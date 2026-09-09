לקסוס GX - לנד קרוזר בחליפה

הבריון החדש של לקסוס לא נולד כדי לחסוך בדלק או ללטף עצים. הוא בא לפרק דיונות, לטחון מעלות עם דרדרת, לתת בראש לשיירות ליווי ולעשות את כל זה עם מאיר אריאל ברקע. נהגנו ברכב שטח שלא מכיר את משמעות המונח פוליטיקלי קורקט

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במה נהגנו: לקסוס GX

לקסוס GX מתחרים: לנד רובר דיפנדר, טויוטה לנד קרוזר

לנד רובר דיפנדר, טויוטה לנד קרוזר מתי אצלנו: במהלך 2027

במהלך 2027 מחיר משוער: 600 אלף שקל

בעד: מנוע, עיצוב, יכולת כביש ושטח

מנוע, עיצוב, יכולת כביש ושטח נגד: אין 7 מקומות בגרסת השטח

רכב שטח הוא קודם כל חבר טוב. הוא לא צריך להיות הכי מצחיק, הכי חכם, הכי עשיר, הכי מבין באיזה מנוע AI מומלץ לעשות תמונות של פינגווין רוכב על אופנוע מוטו GP. הוא כן צריך להיות אחד שאפשר לסמוך עליו בעיניים עצומות, שתמיד יהיה שם בשבילך. כי כשאתה נמצא במקומות שבהם קליטה בסלולרי הוא דבר שנעלם כבר לפני שעה וחצי ולא יחזור בקרוב, והשעה היא 2:00 לפנות בוקר, אתה לא רוצה שום דבר אחר. ותאהבו את זה או לא, אין כיום בסביבה הקרובה (וגם הרחוקה) רכב שטח שעונה טוב יותר להגדרה הזו מטויוטה לנד קרוזר. ויש לפחות עוד 12 מיליון בעולם שמסכימים איתי, כי זה מספר היחידות שטויוטה מכרה ב-75 השנים האחרונות בכל יבשת קיימת, ב-190 מדינות. זו השתלטות רחבה בהרבה מהמתחרים הבדלנים מאמריקה (ג'יפ) או האריסטוקרטים מאנגליה (לנד רובר).

לא רק טויוטה מוכרת לנד קרוזר. גם לקסוס שהיא חטיבת היוקרה שלה, עושה זאת במשך שלושה עשורים. ולמה פרט המידע הזה חשוב? כי זו הפעם הראשונה שבה לקסוס משיקה את רכב השטח שלה, לפני המקור של טויוטה. רק בחודשיים, אבל בכל זאת. וגם, כי טויוטה מכרה אצלנו מספר סנסציוני בכל קנה מידה של 3,000 חתיכות מהלנד קרוזר בשנה שעברה. וגם לקסוס רוצה קצת, אז היא עומדת להנחית כאן את הגרסה שלה לבריון השטח. אנחנו לא סבלניים במיוחד, אז ארגנו לעצמנו ולכם התרשמות ראשונה.

יש מנוע

השינוי הראשון וכנראה המשמעותי ביותר בדרך מטויוטה ללקסוס הוא המנוע. לא דיזל ותיק מאוד שעובד בלי לאות איזה עשר שנים בדגמים ובגרסאות שונים, אלא V6 בנזין עם 3.5 ליטר, שני מגדשים ו-349 כ"ס. והמנוע הזה הוא סוכריה. הוא שקט ומעודן משמעותית כבר מרגע ההנעה, וזו לא חוכמה גדולה מול טרטור הדיזל המוכר. זה בטח לא חוכמה כשמושכים אותו לכיוון הקו האדום, פעולה אגרסיבית שתתקל במבטי תמיהה מנבחרת הצילינדרים בקרוזר עם בגדי עבודה כחולים.

תיבת 10 הילוכים האוטומטית מהוססת כשהיא צריכה להוריד כמה הילוכים בבת אחת לטובת עקיפה, אבל אם תשלבו אותה למצב ספורט, הבעיה נפתרת. אגב, לא רק בפול-בוסט הוא מרשים, אלא גם בנהיגה רגועה וממש נינוחה, כשאתה יודע שיש עדר עצום מאחוריך שרק מחכה לנגיעה קלה בדוושה הנכונה. נגיד את זה ככה - נהגי רכבי הליווי של היחידה לאבטחת אישים יתאהבו ביכולת הזו. בין היתר כי הם לא צריכים לשלם את חשבון הדלק. משהו כמו 6.5 ק"מ לליטר בממוצע. אם חושבים על זה, יותר משקל לקילומטר. חתיכת חשבון.

