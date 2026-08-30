ותודה מקרב לב לפורשה: זה רכב הפנאי החשמלי של בנטלי

היצרנית פרסמה תמונות ראשונות של הטורקל, דגם חשמלי ראשון עבורה שמבוסס על פורשה קאיין EV. הנה כל מה שאנחנו יודעים עליו

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בקצרה:

בנטלי חשפה תמונות ראשונות לטורקל החשמלי

על בסיס פורשה קאיין, עם שינויי עיצוב מתבקשים

ינחת כאן בתחילת 2027

יוצא לאור: בנטלי חשפה תמונות ראשונות של הטורקל, דגם חשמלי ראשון עבורה שיושק כנראה בעוד שבועות ספורים. לישראל הוא צפוי להגיע ברבעון הראשון של 2027.

למרות מדבקות הסוואה ניתן להבחין כי העיצוב החיצוני משלב אלמנטים מוכרים של היצרנית, עם יחידות תאורה וסבכה מדומה. היצרנית פרסמה גם תמונה של סביבת הנהג, ולמרות שהיא מכוסה ניתן להבחין בסידור דומה לזה של פורשה קאיין EV עליו הוא מבוסס, עם לוח מחוונים דיגיטלי ומסך מגע מרכזי קעור ואפשרות לתצוגה מפוצלת בין חלקו העליון לתחתון.

לדברי היצרנית, בתא הנוסעים ישולב צמר מארינו לריפודים ולדיפונים, לראשונה בתעשיית הרכב. בנוסף תהיה אפשרות לבחור בגימור המשלב שאריות מעץ אגוז עם נייר ממוחזר, המורכב מעד 1,000 שכבות, או אלומיניום בטקסטורה דומה לזו של דגמי עבר של היצרנית.

ותודה לפורשה: הטורקל משתמש בפלטפורמה הייעודית (PPE) שפותחה עבור פורשה בשיתוף אודי, עם בסיס גלגלים דומה (302 ס"מ), ארוך ב-2.5 ס"מ משל הבנטיאגה. סביר להניח שבדומה למקור הגרמני, גם כאן יהיה תא מטען מלפנים.

ההנעה כפולה באמצעות צמד מנועים בשתי רמות הספק ואותה סוללה בקיבולת 113 קוט"ש, עם טווח נסיעה תיאורטי צפוי של כ-600 ק"מ. שימוש במתח גבוה (800V) יאפשר טעינה אולטרה-מהירה (390 קילוואט) ומילוי מ-10% ל-80% ב-16 דקות.

הקאיין EV צפוי גם לתרום מערכות מכאניות מתקדמות, כולל היגוי אחורי אקטיבי ומערכת מתלים מבוססת קפיצי אוויר, עם בולמי זעזועים ייחודיים בעלי משאבה הידראולית-חשמלית, לשליטה בלחץ ואפשרות להרמה או הנמכה מהירה של כל יחידה בנפרד. זאת כדי לצמצם את רכינת המרכב בעומסי פניה, בלימה ותאוצה ולשפר את יכולת השיכוך.

מה אנחנו חושבים: הטורקל יהיה כאמור חשמלי ראשון עבורה, אבל גם רכב פנאי שני, כעשור אחרי הבנטיאגה. המטרה הברורה היא להרחיב את קהל היעד באמצעות תצורת פנאי, הנעה מתקדמת ותג-מחיר שיהיה נמוך מהמקובל באולם התצוגה שלה. נדמה כי אם בנטלי תצליח לשמור על בידול מספק, הוא בהחלט עשוי לשפר משמעותית את נתוני המכירות שלה בעתיד.