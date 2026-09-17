אתם צודקים וזה רשמי: מסכים הם הצרה הגדולה ביותר ברכב שלכם

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אם בשנים האחרונות נדמה לכם שבמכונית שלכם יש יותר ויותר תקלות ובאגים לא צפויים, ושהם פחות קשורים למנוע וגיר ויותר - הרבה יותר - למערכת המולטימדיה כפי שכינו אותה בעבר, כיום מסך המגע לתפעול מערכות, אתם לגמרי צודקים. סקר שפרסמה JD Power, חברת המחקר הבולטת ביותר בתעשיית הרכב שסקריה ומחקריה מהווים בסיס לנתוני בסיס עבור כל יצרנית, מצא שהמעבר ממתגים פיזיים לתפעול באמצעות האצבע על מסך לא רק פחות נוח ובטוח, הוא בעיקר מקור בלתי נדלה לתקלות וכשלים בביצוע ובתכנון.

יותר מ-78.5 אלף נסקרים שרכשו מכוניות בארה"ב בין יוני 2025 ומאי 2026 השתתפו במחקר שעסק במסך שהפך בשנים האחרונות לבסיס השליטה המרכזי בכל מערכות הרכב כמעט - כולל מידת תגבור ההגה, תגובת דוושת האצה ובלימה - מהווה את הגורם הגדול ביותר לתקלות ותלונות ברכב מודרני.

מנגד, המעבר למסכים על חשבון מתגים פיזיים, מסייעת ליצרניות להפחית עלויות ייצור ויוצרת תמריץ להמשיך ולהסתמך על המערכת, גם אם היא אינה אמינה מספיק.

הסקר מצא כי רבע מכלל הכשלים והתלונות בתפעול מכונית שהיו למשתתפים בסקר, קשורה ישירות למסך התפעול, בעוד שחמש התלונות הנפוצות ביותר בכלל, נוגעת למסך. כל זאת בשעה שמכוניות הופכות אמינות ונוחות יותר לתפעול בכל מובן אחר.

"לקוחות מצפים שהטכנולוגיות האלה יעבדו כל יום באופן חלק", מסבירה ליסה בור, בכירה ב-JD Power. "ככל שהמכוניות הופכות יותר מוגדרות-תוכנה, בעיות איכות נוטות פחות לכשלי חומרה ויותר למורכבות המערכות (כמו מולטימדיה; ר.צ), ביצועי תוכנה וקישוריות".

לפי הסקר, לקוחות מתלוננים במיוחד על בעיות בשימושיות ודיוק בתפעול המערכות באמצעות המסך, כולל מציאת פעולה בתוך ריבוי תפריטים לא מסומנים נכון, תפעול לא עקבי, אייקונים קטנים מדי או כיתוב לא ברור. נזכיר כי בישראל נוספת בעיה ייחודית הנוגעת לתרגום מטעה, מוטעה או פשוט לא נכון.

כל אלו לא רק מפחיתים את שביעות הרצון, אלא גם מגבירים את היסח הדעת בנהיגה, יוצרים מצבי סיכון וגם "סתם" מתסכלים, כאשר שפע האבזור והיכולת על הנייר הופכת למטרד.

לפי ה-JD Power, תקלות ותלונות על קלות השימוש במערכת זינקו בשנים האחרונות לכ-42 בעיות לכל 100 מכוניות בממוצע, בעוד מספר התקלות הכולל יורד בהתמדה. הן מביאות לכך שהיצרניות מתקשות לשפר את מצבן בסקר הנחשב, שצרכנים רבים - במיוחד בארה"ב - מסתמכים עליו כדי לחקור על אמינות הרכב הבא שלהם.

ואבל יש גם חדשות טובות. בעוד אמינות מערכות המולטימדיה מוסיפה להיות קוץ באליה עבור תעשיית הרכב, הסקר הביא איתו גם (קצת) חדשות טובות בעניין. מהנתונים עולה כי בחלק מהמדדים הצליח בכל זאת להירשם שיפור, למשל בתפקוד מערכת הניווט. הסקר מצא כי בתחום זה נרשם שיפור של 17 נקודות (מתוך 1,000 אפשריות) הודות לדיוק ושימושיות משופרת.

נקווה שהיצרניות ישתמשו באותה מערכת ניווט, כדי למצוא דרך חזרה למתגים פיזיים, לפחות לשימושים העיקריים שהנהג נדרש לבצע לעיתים תכופות, ושגורמים להיסח הדעת המשמעותי ביותר.