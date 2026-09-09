הפנדה האוטונומית שמשנה את זירת הקרב

במבט מבחוץ זה נראה כמו דחפור D9 צה"לי אימתני שפורץ צירים, מנטרל מטענים ומזיז סוללות עפר. מבט מקרוב מגלה שאין איש בתא הנהג. הכירו את ה"פנדה" של התעשייה האווירית, כלי רובוטי שנשלט מרחוק ואפילו פועל אוטונומית

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מבט ראשון על דחפור ה-D9 בשטח ההדגמות של חטיבת אלתא בתעשייה האווירית, לא מגלה דבר יוצא דופן: הוא נראה בדיוק כמו אותו כלי הנדסי כבד וממוגן שמוביל את כוחות החי"ר והשריון בעומק שטח האויב. אך כשמתקרבים אל הקבינה, מגלים מחזה, שעד לא מזמן היה שייך לסרטי מדע בדיוני: ההגה מסתובב מעצמו, הכף הנגררת מתרוממת בדייקנות, והכלי נע קדימה – ללא אדם בתוכו.

אם בשנות ה-80 התעשייה האווירית הובילה את מהפכת המל"טים באוויר, כעת המהפכה מתרחבת גם לכוחות היבשה.

"פנדה" משתמשת בערכת רובוטיקה ואוטונומיה שמותקנת בדחפור המוכר, וניתנת לשילוב גם בכלים קרקעיים נוספים, כולל כלים רובוטיים גלגליים שאוספים מודיעין או יורים בעצמם. זו אולי המגמה המתקדמת ביותר בשדה הקרב כיום – כלים אוטונומיים שיוצאים בחזית הכוחות וסופגים את האש הראשונית במקום החיילים.

סמארטפון, פלייסטיישן ואוטונומיה מלאה

התפעול של הפנדה בשטח נבנה כך שיהיה אינטואיטיבי ונגיש ככל האפשר עבור הלוחמים. המפעיל אינו יושב בתוך הכלי תחת איום נ"ט ומטענים, אלא מחזיק בערכת שליטה ניידת הכוללת טאבלט מוקשח וקונטרולר המזכיר שלט פלייסטיישן. על המסך מופיעים בזמן אמת נתיב הנסיעה, מפת המכשולים ושידורי הווידאו מחיישני הכלי.

"אנחנו רצינו לדמות את זה למעין משחק מחשב, כי כיום לדור הצעיר נורא קל להתחבר לזה," מסבירה מעיין, ראש פרויקט הפנדה באלתא. מסיבות אבטחה היא מורשית להיחשף בשמה הפרטי בלבד. "הטלה-אופרציה (הפעלה מרחוק) היא רק חלק מהעניין והיתרון הבולט שלנו הוא האוטונומיה". למעשה, הפנדה שאתם צופים בה בסרטון מופעלת ממרחק אלפי קילומטרים, לא נאמר מהיכן, אבל זה מלמד משהו על היכולות האמיתיות של המערכת הזאת.

לדברי מעיין, ברגע שמגדירים לכלי משימה - כמו נסיעה מנקודה לנקודה, פריצת ציר או הקמת סוללת עפר בגובה ובעומק מוגדרים - המערכת מבצעת אותה באופן אוטונומי מדויק. "קשה מאוד למפעיל אנושי לבנות סוללת עפר מדויקת בשתיים בלילה בתנאי ערפל או תחת אש. עבור המערכת האוטונומית, פרמטרים של עייפות, מזג אוויר או ראות לקויה פשוט לא קיימים. היא מבצעת את הפעולה בהוראת כפתור בדיוק הנדסי גבוה בהרבה."

הניסוי שהפך למציאות מבצעית

פיתוח כלים רובוטיים קרקעיים נמשך כבר מעל 15 שנה, אך הלחימה בשנה האחרונה היא שהאיצה את התהליך באופן דרמטי והפכה מדגימים טכנולוגיים למערכות בגרות ומבצעיות. המשוב שזרם מהשטח בזמן אמת אפשר למהנדסי אלתא לבצע התאמות מהירות תוך כדי תנועה.

"הפנדה הצילה חיים תרתי משמע," מדגישה מעיין. "ראינו כלים שחזרו מהקרב כשתא הנהג שלהם הרוס לחלוטין מפגיעות ישירות. בעבר, אירוע כזה היה מסתיים באסון כבד. מכיוון שהכלי נשלט מרחוק או פעל אוטונומית, נמנעו פציעות קשות ואובדן חיי אדם."

מעבר להגנה הישירה, הכלים הרובוטיים משנים את מערכת השיקולים של המפקד בשטח. אם בעבר חלק ניכר מקבלת ההחלטות התמקד בסיכון חיי הלוחמים בפעולה מסוימת – כעת הכוח הלוחם נמצא "טקט אחד מאחור". השיקול של סיכון חיי אדם בפתיחת ציר ממולכד נמחק מהלקסיקון, מה שמעניק למפקדים גמישות מבצעית ויוזמה רבה יותר.

ממפעיל יחיד לנחיל רובוטי

אלתא, שמוכרת בעיקר בזכות מערכות המכ"ם והמודיעין המתקדמות שלה, משלבת בפנדה ובכלים נוספים (כמו רכב הרקס MK3 והמשאיות האוטונומיות) יכולות תקשורת וסנסורים רב-תחומיים. הדבר מאפשר שליטה מרחוק אפילו ממרחקים גלובליים – כשהמפעיל ממוקם מעבר לים ועדיין יכול לנהל את המשימה בזמן אמת.

היעד הבא של החברה הוא שבירת היחס המסורתי של מפעיל אחד לכל כלי. החזון העתידי, שכבר מתחיל להתממש, מבוסס על תפיסת "One to Many": מפעיל בודד שמפקח על נחיל שלם של פלטפורמות רובוטיות – דחפורים, רכבי סיור ושיירות לוגיסטיות – שמתקשרות ומסתנכרנות בינן לבין עצמן. בשדה הקרב העתידי, המכונות הן אלה שיפגשו ראשונות את האש, ויאפשרו ללוחמים לבצע את המשימה ולחזור הביתה בשלום.