עם כמעט 1,200 כ"ס: מרצדס מציגה רכב פנאי עצבני

חטיבת הביצועים של מרצדס חשפה את ה-GT SUV, רכב פנאי ייעודי ראשון עבורה עם מערכת הנעה חשמלית, שאמור לאפשר לה להתמודד מול המתחרים מבית פורשה ולוטוס. כל הפרטים, וגם מתי הוא צפוי לנחות כאן, בפנים

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מרצדס חשפה את ה-AMG GT SUV, רכב פנאי ייעודי ראשון של חטיבת הביצועים שינסה להתמודד מול מתחרים כמו פורשה קאיין EV שמשווק כאן ולוטוס אלטרה שעוד לא. לישראל הוא צפוי להגיע ברבעון השני של השנה הבאה.

בדומה ל-GT שנחשף לפני כחצי שנה, גם ה-SUV מבוסס על פלטפורמת AMG.EA הייעודית לחשמל של חטיבת הביצועים. בהשוואה ל-GLE המוכר הוא ארוך ב-14.5 ס"מ (508 ס"מ) עם בסיס גלגלים ארוך ב-4.5 ס"מ (304 ס"מ), אבל למרות זאת מציע מקום רק לחמישה נוסעים, בשונה מרכב הפנאי המוכר שמוצע עם אופציה לשורת מושבים שלישית. תא המטען האחורי מכיל 607 ליטר ויש גם תא מלפנים (78 ליטר).

גם מערכת ההנעה מגיעה מה-GT, עם מנועים מסוג שטף צירי (אקסליים) בסידור של שניים מאחור ואחד מלפנים שיוצרים הנעה כפולה עם הכוונת מומנט מאחור. בגרסת 63 הם אחראים ל-1,169 כ"ס המאפשרים זינוק ל-100 קמ"ש ב-2.7 שניות (0.2 שניות יותר מהקאיין טורבו) בעוד ל-200 קמ"ש הוא יגיע ב-7.2 שניות (0.2 שניות פחות), בדרך ל-270 קמ"ש מרביים (10 קמ"ש יותר). מתחתיה תוצע גרסת 55, עם אותו סידור מנועים, אבל בהספק מופחת של 816 כ"ס.

בשתיהן ניתן לבחור בין שני מארזי סוללה (106 או 128 קוט"ש) וטווח נסיעה של 585 ק"מ לסוללה הקטנה ו-700 ק"מ לגדולה. שימוש במתח גבוה (800V) מאפשר טעינה אולטרה מהירה (600 קילוואט בסוללה הקטנה ו-710 קילוואט בגדולה) וסיום המילוי הקלאסי מ-10% ל-80% בתוך קצת יותר מעשר דקות, אם תמצאו עמדה שמספקת כושר טעינה כזה.

מרצדס גם תציע גרסת "53" בסיסית עם צמד מנועים (סינכרוניים) והנעה כפולה עם 544 כ"ס. אותה תוכלו לקבל רק עם הסוללה הקטנה וטווח תיאורטי של עד 668 ק"מ. מרצדס גם תציע מערכת המדמה צליל של מנוע V8 כפול מגדשים בגרסאות הבכירות או 6 צילינדרים טורי בגרסת הבסיס, כולל פצפוצי אגזוז ותחושה של העברות הילוכים.

העיצוב החיצוני מאמץ מוטיבים דומים ל-GT לרבות סבכת (מדומה) פאן-אמריקנה המוכרת של AMG המשלבת גופי תאורה, בעוד החלק האחורי מושחר עם יחידות תאורה עגולות המשלבות את סמל הכוכב עם ספוילר אחורי מתרומם חשמלית בקצה דלת תא המטען.

גם סביבת הנהג דומה וכוללת לוח מחוונים דיגיטלי ("10.2), מסך מגע מרכזי ("14) המופנה בזווית לכיוון הנהג ומסך נוסף בגודל זהה עבור הנוסע. ההגה מוכר מדגמי AMG וכולל צמד חוגות לשליטה במצבי הנהיגה, אחת נוספת למערכות מכאניות ומנופי שליטה ידנית ברגנרציה שמשיכה של שניהם ביחד מספקת את מלוא כוח המנועים.

בקונסולה המרכזית יש שלושה בוררים נוספים המאפשרים שינוי תגובת המצערת, מידת ההתערבות של בקרת המשיכה ומצב נוסף המשנה את העברת הכוח בין המנועים.