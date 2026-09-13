אסטון מרטין בפנים - חדשות דו-גלגלי

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בונד על שניים: אחרי שני אופנועים אקזוטיים שנועדו בעיקר למסלול ולאספנים עם חשבון בנק לא דומה לשלכם, אסטון מרטין ובראף סופריור חושפות את ה-AMB 002 Roadster. זהו אופנוע ראשון שנולד משיתוף הפעולה ביניהן ומקבל רישוי לכביש הציבורי, ממשיך דרכו של ה-AMB 001 מ-2019 ושל ה-AMB 001 Pro שהגיע ב-2022, אם כי מדובר באופנוע חדש לחלוטין.

הייצור יוגבל ל-300 יחידות שייוצרו בעבודת יד בלבד - בהמשך ל-100 יחידות של ה-AMB 001 ול-88 יחידות של ה-AMB 001 Pro - כך שגם אם הוא חוקי לכביש, הסיכוי לפגוש אחד ברמזור לא גבוה במיוחד, הסיכוי לראות אחד בנס הרים נמוך יותר מהסיכוי לפתוח סניף של לשכת גיוס בבני ברק.

בלב האופנוע נמצא מנוע V-טווין חדש לחלוטין בנפח 1,083 סמ"ק, מקורר נוזל, עם 130 כ"ס ומומנט של כ-11.2 קג"מ. המנוע מתוכנן, מיוצר ומורכב במפעל Brough Superior בטולוז. מסביב למנוע נבנתה שלדת טיטניום מעובדת השוקלת 5 ק"ג בלבד, יחד עם חלקי מרכב ומיכל דלק מסיבי פחמן. לפי היצרניות חלוקת המשקל היא 50:50 והמשקל הרטוב עומד על 190 ק"ג.

מלפנים אין מזלג טלסקופי רגיל, שכן ה-AMB 002 משתמש במערכת Fior Fork המזוהה עם Brough Superior, מתלה קדמי עם עצמות עצה כפולות שמפריד בין כוחות היגוי ובלימה. המערכת כוללת גם אפקט Anti-Dive, שאמור לצמצם את שקיעת החרטום תחת בלימה ולשמור על יציבות גם בזמן בלימה בהטיה.

העיצוב משלב בין עולם האופנועים של Brough Superior לשפת העיצוב של אסטון מרטין. המרכב עשוי סיבי פחמן, בצדדים שולבו פתחי קירור בצורת סהר, ופרטים נוספים שואבים השראה ישירה ממכוניות החברה: פסי הצד מזכירים את דגמי אסטון מרטין, זוג המפלטים האובליים מקבלים גימור דומה לזה של הוואנקוויש,‏ DB12 S ו-DBX S, ואילו יחידות התאורה האחוריות מזכירות את אלו של הוולקן, ואלקירי וולהאלה.

חוזרים: כמעט 20 שנה אחרי שה-640 אדוונצ'ר ירד מהבמה, חוזרת ק.ט.מ לאופנוע ראלי מבוסס מנוע סינגל. ה-690 ראלי החדש מבוסס על פלטפורמת ה-690 אנדורו, אבל מקבל חבילת שדרוגים שמרחיקה אותו משמעותית מהדו-שימושי המוכר.

המנוע הוא הדור העדכני ביותר של יחידת ה-LC4 החד-צילינדרית עם מרווחי טיפול ארוכים יחסית, כולל החלפת שמן אחת ל-15 אלף ק"מ. האלקטרוניקה כוללת מצב ראלי המאפשר התאמה של בקרת האחיזה ותגובת המצערת לתנאי שטח שונים. יש חישוקי "21 מלפנים ו-"18 מאחור עם צמיגי Mitas E07, בלמי ברמבו עם דיסק 300 מ"מ מלפנים ו-240 מ"מ מאחור, וגובה מושב יוצא דופן של 910 מ"מ.

מה עוד? יש שני מכלי דלק קדמיים נוספים בנפח כולל של 7 ליטר, שמצטרפים למכל אחורי של 13 ליטר עם קיבולת כוללת של 20 ליטר. סביבם נבנה מרכב צר בהשראת אופנועי הראלי של ק.ט.מ המאפשר מעבר קל יותר בין רכיבה בישיבה לעמידה, יחד עם 'מגדל ראלי' ומשקף שנועדו להפחית את עומס הרוח ברכיבות ארוכות וכולל אפשרות התקנת ספרי דרך.

