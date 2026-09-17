התרשמות ראשונית: ימאהה R7 על המסלול

ימאהה R7 החדש התייצב ליום התרשמות על מסלול המירוצים בפארק המוטורי שבערד. אנחנו התייצבנו לצדו, ועליו. וזה מה שיש לנו לומר עליו

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הוא לא אופנוע סופר-ספורט קיצוני. הוא לא יקר להחריד ולא חזק להפחיד. ובכל זאת, ימאהה טוענת שה-R7 שלה מתאים (גם) למסלול. היבואנית הרימה את הכפפה והפגישה בינינו שם, על האספלט הסלול למשעי ונטול תנועה מפריעה. אז קבלו דיווח.

על מה רכבנו : ימאהה R7 (דגם 2026)

: ימאהה R7 (דגם 2026) היכן רכבנו : רק על המסלול

: רק על המסלול מתחרים : CBR600RR הונדה, קאוואסאקי נינג'ה 650, סוזוקי GSX 8R

: CBR600RR הונדה, קאוואסאקי נינג'ה 650, סוזוקי GSX 8R כמה עולה : 66 אלף שקל

: 66 אלף שקל מצטיין : אלקטרוניקה, מתלים, קוויקשיפטר

: אלקטרוניקה, מתלים, קוויקשיפטר טוב למדי : התנהגות במסלול, תמורה-מחיר

: התנהגות במסלול, תמורה-מחיר יכול להשתפר : מסך מידע, תפעול מערכות

: מסך מידע, תפעול מערכות לא משכנע: חלש מדי לרוכב מנוסה, מקום למורכב

בגדול: האות R של ימאהה - כמו פחות או יותר אצל כל יצרנית יפנית ואירופית - נושאת על גבה מטען לא קטן. בימאהה היא פרצה לתודעה כשם קוד לאופנוע על, התגבשה ב-1998 סביב ה-R1 שהגדיר מחדש מהו אופנוע ליטר, והמשיכה דרך ה-R6 המצוין. וה-R7? הוא נולד מחדש בתחילת העשור על בסיס מנוע ה-CP2 החביב של ה-MT-07, ככלי שמדבר בגובה העיניים. ספורטיבי, נגיש, ולא מאיים. לא מפלצת מסלול, לא קרוב לכך. אז מה השתנה בדגם העדכני? לא הנפח, לא ההספק. כן החבילה מסביב.

בימאהה לקחו רכיבי בקרה, אלקטרוניקה ומכלולים שהופיעו בעבר כבר בדגמים בכירים ויקרים יותר, ושילבו אותם בקטגוריית הביניים. וזה הסיפור - הקטגוריה אליה שייך ה-R7 אינה שונה, מבחינת תחכום ועזרי בטיחות הוא קפץ קטגוריה.

בידיים: בלב ה-R7 ממשיך לפעום טווין מקבילי דו-צילינדרי מקורר נוזל בנפח 689 סמ"ק, עם 73.4 כ"ס ומומנט מרבי של כ-6.8 קג"מ. לא מספרים מרשימים במיוחד. אבל כן עם מצערת אלקטרונית YCC-T, שמחליפה את הכבל המיושן ומבטיחה תגובה לינארית יותר. ועכשיו לאלקטרוניקה שעד היום הייתה נחלת דגמים בכירים: מערכת IMU בעלת שישה צירים בהשראת ה-R1, בקרת אחיזה (TCS), בקרת החלקה (SCS), בקרת ווילי (LIF), ABS בפניות, ניהול בלימת מנוע (EBM), מערכת למניעת נעילת הגלגל האחורי, בקרת זינוק וקוויקשיפטר דור שלישי, לצד שלושה מצבי רכיבה ומצב מותאם אישית.

גם השלדה שודרגה וחוזקה, עם זרוע אחורית חדשה ומזלג הפוך חדש של KYB בקוטר 41 מ"מ עם כוונון מלא של שיכוך כיווץ והחזרה מלפנים. יש חישוקים קלים יותר וסביבם ברידג'סטון Battlax Hypersport S23 מבטיחים. במקביל הכידון מוקם מחדש לטובת תנוחה שולטת יותר, מיכל הדלק עוצב בהתאם, גובה המושב ירד ל-830 מ"מ ונוספו רגליות חדשות לטובת יציבות בפניות.

האיבזור משלים את התמונה: מסך TFT צבעוני בגודל "5 עם תצוגה משתנה וחיבור לאפליקציה, בקרת שיוט, מגביל מהירות, איתות אוטומטי והדלקת מהבהבים בבלימת חירום. וגם Y-TRAC Rev, מערכת שמאפשרת לנתח בזמן אמת זוויות הטיה, זמני הקפה, מהירות, מצב מצערת ופעולת מערכות העזר, בדומה לכלים שמשמשים קבוצות מרוצים מקצועיות.

ואיך כל זה מתבטא על המסלול? ראשית, מערכת המתלים היא הפער הגדול והמורגש ביותר, עם אפשרות כיול שמתאימה את האופנוע לסגנון ולמשקל הרוכב, והשפעה מיידית על ההתנהגות בכניסה לפנייה. הקוויקשיפטר הוא אחד הכוכבים של החבילה. חלק, מהיר ומדויק, בהעלאה ובהורדה גם תחת עומס. ובכלל, חבילת האלקטרוניקה מרשימה עם התערבות עדינה ומדודה שמאפשרת לרוכב להתמקד במסלול ולא במערכות.

ומה עם המנוע? ה-CP2 לא נבנה לעבודת מסלול מאומצת, אבל לכן הוא גם ידיד מומלץ לרוכב שמטפס באופן חכם במעלה הנפח והביצועים. חזק מספיק כדי ללמד לרכוב מהר ונכון, מספק כדי ליהנות, ולא מאיים עד כדי כך שיעניש על כל טעות.

אפרופו, תנוחת הרכיבה. בימאהה רוצים להבהיר שה-R7 מתאים במיוחד גם לרכיבה יומיומית, אבל הוא לא. תנוחת הרכיבה קרבית לחלוטין, עם רכינה מלאה על מכל הדלק והרמת ראש באמצעות הצוואר. לא תנוחה טבעית למי שלא מורגל בכך, ושם יותר מדי עומס על שרירי הצוואר והעורף ברכיבה רגילה.

נו אז: ה-R7 של 2026 הוא לא מהפכה במנוע, אלא מהפכה במעמד. הטכנולוגיה והמכלולים שעד עכשיו אפיינו את ה-R9 וה-R1 ירדו מדרגה ונדחסו לתוך אופנוע נגיש, ובכך טשטשו גבול שהיה ברור עד עכשיו. הוא לא מושלם, ההספק צנוע למי שכבר טעם נפחים גבוהים, כמה ממערכות התפעול דורשות זמן הסתגלות, תנוחת הרכיבה שלו אינה מיועדת לרכיבה נינוחה ורגועה ומושב המורכב מעליב בגודלו.

אבל כחבילה הוא מציע יותר ממה שתג המחיר מרמז. למי שרוצה להיכנס לעולם המסלול עם כלי שמלמד, סולח ומספק, וגם נושא שלוש שנות אחריות ללא הגבלת קילומטרים, זו הצעה שקשה להתעלם ממנה.