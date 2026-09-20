בחזרה לשירות סדיר - לנד רובר דיפנדר, עכשיו הגרסה הצבאית

לנד רובר חשפה גרסה צבאית לדיפנדר המודרני, שתנסה להתמודד במכרז להחלפת הדגם המקורי בצבא הבריטי. כל מה שאנחנו יודעים עליו, וגם מה הסיכוי שלו לגבור על מתחריו

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בקצרה:

לנד רובר חשפה גרסה צבאית לדיפנדר המודרני

יוצע במגוון גרסאות, לרבות סיור טקטי וטנדר

יתמודד במכרז הצבא הבריטי למחליף הדיפנדר המקורי

אחרי כולם: לנד רובר חשפה גרסה צבאית על בסיס הדיפנדר המודרני, רכב שיתמודד במכרז הצבא הבריטי לכלי שטח שיחליף את הדיפנדר המקורי. מדובר באחד המכרזים היוקרתיים והנחשבים ביותר של השנים הקרובות בתחום הרכב הצבאי, אחרי שכמעט כל יצרנית רכב שטח, לרבות טויוטה, מרצדס, פורד, שברולט ואינאוס, כבר שלחה מתמודד.

בחזרה למקורות: אחד החסרונות הגדולים של הדיפנדר המודרני בשימוש צבאי הוא עובדת התבססותו על מרכב אחוד עם מתלים נפרדים. מחד מהווה השילוב הזה שדרוג משמעותי באיכויות הנסיעה וביכולת הדינמית על אספלט, מאידך הוא פוגע בקשיחות המבנית הקריטית לנשיאת משקלים כבדים ועבירות מורכבת, תחומים בעלי חשיבות עליונה ברכב צבאי, ושבהם הצטיין הדיפנדר היוצא וקודמיו בשושלת (סדרות 1 עד 3). בנוסף, שימוש בשלדת סולם כמקובל כמעט בכל כלי רכב צבאי מאפשר מגוון תצורות ושימושים שונים.

באירוע שנערך במסלול הניסויים מילברוק שבבדפורדשייר, הציגה היצרנית הבריטית כמה אבות טיפוס בתצורות מרכב שונות, לרבות רכב סיור טקטי עם כלוב בטיחות אינטגרלי הכולל עמדה לנשק (במקום גג ודלתות צד) ומקום לארבעה לוחמים (נהג פלוס 3), וגם גרסת טנדר חד-קבינה עם ארגז גדול לציוד מאחור. עוד לא ברור האם בדומה למתחריו הוא יוצע גם בגרסה ממוגנת ירי.

מה אנחנו יודעים: היצרנית לא פרסמה עדיין את השינויים שבוצעו בהשוואה לדיפנדר הרגיל, וגם לא נתונים טכניים כלשהם לרבות כושר העמסה. ניתן לשער שהם יכללו שינוי למנוע הטורבו-דיזל על מנת לאפשר לו לפעול גם על סולר באיכות ירודה, ביטול מערכות לצמצום זיהום אוויר כמו אוריאה, מסנן חלקיקים ומערכת לדימום בעצירה.

היא כן מציינת כי כל המערכות האלקטרוניות ומחשבי הניהול מרוכזים בתיבה אחת המוצבת מלפנים, בין הנהג למפקד, על מנת לאפשר תחזוקה קלה יותר וביצוע דיאגנוסטיקה מהיר יותר. מהתמונות שפורסמו ניתן גם להבחין כי מלפנים ומאחור הותקנו פגושי מתכת אגרסיביים האמורים לשפר את זוויות הגישה-נטישה ולאפשר התקנת כננת.

מה אנחנו חושבים: לנד רובר סיפקה את רכב השטח העיקרי לצבא הוד מלכותה במשך יותר משבעה עשורים במגוון יחידות לוחמות. עם מכלולים חסונים שאפשרו שילוב ייחודי של כושר נשיאת משקל רב, עבירות גבוהה, אמינות טובה ואפשרות להטסה במסוק. הבריטים, כמו צבאות אחראים בעולם, היו שמחים להמשיך ולרכוש את הדיפנדר המקורי, אבל העובדה כי לנד רובר הפסיקה לייצר אותו כבר לפני כעשור, הביאה להתיישנות משמעותית של הרכבים הנמצאים בשירות ולצורך בהחלפתם.

ומבחינה זו נראה שדווקא יצרנית רכבי השטח האנגלית, עם המון מורשת קרב באמתחתה, מציגה הפעם רכב צבאי שלא ברור איך יעמוד בדרישות יחידות לוחמות, בעיקר אל מול מתחריו החסונים. וחבל שכך.