ברנו מתלוננים: הסינים מפתחים מהר וזה לא הוגן

רנו קיצרה בשנים האחרונות דרמטית את זמן הפיתוח של מכוניות חדשות, משלב ההחלטה למועד ההשקה בשנתיים בלבד במקום שלוש שנים. המטרה: להתחרות בסיניות, רק שיש בעיה קלה. יצרניות סיניות זקוקות ל-18 חודשים בלבד

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רנו הפתיעה רבים מוקדם יותר השנה כשחשפה את הטווינגו החשמלית החדשה, רק שנתיים אחרי שהחלה בפיתוח הגרסה המודרנית לעירונית הזעירה והמקורית. זאת למרות שפרק הזמן המקובל לפיתוח רכב חדש בקרב יצרניות רכב מסורתיות, הוא שלוש שנים. רנו קבעה אם כך זמן פיתוח מרשים עבור תעשיית הרכב במערב. היצרניות הסיניות לעומת זאת, זקוקות לשנה וחצי.

ונחזור לרנו, שלאחר ההשקה המוצלחת של הטווינגו - לא בישראל, משום מה - נראה כי הצטננה ההתלהבות ממהירות הפיתוח. מנכ"ל רנו, פרנסואה פרובו, הסביר בשיחה עם משקיעים כי זמן של פחות משנתיים אינו ריאלי לפיתוח נכון של מכונית חדשה.

"אנחנו סבורים ששנתיים זה המינימום כדי להבטיח איכות, במיוחד באמצעות מיליוני קילומטרים של נהיגות ניסוי בתנאי אמת, בתנאי חורף וחום, התמודדות עם חרקים וכדומה", כך אמר.

לפי פרובו, זמן קצר מכך עשוי להוביל לתקלות ברכב, קריאות לתיקון יקרות ובעיות בטיחות ואיכות שונות. והוא לא בהכרח לבד: לפני מספר שבועות דיווחנו כי הממשל הסיני קרא ליצרניות המקומיות להגדיל את פרק הזמן שמשמש לבקרת איכות, זאת לאחר שורה של תאונות דרכים וכשלים שהתגלו במכוניות. הרגולטור הסיני עורך בחודשים האחרונים פשיטות על שורה של יצרניות, במטרה לאתר קיצורי דרך ועיגולי פינות בתכנון, שנובעים מהרצון של היצרניות להציג דגמים כמה שיותר מהר.

בכירים בג'ילי, גרייט וול וצ'רי, אמרו בחודשים האחרונים בשיחות עם משקיעים והתקשורת הסינית, כי הלקוחות הפכו למעשה ל"שפני ניסיון", ולנהגים שעורכים עבור היצרניות את מבחני הסיבולת והבטיחות בזמן אמת, במקום שכל אלו ייערכו לפני תחילת השיווק. כן, גם במחיר של תאונות, תקלות גדולות ואף מקרי פציעה ומוות.

מהירות סין

רנו השיקה את הליך הפיתוח המהיר, שהיא מכנה "מהירות סין", עם ה-5 החשמלית. זו עברה משלב ההכרזה המוקדמת בינואר 2021 להשקה בתוך שלוש שנים. התהליכים שנלמדו שימשו לקיצור התהליכים עוד יותר, עם הכרזה על הטווינגו החדשה בנובמבר 2023 והגעתה לאולמות התצוגה כבר בדצמבר 2025. דאצ'יה ספרינג, אותה חשפה חטיבת המכוניות הזולות של רנו השבוע, פותחה תוך 16 חודשים בלבד, אך כאן לקיצור הנוסף בזמן הפיתוח אחראית העובדה כי הרוב המוחלט של המערכות הטכניות והאבזור מגיעים ישירות מהטווינגו.

תחת תוכנית החומש "פיוצ'רדי 2030" (מוכנה לעתיד, "FutuREady") שפורסמה לאחרונה, רנו הצהירה כי "בהתחשב באבולוציה המהירה של טכנולוגיות, הציפיות המשתנות תמיד של הלקוחות והתחרות העזה – במיוחד מיצרניות הרכב הסיניות – הפחתת זמן פיתוח המכוניות הכרחית". לפי פרובו, זמני הפיתוח המרביים כיום אותם הציב בפני מהנדסי היצרנית הם עד שנתיים וחצי לדגם חדש לחלוטין כולל פלטפורמה, ועד 16 חודשים לדגם המבוסס על פלטפורמה קיימת.

לצורך כך, רנו הודיעה כי בין היתר תעשה שימוש בבינה מלאכותית בזמן הפיתוח, עם כלים חכמים שפועלים במקביל לבני אדם כדי לזרז תהליכים ולאתר בעיות בזמן אמת, ולטובת איתור חסמים טכנולוגיים ונקודות לייעול התכנון והייצור. לפי רנו, לזמן הפיתוח המופחת גם תועלת לשורת הרווח, כולל הפחתה של 30% בעלויות מוצרים ושירותים הקשורים למכוניות חדשות וב-40% ב"מחיר הכניסה" לפיתוח, במילים אחרות במחיר אותו נדרשת כל מכונית לשאת כדי להצדיק את פיתוחה.

מלבד הפחתת זמן הפיתוח מרנו 5 לטווינגו בשליש, השימוש בשיטה המתקדמת הוביל גם להפחתת 750 חלקים מהאחות הצעירה, כ-25% מכלל החלקים - מה שמוזיל את הפיתוח ואחריו גם את ייצור הרכיבים.