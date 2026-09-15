במחיר שיאתגר את השוק: איון UT הושקה בישראל

המשפחתית הקומפקטית-חשמלית של איון הסינית תשווק אצלנו בשתי רמות גימור ועם תג מחיר אטרקטיבי בקטגוריה. וזה מה שתקבלו תמורתו

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אוריון מוביליטי, יבואנית איון (GAC) הסינית לישראל, מתחילה בשיווק ה-UT, משפחתית קומפקטית חשמלית חדשה. היא צפויה להתחרות ב-MG 4 ו-BYD דולפין, עם מחיר בסיסי (117 אלף שקלים) נמוך משמעותית מה-BYD וזול במעט גם מה-4 המתומחרת באופן אגרסיבי בעצמה. רמת הגימור הגבוהה עולה 122 אלף שקל, מחיר שעדיין נמוך ביותר מ-20 אלף מדולפין בסיסית.

נדיבה בגודל, מגיעה מסין

למרות שהיא מיוצרת עבור שווקי אירופה במפעל מגנה שבאוסטריה, שם מייצרים בין היתר גם את מרצדס G-קלאס, לישראל תגיע ה-UT ממפעל GAC שבסין. היא משווקת עם זאת בתקינה אירופית ובאבזור בטיחות זהה לזה בו נבחנה במבחן הבטיחות של ה-Euro NCAP, בו זכתה לאחרונה בציון חמישה כוכבים מרבי.

אורכה של הקומפקטית החדשה 427 ס"מ, רוחבה 185 ס"מ, גובהה 157.5 ס"מ ובסיס הגלגלים שלה נדיב יחסית - 275 ס"מ - בזמן שנפח תא המטען עומד על 340 ליטר.

ה-UT תוצע אצלנו בגרסת הנעה אחת: עם 204 כ"ס, סוללת LFP בעלת קיבולת של 60 קוט"ש ומהירות טעינה מאכזבת של עד 87 קילוואט בלבד באמצעות עמדת DC. זמן הטעינה מ-30 (שימו לב, איון לא מציינת זמן מ-10% המקובל) ל-80 אחוזים אורך 24 דקות.

טעינה מ-0 ל-100 אחוזים בעמדת 11 קילוואט ביתית תארוך 6.3 שעות. עם סוללה מלאה ה-UT מבטיחה טווח של עד 430 ק"מ לפי תקן ה-WLTP המקובל, עם צריכת חשמל של 16.4 קוט"ש ל-100 ק"מ בממוצע.

רמת הגימור הבסיסית, "ביט", כוללת שבע כריות אוויר, בלימת חירום אוטונומית עם זיהוי תנועה חוצה מלפנים ובנסיעה לאחור, התראת הירדמות והיסח דעת לנהג, בקרת שיוט אדפטיבית עם סיוע במניעת מעבר נתיב, זיהוי תמרורים, זיהוי רכב בשטח מת ואורות גבוהים אוטומטיים למניעת סינוור.

אבזור הנוחות כולל בין היתר מושבי עור טבעוני עם כיוון חשמלי לנהג ולנוסע, גלגל חלופי זמני (צר), חיישני אורות וגשם, כניסה והנעה ללא מפתח, פתח אוורור לבקרת האקלים גם מאחור, מסך "14.6 בעברית עם קישוריות אנדרואיד אוטו וקאר פליי וחיבורי טייפ-A ו-C לטעינה ותקשורת מלפנים.

רמת הגימור הבכירה מוסיפה בין היתר מיזוג וחימום למושב הנהג (רק חימום לנוסע), משטח טעינה אלחוטית מלפנים, חלון גג פנורמי ענק עם כיסוי מלא, קיפול מראות אוטומטי, דלת תא מטען חשמלית והפשרת אדי שמשה קדמית.

איון UT תוצע בישראל עם שמונה שנות אחריות, הן לסוללה והן ליתר מכלולי הרכב.