נדמה שק.ט.מ מייצרת כאן משהו שנעלם מההיצע שלה כבר שנים: אופנוע ראלי חד-צילינדרי עם טווח שמתאים להרפתקאות ארוכות, בלי להסתבך עם מנוע טווין גדול, מורכב וכבד יותר. אנחנו בעד.

טעות לעולם לא: סם סנדרלנד כבר יצא לדרך אך הסיפור הגדול יותר הוא האופנוע שעליו הוא רוכב, שנראה כמו הדור החדש של טריומף טייגר 1200. נזכיר כי אלוף ראלי דקאר פעמיים (2017, 2022), מנסה להפוך לאדם המהיר ביותר שהקיף את כדור הארץ ברכיבה על אופנוע.

סנדרלנד יצא מלונדון והתמונות מנקודת הזינוק מציגות אופנוע בעל מראה מפתיע, שדומה באופן מושלם לתצלומי הריגול שפורסמו בעבר של הדור הבא לטייגר 1200, כולל פנס קדמי חדש וייחודי. בתמונות ניתן לזהות גם את חיישן הרדאר המותקן מעל הפנס הקדמי ומתחת למשקף המתכוונן.

על פי השמועות, העיצוב ומערכות האלקטרוניקה יהיו השינויים הגדולים ביותר בטייגר 1200 החדש, בעוד שהמנוע והשלדה צפויים להישאר דומים למדי לאלה של הדגם הנוכחי. מה עוד ניתן להסיק מהתמונות? למשל שהאופנוע נראה נמוך מספיק כדי להעריך שהטייגר המעודכן יצויד במערכת הנמכה אדפטיבית כמו מתחריו האירופים. כזו שמנמיכה את גובה האופנוע ברכיבה איטית ובעצירה מלאה, ומגביהה אותו במהירות גבוהה או במצב שטח.

סנדרלנד יצא מלונדון ב-5 בספטמבר והחל מסע בן שישה מקטעים, שבמהלכו יעבור יותר מ-29 אלף קילומטרים על פני חמש יבשות, בניסיון לשבור את השיא הקיים, העומד על 19 ימים, שמונה שעות ו-25 דקות. היקף האתגר מחייב את סנדרלנד לעבור בממוצע קרוב ל-1,600 ק"מ ביום, כאשר בחלק מהימים הוא צפוי לבלות עד 17 שעות על האופנוע.

המסלול מתחיל ברכיבה מלונדון לאיסטנבול, ולאחר מכן עובר לדרום מזרח אסיה, שם ירכב מבנגקוק לקואלה לומפור. משם יחצה סנדרלנד את אוסטרליה, מפרת' לסידני, ולאחר מכן ירכב לאורכה של ניו זילנד. מקטע הרכיבה הארוך ביותר שלו יתקיים בצפון אמריקה, שם יעשה סנדרלנד את הדרך מוונקובר למונטריאול. במקטע האחרון הוא יחצה בחזרה לאפריקה וירכב מקזבלנקה ללונדון, כדי להשלים את הקפת כדור הארץ.

על הניסיון חלים כללים מחמירים. השעון נעצר בזמן שסנדרלנד עובר בין יבשות בדרך הים או האוויר, אך הוא והטייגר 1200 חייבים להשלים יחד את מסלול הרכיבה, להתקדם בכיוון אחד בלבד ולעבור בשתי נקודות אנטיפודיות: שתי נקודות הנמצאות זו מול זו בשני צדי כדור הארץ. כמו כן, יש להשלים את הניסיון כולו על אותו אופנוע.

סנדרלנד תכנן במקור לנסות לשבור את השיא בשנת 2025, אך התוכניות הוקפאו לאחר ששבר את גבו. כעת, לאחר שחזר לרכוב, ניצב מנצח הדקאר בפני אתגר שמבוסס פחות על מהירות מוחלטת ויותר על היכולת לשמור על קצב מתיש במשך כמעט שלושה שבועות.

קשה אגב להאמין שהחשיפה אירעה בטעות, מאחר ומדובר באירוע פומבי המסוקר ומצולם היטב, כך שכנראה מדובר בתעלול יח"צני לא רשמי של טריומף. האמת, אין דרך טובה יותר מלשווק את אופנוע האדוונצ'ר החדש שלך מאשר במסע מסביב לעולם. פיליס פוג, מאחוריך!