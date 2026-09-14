קאוואסאקי מאשרת, ב.מ.וו חוגגת

עוד דגמי 2027 של היצרנית היפנית ללא שינוי ניכר, ב.מ.וו מרימה לגיהנום הירוק עם כמה גרסאות מיוחדות. חדשות דו גלגלי לשנה החדשה

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לא מתחדשת: קוואסאקי אישרה לאחרונה את המשך שיווקם של כמה מדגמיה המרכזיים גם בשנה הבאה, בהם Z650 S, ה-Z650RS, משפחת Z900, דגמי הסופרצ'ארג'ר Z H2 ונינג'ה H2 SX, ה-KLE500 ואלימינייטור 500, וכן נינג'ה 125 ו-Z125.

ה-Z650 S, המבוסס על ה-Z650 המוכר, ממשיך עם עיצוב קרבי בסגנון 'סוגומי' עם כידון רחב, לוח מחוונים TFT צבעוני, בקרת אחיזה וקוויקשיפטר כאופציה בתשלום. ה-Z650RS בעיצוב רטרו עם מנוע טווין מקבילי בנפח 649 סמ״ק ימשיך אף הוא, כולל שלדת מסבך קלה, בקרת אחיזה ומושב בגובה 820 מ״מ, עם פנס LED עגול, מחוונים אנלוגיים וחישוקים המדמים חישורי תיל לתגבור אפקט הרטרו.

ה-Z900 שומר על מנוע ארבעה צילינדרים בנפח 948 סמ״ק ומציע קוויקשיפטר דו-כיווני, בקרת שיוט ומערכות ניהול פנייה מבוססות IMU. לצד הדגם הרגיל תוצע גרסת 94 כ"ס שניתנת להגבלה לרישיון A1, וכן גרסת SE עם בלמי ברמבו ובולם אחורי של אוהלינס. גם ה-Z H2 והנינג'ה H2 SX המוגדשים ממשיכים לשנת 2027. דגם התיור מצויד בבקרת שיוט אדפטיבית, זיהוי שטח מת והתרעת התנגשות, בעוד גרסאות ה-SE מוסיפות מתלים אלקטרוניים ורכיבי בלימה משודרגים.

בקטגוריית ה-500 סמ״ק ימשיכו Eliminator 500 וה-KLE500. הראשון הוא קרוזר לבעלי רישיון A1 עם מנוע טווין מקבילי, גלגל קדמי בקוטר "18 ומושב נמוך. גרסת ה-SE מוסיפה מסכת פנס, מגני מזלג ושקע USB-C. ה-KLE שרק הושק לאחרונה מציע עיצוב בהשראת אופנועי ראלי, מכל דלק בנפח 16 ליטר, גלגלי "21 ו-"17 ומתלי KYB. גרסת ה-SE מוסיפה לוח TFT, משקף מוגדל, מיגון גחון מאלומיניום ומגני ידיים מחוזקים.

מלבד צבעים וחבילות אבזור, קאוואסאקי אינה מציגה שינויים מכניים או טכנולוגיים משמעותיים. לכן נראה שהחברה גם אינה מתכוונת לחשוף עבורם חידושים מהותיים בתערוכת EICMA השנה. נאלץ להמתין לשנה הבאה ומי שבטח מודה על כך הם הלקוחות, שהכלים הנוכחיים שברשותם שומרים על ערכם בהעדר דגמים חדשים.

חגיגה בירוק מירוצים: חטיבות ב.מ.וו מוטוראד ו-M חוגגות 100 שנים למסלול המירוץ האגדי נורבורגרינג עם סדרת 100 Jahre Nürburgring שכוללת, לצד שש מכוניות M, גם שלושה אופנועים במהדורה מוגבלת: M 1000 RR,‏ M 1000 R ו-M 1000 XR. ואם אתם עדיין מתלבטים, כדאי שתסיימו את השלב הזה במהירות. כי מכל דגם ייוצרו רק 100 יחידות לכל העולם, וכולם יקבלו את חבילת M Track Package כסטנדרט.

הסימן הבולט ביותר למהדורה הוא צבע "ירוק נורבורגרינג" הייחודי שפותח במיוחד לכבוד האירוע, לצד מדבקות 100 שנה, חישוקי קרבון, זרוע אחורית ושלדת זנב מושחרות ומושב בגימור דמוי אלקנטרה עם רקמת "100". על מיכל הדלק נצבע קו המתאר של מסלול הנורבורגרינג, למכסה תיבת האוויר עיצוב ייעודי וכל אופנוע נושא מספר סידורי משלו.

בחבילה נכללים גם כיסוי M בדגמי ה-M 1000 RR וה-M 1000 R, שטיח אופנוע ממותג במהדורת 100 השנים וסטנד אחורי. מחירים וזמינות טרם פורסמו.

הקשר של ב.מ.וו לנורבורגרינג לא חדש כמובן. על המסלול שהחל לפעול ב-18 ביוני 1927, ניצחה ב.מ.וו כבר באותה שנה. מאז הפך ה-Nordschleife (הלולאה הצפונית, על שם אחד המקטעים היותר מפורסמים ברינג) המכונה גם הגיהנום הירוק (Grüne Hölle) על שום אורכו כ-20.8 ק"מ, מספר הפניות - 73, שינויי גובה משמעותיים והמיקום הגאוגרפי הטובל בתוך יערות, לחלק קבוע מתהליכי הפיתוח של דגמי הביצועים של יצרניות רכב, כולל ב.מ.וו על שניים וארבע.