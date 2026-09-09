טעינה לצד תדלוק: השנה שבה הרכב החשמלי התבגר

בעוד נתח השוק של המכוניות החשמליות צנח בחדות, זינק הביקוש למכוניות היברידיות-נטענות. כינסנו את בכירי הענף לדיון על האתגרים המרכזיים בדרך לחשמול של הכבישים בישראל

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הנתון המפתיע ביותר בשוק הרכב הישראלי אינו הנסיגה המדוברת מחשמול, אלא דווקא הזינוק הדרמטי של רכבי הפלאג-אין (PHEV): בעוד שנתח השוק של כלי רכב חשמליים מלאים ירד מ-17% לכ-12%, נתח השוק של רכבי הפלאג-אין כמעט שילש את עצמו מ-11% ל-25%. פירוש הדבר הוא שסך כלי הרכב שטוענים חשמל בישראל דווקא גדל. למה זה קורה ואיך מתמודדים עם זה, זו השאלה שעמדה במרכזו של פאנל בהשתתפות נחום יהושע, ראש אגף תחבורה בחטיבה לאנרגיה מקיימת במשרד האנרגיה; רו"ח אלישיב ממן, מנהל היחידה למיסי תחבורה ברשות המסים; יקי בלמס, משנה למנכ"ל זן אנרג'י; וגיא בלנקשטיין, מנכ"ל MG ישראל.

בניגוד לתחושה כי הציבור מאבד עניין בטכנולוגיה הירוקה, המשתתפים בפאנל הבהירו כי מדובר בשינוי בהרגלי הקנייה ולא בנסיגה מחשמול. גיא בלנקשטיין ציין כי סך כל הרכבים הנטענים נמצא בעלייה מתמדת: "נתח הרכבים שטוענים חשמל במדינת ישראל גדל מ-31% ל-37% השנה. אני מעודד ואופטימי לגבי שוק הרכב החשמלי", אמר.

יקי בלמס הסביר כי הפלאג-אין מהווה שלב מעבר טבעי עבור נהגים שסובלים מ"חרדת טווח" – החשש שהסוללה לא תספיק כדי להגיע ליעד. לדבריו, הדגמים החדשים כבר מציעים טווח חשמלי נקי של 100 ק"מ ואף 150 ק"מ, דבר המספק את הצרכים היומיומיים: "אנחנו רואים לקוחות שעוברים ברכב הראשון שלהם לפלאג-אין והרכב השני שלהם הוא כבר רכב חשמלי מלא".

סוגיה מרכזית נוספת בדיון היא תשתית הטעינה. נחום יהושע ממשרד האנרגיה חשף כי בתוך שלוש שנים בלבד נרשם זינוק דרמטי במספר עמדות הטעינה הציבוריים - מ-3,000 עמדות לכמעט 15 אלף עמדות. "האם יש בעיית פריסה של עמדות טעינה ציבוריות בישראל? חד משמעית לא", הוא אמר. עם זאת הוא הצביע על המכשול האמיתי בעיניו: טעינה בבתים משותפים. בישראל כמעט 80% מהאוכלוסייה מתגוררת בבנייה משותפת, לעומת כ-45% בלבד במדינות ה-OECD, מה שיוצר אתגר משפטי ותשתיתי מורכב בתוך הבניינים.

ללחיצה על דוושת הרכב החשמלי יש גם היבטים פיסקליים. רו"ח אלישיב ממן מרשות המיסים הסביר כי בעלים של רכב חשמלי משלם כיום 48% מס קנייה לעומת 83% ברכב רגיל, לפני הטבות המיסוי הירוק, הטבה ששווה עשרות אלפי שקלים. אך לצד הרצון לעודד מעבר לתחבורה נקייה, ממן העלה את הדילמה הממשלתית: עלות נסיעה נמוכה ברכב חשמלי מעודדת עליה בנסיעות. "האתגר הגדול ביותר שמדינת ישראל מתמודדת איתו בעולם הרכב זה הגודש בכבישים", אמר.

בדרך לחשמול מלא

למרות התנודות במכירות של החשמליות המלאות והאתגרים בבתים המשותפים, עתיד ענף הרכב בישראל ברור לגמרי: חשמול מלא ומוחלט. רכבי הפלאג-אין מספקים כיום רשת ביטחון פסיכולוגית וטכנולוגית, אך ככל שטווחי הסוללות ימשיכו לגדול, מחירי הדגמים החשמליים יושוו לרכבי דלק, והסדרת עמדות הטעינה בבתים משותפים תוסדר – הנהג הישראלי יזנח גם את מנוע השריפה הפנימית המשני. כפי שסיכם נחום יהושע: "אנחנו הולכים לחשמול מלא, כי התועלות הן עצומות". בשנים הקרובות, הרכב החשמלי יחדל מלהיות אלטרנטיבה נישתית ויהפוך לסטנדרט הבלעדי בכבישי ישראל.

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