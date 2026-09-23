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טווינגו בשלישית: ניסאן פיקסו חשמלית וזולה, גם בשבילנו?

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ניסאן חשפה את הפיקסו (Pixo) החדשה, מכונית מיני חשמלית וזולה שתתמודד בפלח הצומח ומול הפלישה הסינית הגואה באירופה. ושימו לב. בניגוד לאחות התאומה רנו טווינגו בה נהגנו לאחרונה באירופה, או גרסת דאצ'יה שהוצגה מוקדם יותר החודש, ושלא יגיעו לישראל, היבואנית מעדכנת כי שיווק הפיקסו נשקל "בכפוף לתחילת ייצור סדרתי ולהתאמה לדרישות בארץ".

הפיקסו כמעט זהה בכל לטווינגו, למעט שינויי עיצוב קלים. כאן תמצאו מראה שאמור לשוות לה עיצוב "פני רובוט-מודרני", במקום עגלגל ונוסטלגי של הטווינגו, שעוצבה בהשראת הדור הראשון משנות ה-90. ההבדלים - בעיקר לטובת חסכון בעלויות - אינם אדירים, וניתן לזהות היטב את קו העיצוב הבסיסי של הטווינגו, במיוחד מהצד ומאחור בצורת השמשה האליפטית. הפיקסו תוצע בגוונים ייחודיים לה, כולל סגול וכחול חדשים.

גם בתא הנוסעים השינוי אינו דרמטי, וכולל קונסולה קדמית עם נגיעות צבע עדינות יותר ולא מותאמות לצבע המרכב (הטווינגו מציעה פס צבע בהתאם לצבע שתבחרו בחוץ). יש גם אבזור דומה, ובו בין היתר מסך מגע בגודל "10, לוח מחוונים דיגיטלי ("7) וספסל אחורי שניתן לקפל ולהסיט קדימה-אחורה כדי להגדיל-להקטין את תא המטען הזעיר ואת מרווח הרגליים המצומצם. מערכת לזיהוי פנים תאפשר זיהוי שלכם בכניסה למושב הנהג, והתאמת תכונות הרכב לפי התוכנית המועדפת עליכם.

המפרט הטכני לא מציג הבדלים של ממש: יש עדיין מנוע חשמלי קדמי עם 82 כ"ס, הנעה קדמית, סוללת LFP עם קיבולת של 27.5 קוט"ש וטווח תיאורטי של 259 ק"מ. ניסאן לא מפרסמת נתון משקל (כנראה כ-1,200 ק"ג) או ביצועים (12.1 שניות מ-0 ל-100 קמ"ש בטווינגו), אך הם ככל הנראה יהיו זהים כמעט לאחות הצרפתית. נפח תא המטען עומד על 356 ליטר ועד 1,221 ליטר כשהמושבים האחוריים מקופלים.

הפיקסו מציעה כמו הטווינגו והספרינג יכולת טעינה דו-כיוונית (V2L), למשל לטעינת אופניים חשמליים. כושר הטעינה של הרכב עומד על 11 קילוואט מעמדה ביתית (AC) ועד 50 קילוואט מעמדה מהירה (DC). זו האחרונה טוענת מ-15 ל-80 אחוזים בתוך 28 דקות.

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