זיפים של יום

ה-GX שומר על אותו מראה זוויתי קשוח, מרובע ומסוקס של הטויוטה, כי למה לשנות את מה שנראה ממש טוב. ובכל זאת הוא מצליח להיראות טוב אפילו יותר. עזבו קלישאות, אבל הוא נראה כמו סבל נמל בחליפת גוצ'י. פועל בנין בארמני מבריק. אולי זה בגלל נגיעות ממש קלות פה ושם, בטוח שזה גם בגלל הגריל שעון-חול שלפעמים נראה מוגזם, אבל עליו נראה דווקא סבבה.

מסביב לנהג זו לגמרי טויוטה. אותה תנוחת נהיגה מצוינת, גבוהה עם תצפית מגדל פיקוח על מכסה המנוע הגדול, ועם הידיות האלה שעוזרות בכניסה לקבינה לאנשים שכבר עברו את גיל 26. עם אותו לוח מחוונים דיגיטלי ("12.3) ותצוגות משתנות וטמפרטורה לכל מערכת (מים, שמן מנוע וגיר). אבל, איך לא, עם מסך מגע גדול ("14) ומרשים יותר. יש גם דיפונים רכים יותר, ריפודי עור בחום-שחור אלגנטי למושבים ועם אופציה להחליף את הספסל לשלושה מאחור בצמד מושבי קפטן.

אין כאן את תחושת הפאר והפינוק והעיסוי לארנק שיש בדגמי לקסוס משפחתיים, אבל בהחלט נעים לבלות כאן, ואנחנו בטוחים שהחבר'ה הטובים שסיימו שלוש שנים בנבי מוסא ועוד חצי שנה בניסיון לא מוצלח לגלוש על גלים בקוסטה ריקה ועוד חצי שנה הכשרה ביחידה, ישמחו להזדמנות הזו. וגם לאפשרות לאחסן כמה פחיות בירה לסוף היום במקרר הגדול שנמצא מתחת למשענת יד בין המושבים הקדמיים, וגם לסאונד ש-21 רמקולים ומערכת שמע של מארק לווינסון מעניקים ל"ארול" של מאיר אריאל.

פחות אהוב הוא גלגל ההגה. זו אותה יחידה קטנה עם מנופי שליטה מאחור שמתאימה טוב לדגמי הכביש של לקסוס, כאן זה פחות והייתי מעדיף הגה גדול יותר. וגם מראות נורמליות במקום החתיכות הקטנות ועמוסות השטחים המתים האלה שמגיעות מאמריקה. יש גם כאן יחידת מיזוג אחורית נפרדת עם פתחים לכל שורות המושבים שמקפיאה את הנשמה גם בתנאי חום קיצוני של עמק המוות במזרח קליפורניה, וכמו בטויוטה גם כאן מנגנון קיפול השורה השנייה לטובת כניסה אחורה, ממוקם בצד שמאל של הכביש, ולא בצד ימין של המדרכה. אולי כי מי שקונה את הרכב הזה כאן מעמיס ילדים רק בחניה הפרטית או במגרש החניה הענק של המול השכונתי.

אבנים של שטח

פרט למנוע ולכל מה שפרטנו באופן ארוך ומשמים חלקית עד כאן, ה-GX הוא לנד קרוזר לכל דבר ועניין כמעט. עם אותה שלדת סולם מודרנית ואותה מערכת מתלים - עצמות עצה כפולות מלפנים לטובת היגוי חד ומדויק בכביש, סרן חי מאחור לטובת מהלך מתלה נדיב בשטח טכני. וגם אותה מערכת הנעה כפולה קבועה עם נעילה מרכזית והילוך כוח. ואין סיבה שלא, כי הכל עובד טוב כל כך בטויוטה, אז למה לשנות.

