האודי הבאה שלכם תגיע מסין? אם כן, היא תהיה זולה יותר

אחרי שהציגה קו דגמים מקביל ונפרד לשוק הסיני, אודי מגלה כי הם מצליחים מאוד ואף זוכים להערכה בסביבה המקצועית. השיווק באירופה כבר החל במסלולים שונים, והמחיר כמובן נמוך יותר

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בקצרה:

דגמי אודי הסינים הגיעו לאירופה

היבואנית היא חברה עצמאית, ללא קשר ליצרן

המחירים זולים משמעותית ממקבילות אירופיות

בדלת האחורית: לפני כשנתיים הקימה אודי חטיבה ייעודית לשוק הסיני, בשיתוף סאיק (SAIC) המקומית, ללא סמל 4 הטבעות בחזית - ועם הכיתוב AUDI במקום Audi. שני הדגמים שנחשפו מאז זכו למפרט התואם לטעם הסיני, ולא תוכננו לצאת אי פעם מגבולותיו של שוק הרכב הגדול בעולם, ודאי שלא לאירופה שם הם עלולים לפגוע במכירות היצרנית הוותיקה. אלא שכעת מתברר כי תוכניות לחוד ומציאות לחוד.

חברה עצמאית בשם אוטו-צ'יינה, שמייבאת מכוניות סיניות לאירופה ובעבר הנחיתה ביבשת דגמים כמו שיאומי SU7 וזיקר 9X, מתחילה לשווק ביבשת הישנה גם את החשמליות שפיתחה אודי עבור השוק הסיני. ולמרות העלויות הנוספות הכרוכות בתהליכי שילוח ותקינה, מסתבר שהמחירים נמוכים יותר מאלו שדורשת אודי עבור חשמליות מקבילות לשוק האירופי.

כך לדוגמה, אודי E5 - חשמלית ביצועים בתצורת ספורטבק המקבילה לאודי S6 אי-טרון, נמכרת במחיר נמוך ב-28 אלף אירו מזה של מקבילתה האירופית - כאשר לשתיים סוללה בקיבולת זהה של 100 קוט"ש, בעוד האחות הסינית נהנית מהספק גבוה בלמעלה מ-200 כ"ס (776 כ"ס לעומת 543).

כך גם בגזרת רכבי הפנאי, כאשר ה-E7X הסיני נמכר לצרכן האירופי ב-87 אלף אירו, זול ב-7,000 אירו ממחירו של אודי SQ6 אי-טרון המקביל. הלקוחות האמיצים יקבלו את הרכב עם מתאם לטעינה בשקעים אירופיים, וגם עם אחריות לשנתיים באמצעות רשת מוסכים פרטית מולה עובד היבואן.

עם זאת, הלקוחות עלולים להיתקל גם בבעיות בהמשך הדרך - כפי שקורה בייבוא אישי של דגם המיועד לשוק שונה. זמינות חלקי החילוף עלולה להיות מוגבלת, וכך גם הידע של המוסכים בנוגע למכוניות עצמן. בנוסף, גם מערכות העזר לנהג מותאמות לשוק הסיני, ולא בטוח שיפעלו היטב בכבישי אירופה.

מה אנחנו חושבים: בתחילה, יצרני הרכב המערביים עשו חיל בסין ונהנו מביקוש גבוה בשל פערי האיכות מהם נהנו. אבל בשנים האחרונות הסינים צמצמו את הפער והקהל עבר למותגים מקומיים, גם בדגמי יוקרה. התגובה של חלק מיצרני המערב, שכמו אודי בחרו בקו דגמים שונה ומותאם עבור הקהל בסין, היתה מתבקשת - אבל קשה לראות איך זה יתקיים לאורך זמן. שכן היצע כפול של דגמים דורש השקעה כפולה בפיתוח, ובמחיר של הסינים ממילא קשה להתחרות.

הכניסה של דגמי אודי הסיניים לאירופה היא (עדיין) לא איום רציני על מעמדה של היצרנית מאינגולשטאדט בשווקי היבשת הישנה, שכן מדובר בינתיים בכמויות זניחות. סכנה משמעותית יותר מגיעה מכיוונן של יצרניות סיניות נחושות ורעבות, שכבר כבשו נתח של 10% מהשוק האירופי - והתיאבון שלהן רק הולך וגדל.