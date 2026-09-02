מיצובישי פאג'רו חוזר. חדש לגמרי, אבל על בסיס טנדר

חמש שנים אחרי שירד לאחרונה מפס הייצור, מיצובישי מחזירה את הפאג'רו לחיים על בסיס מכלולים ומערכת הנעה של הטנדר טריטון. הנה כל מה שצריך לדעת עליו

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בקצרה:

מיצובישי מחייה את הפאג'רו המיתולוגי

הבסיס: מכלולים ומערכת הנעה של טנדר

ללא תקינה אירופית או אמריקאית, ולכן לא ישווק כאן

טייק 5: מיצובישי הציגה רשמית פאג'רו חדש, דור חמישי בשושלת שיחזיר את אחד השמות המפורסמים ביותר של היצרנית לאולמות התצוגה, אחרי חמש שנות היעדרות.

רכב השטח היפני, שמאז הוצג לראשונה בתחילת שנות ה-80 יוצר ביותר מ-3.25 מיליון יחידות ונמכר ב-170 שווקים בכל העולם, לא יהנה מתפוצה רחבה כל כך הפעם. שכן מיצובישי לא מתכננת לו תקינה אירופית או אמריקאית שתאפשר שיווק במדינות מערביות, לרבות בישראל. היא מייעדת אותו בעיקר לשווקים מתפתחים כמו דרום מזרח אסיה, אמריקה הלטינית, מדינות ערב במזרח התיכון ואוסטרליה.

בסיס קשוח: בשונה מהערכות ראשונות, הפאג'רו החדש לא יהיה אח תאום לניסאן פטרול/ארמדה, אלא יתבסס דווקא על ה-L200 טרייטון, הטנדר העדכני שיוצע לצד רכב השטח באותם שווקים. עם שלדת סולם, ותצורת מתלים המשלבת עצמות עצה כפולות מלפנים וסרן חי מאחור, עם קפיצי סליל בכל פינה, בשונה משני הדורות הקודמים (קינג ו-BK) שהתבססו על מרכב אחוד ומתלים נפרדים גם מאחור. לדברי היצרנית, חלוקת המשקל כמעט מאוזנת בין הצירים (48-52 לפנים-אחור).

גם מנוע טורבו דיזל, עם 4 צילינדרים בנפח 2.4 ליטר, יגיע מהטנדר, אבל כאן הוא יחובר לתיבת 8 הילוכים אוטומטית לעומת 6 יחסים. תיבת העברה המפורסמת של מיצובישי (סופר-סלקט) תאפשר בחירה בין הנעה אחורית לכביש יבש, כפולה-קבועה לכביש רטוב, נעילת דיפרנציאל מרכזית לנסיעת שטח, והילוך כוח קצר לשטח טכני.

יש גם נעילת דיפרנציאל אחורי ונוסף בורר עם מצבי נהיגת שטח (כורכר, שלג, בוץ, חול וסלעים) המתאים את מערכת ההנעה והאלקטרוניקה לתוואי הנבחר, ומערכת AYC (ר"ת Active Yaw Control) הבולמת את הגלגל הקדמי פנימי לפניה לצמצום תת-היגוי.

עוד נציין כי בהשוואה לפאג'רו הקודם, זווית הגישה קטנה ב-6.2 מעלות (30.4 מעלות), אבל זוויות הנטישה גדלה ב-0.8 מעלות (25.8 מעלות) ומרווח הגחון גדל בחצי ס"מ (23 ס"מ).

עדיין משפחתי: מראה הפאג'רו החדש זוויתי-קשוח, עם בתי גלגלים בולטים ויחידות תאורה מודרניות הכוללות פס מחבר כצו האופנה. יש גם אופציה לצביעה דו-גונית עם גג בשחור. סביבת הנהג מודרנית, עם לוח מחוונים דיגיטלי ("12.3) ומסך מגע גדול ("14.3) ותצוגת הנתונים המפורסמת מהדור השני לרבות מד גובה, מצפן קואורדינטות, זווית גלגול ועלרוד.

הפאג'רו החדש יוצע רק במרכב ארוך עם 5 דלתות. בהשוואה לדור הקודם הוא ארוך ב-2 ס"מ (492 ס"מ), רחב ב-5 ס"מ (192.5 ס"מ) עם בסיס גלגלים ארוך ב-9 ס"מ (287 ס"מ). כבעבר יש שלוש שורות מושבים ומקום לשבעה נוסעים, עם אפשרות כיוון למרחק לשורה השניה (15 ס"מ לפנים-אחור).

מיצובישי גם תשלב בו לראשונה מערכות בטיחות אקטיביות לרבות בלימה אוטונומית, שמירת נתיב ובקרת שיוט אדפטיבית.

מה אנחנו חושבים: הפאג'רו מעולם לא זכה לפופולריות דומה לטויוטה לנד קרוזר המתחרה, אבל עדיין מדובר בדגם שהביא שורת חידושים ארוכה לקטגוריה, כמו מתלה קדמי נפרד והגה כוח בדור הראשון, מערכת הנעה "סופר-סלקט" בדור השני, ועד מרכב אחוד ומתלים נפרדים בכל פינה בדור השלישי.

הוא גם זכה להצלחה אדירה בדקאר, מרוץ השטח הקשה בעולם עם לא פחות מ-12 ניצחונות, יותר מכל קבוצה אחרת בקטגוריית הרכבים. בהתאם הוא היה מהדגמים הנחשקים ביותר של מיצובישי, זה שגם סייע לה לייצר תדמית יוצאת דופן, ודאי ביחס להיותה קטנה משמעותית ממתחרותיה היפניות.

ועל רקע זה הדור החדש עשוי לאכזב. שכן הוא בבירור נבנה עם מיקוד על הוצאות פיתוח מרכיבים נמוכות ככל האפשר, ולכן מבוסס על דגם קיים ולא מורכב מדי בעצמו. מצד שני, הוא חוזר למקורות עם מכלולי שלדה ומתלים קשוחים נדירים כל כך כיום, כאלה שיאפשרו לו כנראה להיות רכב שטח בעל יכולת גבוהה. וללא קשר, בהתחשב במצבו העגום של המותג היפני כיום שמשווק דגם אחד בלבד בישראל, הוא יכול היה לשפר את המצב. זה לא צפוי לקרות.