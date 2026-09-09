התחבורה הציבורית בבעיה: "בלי נהגים אי אפשר לתת שירות"

גידול משמעותי במספר הנוסעים בתחבורה הציבורית יוצר משבר חריף של מחסור בנהגים ותשתיות לקויות. "האוטובוס יגיע לתחנה בדיוק של 99%, אם רק ימצא לו נהג"

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השימוש בתחבורה הציבורית בישראל מתרחב בקצב מהיר, אך עם זה גדלים הקשיים שניצבים בפני מפעילי התחבורה הציבורית - מעומסים חריגים, דרך היעדר תיאום מערכתי ועד מחסור כרוני בנהגים. כדי להבין את אתגרי המערכת כינסנו לדיון את עמיר קינן, סמנכ"ל אגד אוטובוסים; יעל שנער, יו"ר הכרמלית וחברת מועצת העיר חיפה; אורי מתוקי, מנהל חטיבת התחבורה הציבורית בהסתדרות; תום אופנהיים, סמנכ"ל תפעול ברב-קו אונליין; ושחר ויסמן, מנהל יחידת השירות וחוויית השירות ברכבת ישראל.

היקף הפעילות המאסיבי מדגיש את גודל האחריות של המפעילות. "אנחנו מסיעים מיליון נוסעים ביום", גילה קינן וציין שהחברה מחזיקה בכ-25% מנפח התחבורה הציבורית בישראל. קינן הבהיר כי מפתח הקסם לזכיית אמון הציבור טמון בתדירות ואמינות, וציין כי אגד מציגה כיום 99.5% ביצוע ו-99% דיוק בלוחות הזמנים.

גם ברכבת ישראל נרשם זינוק בביקוש בד בבד עם שדרוג צי הרכבות. ויסמן הסביר כי מהעבר לרכבות חשמליות הגדיל את הקיבולת ב-30% עד 40% לעומת רכבות הדיזל הישנות, כשהרכבות החדשות מסוגלות להכיל כ-2,000 נוסעים בכל נסיעה. "בכל מקום שיש שירות טוב – מהיר, בטוח, מגיע ויוצא בזמן – אנשים בוחרים ברכבת", הדגיש ויסמן.

חוויית הדרך וחסם כוח האדם

לצד שיפור בכלי התחבורה הציבורית, חוויית הנוסע מורכבת גם מנגישות ומידע זמין. אופנהיים ציין כי דיוק בנתונים הוא קריטי לבניית אמון, והזכיר כי רב-קו מעניק מענה חיוני לאוכלוסיות שאינן משתמשות בסמארטפון לצורך תשלום, ומעניקה פלטפורמה שמעניקה הנחות לאוכלוסיות שונות.

יעל שנער אמרה שבחיפה רק 20% מהנסיעות נעשות בתחבורה ציבורית. ההסבר לדבריה הוא היעדר תפיסת Door-to-Door שכוללת המשכיות הנסיעה בין שירותי תחבורה שונים, נגישות לנכים ועוד. שנער התייחסה גם לסוגיית השבת: "אם אנחנו רוצים שאנשים יוותרו על הרכב הפרטי שלהם, אי אפשר להגיד להם שבמשך יום בשבוע הם לא יכולים לנסוע בתחבורה ציבורית".

אולם האתגר הבוער ביותר נותר כוח האדם. "היום יש חוסר כמעט בכל אזור בארץ", אמר קינן, והוסיף: "בלי נהגים אי אפשר לתת שירות ואי אפשר להרחיב פעילות". אורי מתוקי מההסתדרות חיזק את הדברים והציג את התנאים הנדרשים לפתרון המשבר: "יש משבר הולך וגדל. השינוי יגיע רק דרך העלאת שכר, קיצור ימי העבודה, טיפול באלימות כלפי נהגים ושיפור תנאי הדרך. כשחוויית העבודה תהיה יותר נוחה ויותר מתגמלת, נראה נהירה של עובדים", אמר.

המרוץ להדבקת הביקוש

תחום התחבורה הציבורית בישראל צועד לעבר הגדלה רציפה של הקיבולת באמצעות רכבות חשמליות, דיגיטציה של פתרונות התשלום והנגשת מידע בזמן אמת. עם זאת, היכולת של הענף לממש את הפוטנציאל ולהציע חלופה אמיתית לרכב הפרטי תלויה ביכולתן של המדינה והמפעילות לשפר את תנאי העבודה של הנהגים ולפתור את מצוקת כוח האדם בטרם המערכת תוכל לספק את כל הביקושים ולהעביר נהגי רכב פרטי לתחבורה ציבורית.

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