינג'ר עדכני שינחת כאן בקרוב, שלא להזכיר את נציגות סין שצפויות להיכנס לקטגוריה בקרוב עם כלים בעלי יכולת ותג-מחיר אטרקטיבי.

נדמה שאיסוזו בחרה שלא להשקיע יותר מדי בתרנגולת מטילת ביצי הזהב שלה, בהנחה שהיא עדיין תעניק לה רווחים נאים למרות מינימום השקעה בתוצר. נתוני המכירות יעניקו תשובה ברורה לעד כמה ההחלטה הזו נבונה.