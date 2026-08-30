השינוי זניח, אבל יש הוזלה: KGM טורס מתעדכן

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בקצרה:

יבואנית KGM תשווק טורס עדכני

השינויים קלים, מערכת ההנעה זהה

המחיר החדש: 170 אלף שקל

במחיר חדש: KGM (לשעבר סאנגיונג) החלה לשווק את רכב הפנאי טורס לאחר שעבר מתיחת פנים, עם שינויים קלים למראה ולסביבת הנהג, ועם אותה מערכת הנעה היברידית מוכרת. גרסת הכניסה החדשה תעלה 170 אלף שקל, מחיר נמוך ב-10,000 שקל מהגרסאות האחרות שימשיכו להימכר לצידה. שיווק גרסאות הבנזין הופסק בשלב מוקדם יותר השנה.

השינויים במראה כוללים עדכון קל ליחידות התאורה, לסבכה הקדמית ולפגושים. יש גלגל הגה במראה חדש, בורר הילוכים שונה ובעיקר מערך של מתגים פיזיים לשליטה בבקרת האקלים, במקום תפעול מבוסס מגע קודם לכן. קישוריות הסלולר (למכשירי אנדרואיד ואפל) תפעל מעתה באופן אלחוטי, ואילו ב-KGM טוענים גם לשיפור באיכות החומרים.

מה עוד צריך לדעת: מפרט האבזור נותר דומה לדגם היוצא, כאשר גרסת הכניסה החדשה (EX) מוותרת על גג השמש, לעומת גרסת הפרימיום (ב-180 אלף שקל). שתיהן יציעו צמד מסכי "12.3 כלוח מחוונים דיגיטלי ומסך מגע מרכזי, ריפוד דמוי עור, חישוקי "18 ומפתח חכם. גרסת אקזקיוטיב הבכירה (ב-190 אלף שקל) מוסיפה ריפוד משולב עור, כיוון חשמלי ואוורור למושבים הקדמיים וחימום גם לאחוריים.

מערכת ההנעה ההיברידית כוללת כבעבר מנוע חשמלי המחובר ישירות לגלגלים הקדמיים ואחראי עיקרי להנעה, בעוד מנוע הבנזין (מוגדש עם 4 צילינדרים בנפח 1.5 ליטר) משמש כגנרטור לטעינת הסוללה ומתחבר לגלגלים במהירויות גבוהות ובתאוצות חזקות. ההספק המשולב עומד על 204 כ"ס והתאוצה ל-100 קמ"ש אורכת 9 שניות.

מה אנחנו חושבים: הטורס הזרים דם חדש בעורקיו של המותג הקוריאני והפך בקלות לדגם הנמכר ביותר שלו, תוך שהוא מסייע לו לזנק במכירות. הגיוני, לאור העובדה שהוא השתלב בקטגוריה המבוקשת ביותר בישראל - רכבי פנאי היברידיים. אבל זה עדיין רחוק מלהספיק כדי להתברג בצמרת של הקטגוריה, שכן הוא קרוב במחיר לדגמים סיניים המציעים הנעה היברידית-נטענת, על יתרונותיה למקבלי הרכב הצמוד ולא רק. וגם לדגמים היברידיים של מותגים ותיקים ומבוססים בהרבה, למשל אלו של טויוטה ויונדאי. ומכיוון שהגרסה המוזלת החדשה לא שינתה את העובדות הבסיסיות האלו, הפוטנציאל לדעתנו יישאר מוגבל.