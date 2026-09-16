קיה חשפה PV7 חשמלי לנוסעים ומטען. והוא בדרך לישראל

דגם שני על בסיס פלטפורמת החשמל המתקדמת למסחריות של קיה, גדול מהקודם שהוצג אשתקד אך לא הגדול ביותר בתכנון. כל הפרטים וגם מתי, כנראה, יגיע אלינו

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קיה חשפה את ה-PV7 בתערוכת IAA בהאנובר. מוביל הנוסעים שיוצע גם כמסחרית, צפוי להגיע לישראל לקראת סוף שנה הבאה כאח גדול ל-PV5, מוביל הנוסעים והמסחרי הראשון שעשה שימוש בפלטפורמת PBV המתקדמת של קיה.

ה-7 דומה ל-5 מבחינת מראה, כמובן עם מידות גדולות יותר, וישווק בשתי גרסאות עיקריות, נוסעים ומטען. הראשונה תציע עד 11 מושבים בקוריאה ועד תשעה בכל שאר השווקים. קיה מבטיחה שלל תצורות למושבים, כולל עד ארבע שורות, אפשרויות התאמה, קיפול ורמות גימור.

יש גם מגוון אורכי וגבהי מרכב, והגרסה המסחרית תוצע גם בהתאמה אישית – למשל כרכב שלדה שמלבד תא לנוסעים ניתן להתקין בחלקו האחורי "אמבטיית" טנדר או מבנה סגור. בגרסאות הסדרתיות יהיה נפח המטען בין 6.1 ל-8 מטרים מעוקבים, עם כושר העמסה של עד 1,200 ק"ג ותאימות לעד שלושה משטחי יורו (בגודל 1.2 על 0.8 מטר). כשהרכב עמוס במטען כבד, ניהול עומס חכם יתאים את תפקוד המנוע החשמלי כדי לצמצם אובדן טווח וביצועים, כך קיה.

עוד נמסר כי בדומה ל-PV5, ה-PV7 כולל מסכי "12.9 או "14.6 למולטימדיה, עם מתגים פיזיים למערכות עיקריות. מערכת ההפעלה, אנדרואיד של גוגל, תתמוך גם בסייעת AI עם פקודות קוליות "גלאו", עדכונים מהאוויר והתקנת יישומונים מחנות גוגל.

ה-PV7 ישווק עם דלת אחורית נפתחת מעלה או שתי דלתות שנפתחות לצדדים, סגירה אוטומטית של דלתות כשהרכב מזהה שהתרחקתם עם המפתח, להגנה על מטען, אפשרות לבדיקת מצב הדלתות מרחוק באמצעות יישומון ושפע מערכות בטיחות. אלו כוללות זיהוי לחיצה שגויה על דוושת התאוצה, התרעה וסיוע במניעת התנגשות וסטייה מנתיב, בקרת שיוט שנעזרת בתוכנת הניווט כדי להתאים את מהירות הנסיעה לתנאי הדרך, מערכת לסיוע בחנייה בשלט רחוק ומצלמת תיעוד מובנית.

תוכלו לבחור בין סוללת 71.5 ל-96.2 קוט"ש, בשני המקרים מסוג NMC, וקיה מבטיחה טווח נסיעה של "יותר מ-460 ק"מ" בין טעינות, אך לא מספקת עדיין מפרט מלא אם כי מעדכנת כי הספק המנוע עומד על 272 כ"ס וההנעה קדמית או כפולה.

פלטפורמה במתח 800 וולט מאפשרת טעינה מהירה במיוחד של עד 350 קילוואט, או כ-25 דקות לטעינת 10-80 אחוזים לסוללה גדולה (יותר מ-70 קוט"ש). ה-7 יציע שני שקעים לטעינה, אחד מלפנים עם תאימות לטעינה רגילה (AC) או מהירה (DC), ואחורי - בתוספת תשלום - לטעינת AC, לטובת גמישות גדולה יותר מבחינת חנייה. יש גם אפשרות לטעינת אביזרים (V2L) כמו כלי עבודה, אופניים חשמליים או כל דבר שתרצו עם תקע חשמל רגיל.

מועד השיווק המדויק של ה-PV7 בישראל עדיין אינו ידוע, בעוד ה-PV5 יושק בדצמבר הקרוב. ה-7 שיושק בקוריאה ואירופה במחצית השנייה של 2027, יגיע אלינו כנראה בעוד כשנה. ואגב, קיה כבר מבטיחה כי ב-2029 יוצג ה-PV9, גרסה גדולה עוד-יותר במשפחה.