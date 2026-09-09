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טינדר לבחירת רכב ומימון בלחיצת כפתור: כך רוכשים היום מכונית

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התפתחות הבינה המלאכותית והכלים הדיגיטליים מחוללת מהפכה עמוקה בעולם הרכב: הצרכן כבר לא מתחיל את החיפוש במגרשי המכוניות או בסוכנות של מותג מסוים. הוא יכול להגדיר את צרכיו בתיאור חופשי ולקבל התאמה מדויקת בסגנון טינדר. בפאנל מומחים שעסק בתחום השתתפו רועי בובו, מנהל הטרייד-אין הארצי בקבוצת אלבר; שי פרמינגר, מנכ"ל מנורה ERN מימון בקליק; סיגל עוז, מנכ"לית גלגלים ו-CarDate; וניר ששון, מנהל מכירות ארצי בלובינסקי טרייד & ליס.

השינוי הגדול מתחיל באופן שבו הישראלים מחפשים מכונית. סיגל עוז הסבירה כי הצרכנים זונחים את הנאמנות הפיזית למותגים לטובת ניתוח צרכים ותקציב בעזרת AI. "היום החיפוש הוא חיפוש שמבוסס על צורך ותקציב", היא ציינה. לדבריה, במערכת CarDate המשתמש מתאר מה הוא מחפש ומקבל התאמות חכמות: "זה קצת כמו אתר היכרויות – מסמנים מה אוהבים, והמערכת לומדת" היא אומרת. לדבריה רק 3% מהחיפושים מתמקדים ברכב חשמלי משומש, אבל נרשמה הכפלה בביקוש לדגמים אלה בין ינואר ליולי.

המפגש עם הלקוח בסוכנויות השתנה בהתאם. ניר ששון סיפר כי הצרכנים מגיעים מוכנים הרבה יותר מאשר בעבר: "הלקוחות נהיו הרבה יותר מתוחכמים, הם באים כבר עם שיעורי בית", אמר. לדבריו רבים מהלקוחות כבר ערכו השוואות מקיפות באמצעות צ'אטים וכלי AI בטרם דרכה רגלם בסוכנות.

במקביל, גם עולם המימון עבר אוטומציה כמעט מלאה. שי פרמינגר מתאר מציאות שבה אישור האשראי והחתימה על החוזים מתרחשים תוך דקות בודדות ישירות מהסמארטפון, כאשר בחלק מסוכנויות הרכב יותר ממחצית מהפעילות מתבצעת כיום דרך אשראי חוץ-בנקאי. "הכול קורה דיגיטלית, בלי מגע יד אדם, הכול דרך המכשיר הסלולרי שלך", אמר פרמינגר.

המטרה הסופית של החברות בשוק היא לקצר את זמן השהות והחיכוך של הלקוח למינימום. רועי בובו הסביר כי הלקוח יכול לסגור את כל המעטפת – מטרייד-אין, דרך מימון ועד ביטוח – במקום אחד ובמהירות שיא: "לקוח מגיע ותוך שעה הוא יוצא עם רכב".

שילוב דיגי-פיזי 

ענף מכירות הרכב צועד בבטחה לעבר מודל דיגיטלי ואוטומטי כמעט לחלוטין. בשנים הקרובות, חלק ניכר מתהליך הרכישה - מבחירת הדגם, דרך חיתום האשראי ועד העברת הבעלות - יתבצע באופן מקוון ללא שום צורך בהגעה פיזית למגרש. בסופו של דבר אולי המכונית פשוט תנחת בפתח ביתו של הלקוח. עם זאת, התחום לא יוותר לחלוטין על הגורם האנושי, אלא יעבור למודל היברידי. כפי שסיכם ניר ששון: "זה שילוב דיגי-פיזי, שילוב הדיגיטלי עם הפיזי". בעתיד, הבינה המלאכותית והדיגיטל יטפלו בבירוקרטיה ובניתוחים, בעוד שנציגי המכירות יתמקדו בהענקת ליווי אישי ובוני אמון ברגעים המכריעים.

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