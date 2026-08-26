בלי ברקסים בדרך לריקול ענק? שברולט וקדילאק תחת חקירה

Getting your Trinity Audio player ready...

בקצרה:

הרשויות בארה"ב חוקרות כשל בלימה בדגמי שברולט וקדילאק

למעלה מ-700 מקרים דווחו, עשרות הסתיימו בתאונות

השלב הבא: ריקול ענק של למעלה ממיליון מכוניות

בעיות בלימה: ה-NHTSA, הרשות האמריקנית לבטיחות בדרכים, החלה בחקירת כשל אפשרי בבלמים של מכוניות מתוצרת GM (ג'נרל מוטורס). החוקרים אספו דיווחים על 745 מקרי כשל במגבר הבלימה, מתוכם 22 מקרים הסתיימו בתאונות ו-6 אנשים נפצעו, כאשר בשלב זה לא דווח על הרוגים בתאונות אלו. החקירה שמתבצעת כרגע היא השלב האחרון בבדיקה לפני ההכרזה על ריקול.

הרכיב שנבדק הוא מערכת ה-eBoost, מגבר הבלם החשמלי שקיים בעיקר בדגמים חשמליים, אך לא רק. על פי הודעת ה-NHTSA, התקלה מופיעה כאשר מתרחש שבר פיזי במגבר הבלם, ואז דוושת הבלם הופכת נוקשה ולמעשה מתרחש אובדן של הסיוע בבלימה, מה שמביא להארכת מרחקי העצירה. בסך הכל נוגעת החקירה ל-1.16 מיליון מכוניות שנמכרו מאז 2023 ועד היום.

ב-GM הצהירו כי גם לאחר שמגבר הבלם כושל, נדלקות נוריות תקלה בזמן נסיעה אך מערכות העזר לבלימה נותרות פועלות, עד שהרכב מגיע לעצירה מוחלטת ואז גם הן פוסקות מלעבוד. אלא שב-NHTSA טוענים כי הצהרות היצרנית אינן עולות בקנה אחד עם הדיווחים שמגיעים מהשטח, לפיהם אובדן כושר הבלימה מתרחש באופן מיידי בזמן הנסיעה.

החקירה נפתחה כבר ב-2024 בנוגע לדגמי קדילאק ליריק משנת הייצור 2023, אך כיום היא הורחבה וכוללת מספר רב של דגמים - בהם שברולט בלייזר ואקווינוקס החשמליים, קדילאק ליריק, סלסטיק ואופטיק, וגם דגמי בעירה פנימית כמו שברולט טראוורס וקולורדו, וכן דגמים נוספים של GMC, ביואיק וגם דגמי הונדה פרולוג ואקורה ZDX, העושים שימוש במערכות בלימה מתוצרת GM. גם המונית האוטונומית של GM, קרוז אוריג'ין, כלולה בחקירה. נזכיר כי המיזם נסגר לאחר תאונות בהן נדרסו הולכי רגל על ידי המכונית.

מוקדם יותר השבוע דיווחנו כי ה-NHTSA חוקר תקלות במנועי ה-V8 של ג'נרל מוטורס, בחשד לירידה פתאומית בכוח המנוע במהלך נסיעה, מה שהוביל גם לתאונות עם נפגעים.

מה אנחנו חושבים: הרשויות בארה"ב מוכיחות שוב את יכולותיהן הגבוהות בחקירה של מקרי כשל ותאונות, עם ניתוח מקצועי של מאות מקרים ויכולת השפעה אדירה על יצרני הרכב. באירופה עדיין לא פיתחו יכולות דומות - ועל כך תעיד כמות הריקולים הנמוכה למכוניות המשווקות באירופה לעומת הריקולים התדירים למכוניות המשווקות בארה"ב.

סימני השאלה נודדים כמובן אל המכוניות הסיניות, שלא נמכרות בארה"ב ולכן לא זוכות לרמת פיקוח וחקירה דומה. האם הרשויות באירופה יגבירו את מאמציהן? האם ישראל תחל לחקור מקרי תאונה, במטרה לגלות כשלי ייצור? ימים יגידו.