רגע, אם בכל זאת אתם מוכנים לוותר (למה, לא ברור) על שורת המושבים השלישית, תוכלו להזמין לעצמכם גרסת אובר-טרייל. זו כבר מגיעה עם נעילת דיפרנציאל אחורית ובורר מצבי נהיגת שטח (MTS) שהם ציוד תקני בלנד קרוזר כי בלקסוס מעריכים ששטח קשה פחות רלוונטי לכולם. אבל גם צמיגי שטח קרביים (טויו OpenCountry AT) ומערכת מוטות מייצבים אקטיביים בהפעלה חשמלית (eKDSS) שמאריכה מהלך מתלה בשטח טכני ומצמצמת זוויות גלגול בכביש מפותל. זו מנטרלת את שורת המושבים, בושה.

רכב המבחן שמלווה אותנו כאן הוא גרסת שבעה מקומות המפוארת, והסתדרנו לא רע גם בלי כל התוספות. הלקסוס הזה מרגיש לא פחות - ופה ושם אולי אפילו יותר - חסון מהטויוטה, וגם כשכבר הצלחנו להצליב אותו על כל מיני קוליסים מיובשים, בקרת המשיכה טיפלה בלי טענות באובדן האחיזה.

המנוע החזק יותר ישפר ללא ספק את יכולת השיוט בדיונות של גלאמיס, של הרובע הריק בסעודיה, וגם את זו שבאשדוד. אבל על קרקע סלעית ומשופעת אני עדיין מעדיף את קצב הזחילה של הדיזל. אם כבר, גם בירידה בלימת המנוע כאן קצת פחות אפקטיבית, אבל למה להתקטנן.

בין כפרים והרים

לקסוס GX יהיה חתיכת סיפור כשינחת בקרוב באולם התצוגה בישראל. מצד אחד הוא יהיה חריג ושונה משאר דגמי חטיבת היוקרה, וממש לא בטוח שהוא יקלע לטעם הלקוחות הוותיקים. כי הוא לא היברידי, והוא לא חסכוני, ואין לו נימוסי כביש והוא גם לא מפואר, מהודר ומפנק כמו שאר בני משפחת האצולה היפנית. מצד שני, יש לו חתיכת אופי שבולט למדי לצד חבריו היעילים אך האפרוריים.

כשחושבים על זה, זו כנראה הפעם הראשונה שבה רכב השטח של לקסוס משדרג את המתכון המשובח של טויוטה. ואם חשבתי שהלנד קרוזר הנוכחי הוא רכב השטח הטוב ביותר שכסף יכול לקנות, הוא ייאלץ בקרוב להסתפק במקום השני. העיקר שהכל נשאר במשפחה.

מנוע: V6, טווין-טורבו-בנזין, 3.5 ליטר

V6, טווין-טורבו-בנזין, 3.5 ליטר הספק: 349 כ"ס ב-5,200 סל"ד

349 כ"ס ב-5,200 סל"ד מומנט: 66.3 קג"מ ב-2,000 סל"ד

66.3 קג"מ ב-2,000 סל"ד תיבת הילוכים: אוטומטית, 10 הילוכים

אוטומטית, 10 הילוכים הנעה: כפולה קבועה, הילוך כוח

כפולה קבועה, הילוך כוח אורך: 500.5 ס"מ

500.5 ס"מ רוחב: 198 ס"מ

198 ס"מ גובה: 192 ס"מ

192 ס"מ בסיס גלגלים: 285 ס"מ

285 ס"מ משקל עצמי: 2,575 ק"ג

2,575 ק"ג תא מטען, שורה 3 מקופלת: 292 ליטר, 1,138 ליטר

292 ליטר, 1,138 ליטר מרווח גחון: 22 ס"מ

22 ס"מ זוויות גישה/נטישה: 22/26 מעלות

22/26 מעלות זינוק ל-96 קמ"ש, מהירות מרבית: 6.5 שניות, 175 קמ"ש

6.5 שניות, 175 קמ"ש צריכת דלק, פליטת מזהמים: 8.1 ק"מ לליטר, 279 גרם CO2 לק"מ

8.1 ק"מ לליטר, 279 גרם CO2 לק"מ כריות אוויר: 10

10 דירוג בטיחות (Euro NCAP): טרם נבחן

טרם נבחן מחיר משוער: 600 אלף שקל

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