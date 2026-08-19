שני שליש טויוטה היילקס: מהינדרה חשפה טנדר חדש

הענקית ההודית חשפה טנדר חדש, עם מכלולים חסונים וללא סיוע חשמלי. על הנכוונת - המתחרים הגדולים מהמערב. כל הפרטים בפנים

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בקצרה:

הסקופריו לייפסטיילר הוא טנדר חדש למהינדרה

על בסיס מכלולים חסונים, עם מנועי דיזל ובנזין

בהודו יעלה שני-שליש ממחיר טויוטה היילקס

טנדר הודי: מהינדרה הציגה את הסקורפיו לייפסטיילר, טנדר שינסה להיות אלטרנטיבה לדגמים מבוססים היטב כמו טויוטה היילקס ופורד ריינג'ר. בהודו יתחיל תג המחיר שלו ב-62 אלף שקל (2 מיליון רופי), 37 אלף שקל (1.2 מיליון רופי) פחות ממחירו ההתחלתי של הטנדר היפני, שמשווק אצלנו במחיר התחלתי של 310 אלף שקל.

מהינדרה מעוניינת להציע אותו גם באוסטרליה, אחד מהשווקים הגדולים בעולם לטנדרים, שם תהיה התחרות קשה עוד יותר, מול נציגים סינים מבית גרייטוול, SAIC, צ'רי, BYD ו-JAC.

המראה דומה לקונספט שהוצג לפני כשנתיים, כולל סבכה גדולה בחזית, בתי גלגלים בולטים, מגנים שחורים סביב למרכב ופסי גגון מסיביים. סביבת הנהג מודרנית וכוללת לוח מחוונים דיגיטלי ומסך מגע ענק המוצב בצורה אנכית בקונסולה המרכזית, תוך שמירה על מתגים פיזיים לבקרת האקלים. כמקובל בקטגוריה יש ידיות אחיזה בקורה A לטובת כניסה נוחה לקבינה.

בלי חשמל: כבסיס משמשת לו שלדת סולם ומערך מתלים (עצמות עצה כפולות מלפנים וסרן חי מאחור) מהסקורפיו, שזכה להצלחה גדולה בהודו, אבל עם קפיצי עלים מאחור לטובת יכולת נשיאת משקל גבוהה יותר.

בשונה ממרבית מתחריו הוא לא יוצע עם הנעה חשמלית מלאה או היברידית, אלא רק עם מנועי 4 צילינדרים מוגדשים, דיזל בנפח 2.2 ליטר עם 175 כ"ס ובנזין בנפח 2.0 ליטר עם 200 כ"ס. בשני המקרים עם תיבת 6 הילוכים ידנית או אוטומטית, ועם תיבת העברה המאפשרת בחירה בין הנעה אחורית לכביש, כפולה לשטח והילוך כוח.

בדומה לסקורפיו הוא צפוי לקבל נעילת דיפרנציאל אחורית אוטומטית ובורר עם מצבי נהיגת שטח (בוץ, חול ושלג) המתאימים את המערכות השונות לתוואי הנסיעה.

מה אנחנו חושבים: היצע הטנדרים אצלנו הצטמצם משמעותית בשנים האחרונות, ללא נוכחות של מיצובישי וניסאן שבעבר היו דומיננטיות בשוק, או פולקסווגן שהפסיקה לאחרונה לשווק כאן את האמרוק. זה מותיר את הזירה לשלוש שחקניות עיקריות (טויוטה, איסוזו ופורד) עם תגי מחיר שזינקו ומתחילים בכ-300 אלף שקל וצפונה.

ולכן שיווק מקומי של טנדר במחיר נמוך משמעותית יכול היה לזכות כאן להצלחה. במקרה של מהינדרה זה לא צפוי לקרות, שכן לא מתוכננת לו תקינה מערבית.