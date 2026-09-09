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בצל המלחמה ומחנק הביטוח: כך מזנק השוק הדו-גלגלי ב-20%

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מאבק בעלויות ביטוח מופרזות שמפתות חלק מהרוכבים לעבור על החוק, לצד כניסה מואצת של מותגים סיניים וניצני מהפכה חשמלית - שוק כלי הרכב הדו-גלגליים נמצא בתקופה מרתקת. פגשנו לשיחה את  ניר גרוסמן, מנהל חטיבת הונדה בקבוצת מאיר, שמסביר כיצד הפך הכלי הדו-גלגלי מפתרון לשליחים בלבד למוצר צריכה יומיומי המשרת אפילו הורים שמסיעים את ילדיהם לחוגים.

לדברי גרוסמן, המחצית הראשונה של שנת 2026 רשמה זינוק של כ-20% במסירות (מעל 13 אלף כלים לעומת קצת מעל 11 אלף בתקופה המקבילה ב-2025) – נתון מפתיע בהתחשב בכך שמשך חודש וחצי מתוך חציון זה הייתה המדינה במצב מלחמה.

תרגיל הביטוח וההסתערות הסינית

העומסים בכבישים דוחפים נהגים רבים לפתרון דו-גלגלי, אך החסם המרכזי נותר מחיר הביטוח. העלויות הגבוהות מובילות חלק מהרוכבים לקחת סיכון לא מבוטל: "יש אחוז גבוה מאוד של רוכבים שרוכבים בלי ביטוח", מספר גרוסמן, "אנחנו נתקלים בלקוחות שאומרים לנו במפורש: נעשה ביטוח במעמד המסירה ונבטל אותו אחרי יום או שבוע".

במקביל, המותגים הסיניים משנים את פני השוק. "ארבעה מתוך עשרת המותגים המובילים את שוק הדו-גלגלי בישראל הם כבר מותגים ממוצא סיני", מציין גרוסמן, אך מזהיר משיקולי מחיר בלבד: "לא כל מה שקונים בזול נשאר זול בסופו של דבר". מעבר לכך, המניע לרכישה נותר רגשי ברובו: "ברכב רוב הרכישות מגיעות מהראש. בדו-גלגלי זה הרבה יותר אמוציונלי – בא לי. יש לקוחות שמחליפים אחרי שלושה חודשים רק כי יצא דגם או צבע חדש".

מסקנה: לאן צועד התחום ומה יהיה עתידו?

עתיד הענף הדו-גלגלי צועד לעבר חשמול הדרגתי והפיכתו לאלטרנטיבה מרכזית לגודש בכבישים. בעוד שכיום קטנועים חשמליים משרתים בעיקר את השוק העסקי, השלב הבא הוא כניסת אופנועים חשמליים לציבור הרחב – דוגמת דגם חדש של הונדה המציע טווח של 140 ק"מ וטעינה מהירה. כפי שמסכם גרוסמן: "מי שנוסע ביום-יום 20, 30 או 40 קילומטר לכל כיוון יקבל מענה נפלא... במקום לעמוד שעה בפקק, אני אגיע לעבודה ברבע שעה".

השילוב בין החרפת הפקקים, התקדמות הטכנולוגיה החשמלית והתרחבות ההיצע הסיני ימשיך להרחיב את השוק. אם יוסדר חסם הביטוח, הדו-גלגלי יבסס את מעמדו לא רק כפתרון פנאי או שליחויות, אלא כפתרון התחבורה העיקרי של הישראלים בדרך לעבודה.

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פורסם לראשונה ב- 09.09.26

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