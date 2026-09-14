שיא חדש לאלון מאסק והרודסטר: מהבטחה להשקה ב-12 שנים

באחד באוקטובר זה אמור סוף סוף לקרות, אחר עשור של הבטחות חוזרות ונשנות שהופרו בזו אחר זו - טסלה רודסטר תראה אור. ולמרות שגם הפעם עלולה ההבטחה להתגלות כסרק, יש מי שמאמין כי זה ממש עומד לקרות

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אם לא יקרה משהו מאוד בלתי צפוי, בעוד כשבועיים (ה-1.10) תשיק טסלה את הרודסטר, מכונית דו-מושבית חדשה וחשמלית שהפכה עם השנים - והיו רבות כאלה - לסוג של בדיחה בתעשיית הרכב. לא כי מישהו מתייחס לאלון מאסק, האיש השווה כמעט טריליון דולר, כסטנדאפיסט, אלא כי הוא נושא עמו שורה ארוכה של הבטחות שלא התגשמו במועד במקרה הטוב, או לא בכלל. אבל הסימנים לכך שהרודסטר אכן תפציע כמכונית סדרתית בעוד זמן קצר, מבטיחים מאי פעם. למשל באתר של טסלה.

היסטוריה בלי רודסטר

בדצמבר 2014, לפני כמעט 12 שנים, הבטיח מאסק לכל העולם כי ב-2015 תושק טסלה רודסטר חדשה. מכונית שתחליף את הדגם הראשון שהציגה טסלה לפני כמעט שני עשורים - ב-2008 ליתר דיוק - ובאותו זמן חלפו כבר כשנתיים מיום הפסקת ייצורו. מאסק ידע אפילו לעדכן מה יהיה טווח הנסיעה של אותה רודסטר (640 ק"מ) וכי היא תישא את מערך המצברים של מודל S החדש באותו זמן.

שלוש שנים חלפו ושנתיים מעבר לזמן בו הבטיח להעלות מכונית ראשונה על הכביש, השנה כבר ב-2017 בלי טסלה רודסטר סדרתית, אבל כן עם הבטחה לשגר אותה בתוך חודש למסלול מסביב למאדים. אתם יודעים איך זה נגמר. ב-2020, ב-2021 וב-2022 וגם 2023, הבטיח מאסק כי הרודסטר תוצג "באותה שנה". ובכן, לא קרה. מאסק יודע אמנם להסביר מדי פעם מדוע לא, למשל משבר שבבים, בעיות אספקה, קורונה ומה שתרצו. אבל רודסטר אין.

כפי שמודל S לא הגיע כשאמור היה, ולא ה-X, ולא מודל 3 או Y או הטנדר או המשאית. מאסק, את זה יודע כל אחד החל מחובב הרכב, דרך משקיע בחברת הענק ועד ה-SEC (הרשות לניירות ערך ובורסה בארה"ב), לעיתים מפזר הבטחות שהכיסוי להן קלוש. וזו הגדרה עדינה.

אבל אם להאמין להצהרה האחרונה של מאסק, הפעם זה באמת, אבל באמת-באמת, קורה. כך למשל, באתר החברה עלה עמוד מיוחד עם ספירה לאחור לקראת תאריך ההשקה. מאסק הבטיח מספר פעמים בעבר כי אירוע השקת הרודסטר הסדרתית יהיה אירוע יוצא דופן שאיש לא ראה כמותו מעולם. אנחנו ממתינים.