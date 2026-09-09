משומשות מומלצות ב-15 אלף שקל

המשכורת החודשית הממוצעת של שכיר במדינת ישראל היא כ-15 אלף שקל. אז נכון, היא לא תאפשר לכם לרכוש משפחתית חדשה עם ניילונים מרשרשים, אבל היא בהחלט צפויה להספיק לתחבורה מוטורית אישית שתעניק לכם מפלט מהתחבורה הציבורית הכושלת. וגם מהמינוס המאיים בבנק. בקיצור, קבלו כמה הצעות ממש שוות במחיר של קטנוע 125 יד שנייה

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באופן כללי, ממש כללי, מכוניות משומשות זה עסק קצת מסוכן. אתם אף פעם לא יכולים לדעת באמת מה עבר על המכונית מהיום שבו יצאה חדשה וריחנית משער המפעל, ועד לרגע שבו פגשתם אותה עם שלט מכירה דהוי על המדרכה, או עם ספריי דביק על הדשבורד במגרש המשומשות. אפשר כמובן להקטין את הסיכון מבלי לרכוש רכב חדש לגמרי, ולקנות משומשת צעירה עם פז"מ של שנתיים-שלוש על הכביש. ומי יודע, אולי תמצאו אחת עם קילומטראז' ממש נמוך ואפילו עם אחריות מסוימת. רק שיש בעיה: אנחנו מדברים על עשרות רבות של אלפי שקלים במקרה הטוב, ועד לשש ספרות (זה יותר מ-100 אלף) במקרה הפחות משמח. הקטע הוא שעדיין תצטרכו לקוות שלא נפלתם על אחת שעברה תאונה, או כזו שמסתירה תקלות רציניות.

וישנה דרך נוספת לצמצם את הסיכון: פשוט לסכן פחות כסף. משמעותית פחות. מה דעתכם על משכורת אחת וזהו? מכונית ב-15 אלף שקל - זה השכר הממוצע לשכירים במשק הישראלי, תכירו - אמנם תדרוש מכם חיפוש לא פשוט וכנראה גם ממושך יחסית אחרי אקזמפלר ראוי, והיא כנראה תפגיש אתכם עם המוסכניק בתדירות מעט יותר גבוהה; אבל בואו, מדובר בסכום די מצחיק עבור מכונית שמניעה ונוסעת לכל מקום שתרצו בלי להרים ידיים ולהצטרף באופן התנדבותי לבית קברות ארבע גלגלי. תופתעו גם לדעת שאפילו בתקציב הזה תוכלו לקבל מכוניות עם טכנולוגיה מתקדמת יחסית, מנועי טורבו, מסכי מולטימדיה ומערכות בטיחות אקטיביות. ועוד לא דיברנו על כאלה עם עיצוב ייחודי שיעלה לכם חיוך כל בוקר, ביצועים מצוינים או שימושיות גבוהה. טוב, הנה הן.

פיאט פנדה

מחירון: 14 אלף שקל ל-2017

14 אלף שקל ל-2017 מנוע: בנזין, 1.2 ליטר, 69 כ"ס

בנזין, 1.2 ליטר, 69 כ"ס תמסורת: 5 הילוכים ידנית, הנעה קדמית

5 הילוכים ידנית, הנעה קדמית בעד: איזה עוד רכב תוכלו לקנות בגיל חד-ספרתי בתקציב כזה?

איזה עוד רכב תוכלו לקנות בגיל חד-ספרתי בתקציב כזה? נגד: בטח כבר שכחתם מה עושה קלאץ'

בטח כבר שכחתם מה עושה קלאץ' למה לבחור בה: כי זו מכונית בת 9 שעולה כמו ארבעה צמיגי ספורט

סביר להניח שמי שיחפש פיאט קטנה וזולה יגיע קודם כל ל-500 המעוצבת. אבל הפנדה היא הפתרון היותר מוצלח שלא חשבתם עליו. יש לה תיבת הילוכים ידנית בלבד, אבל תא הנוסעים בה מרווח ושימושי בהרבה (ויש גם דלתות ליושבים מאחור, איזה כיף), תנוחת הישיבה גבוהה במפתיע, נוחות הנסיעה מצוינת והביצועים לא רעים. מי שימצא אחת ברמת הגימור הגבוהה ("מילאנו") יקבל גם בלימה אוטונומית, אבל רק במהירות עירונית, כי לא שילמתם על יותר. וקחו בחשבון שהמחיר זול, ממש זול, ומאפשר לבחור באחת משנתון מתקדם יחסית.

סיאט מי

מחירון: 15 אלף שקל ל-2015

15 אלף שקל ל-2015 מנוע: בנזין, 1.0 ליטר, 60 או 75 כ"ס

בנזין, 1.0 ליטר, 60 או 75 כ"ס תמסורת: 5 הילוכים ידנית או רובוטית, הנעה קדמית

5 הילוכים ידנית או רובוטית, הנעה קדמית בעד: זולה וחסכונית יותר מהפיקנטו של התקופה ההיא

זולה וחסכונית יותר מהפיקנטו של התקופה ההיא נגד: הגיר מעצבן כמו בפיקנטו של התקופה הזו

הגיר מעצבן כמו בפיקנטו של התקופה הזו למה לבחור בה: כדי לחסוך ברכישה ובדלק. מה עוד ציפיתם לקבל?

לאחות הקטנטנה והחמודה של האיביזה יש תא נוסעים מרווח יחסית, אבל מקום לארבעה נוסעים בלבד, בגרסת 3 או 5 דלתות. בשתיהן האבזור צנוע, אך יש בלימה אוטונומית כסטנדרט, ולכן זכתה הפצפונת הזו בזמנו בציון נדיר לגודלה ומחירה - 5 כוכבים במבחני הריסוק האירופים. למנוע יש צליל מגניב והתיבה הידנית מסדרת ביצועים זריזים יחסית. הרובוטית עצלה ממנה, וסובלת מהחלפות הילוכים לא חלקות. בכל מקרה היא עדיין תהיה חסכונית יותר - ובפער לא קטן - ממתחרות כמו קיה פיקנטו ויונדאי i10. והיא גם זולה יותר, כך שתוכלו לרכוש רכב משנתון מתקדם יחסית. אגב, כל מה שנכתב כאן על המי, נכון גם לשתי האחיות התאומות שלה, סקודה סיטיגו ופולקסווגן אפ. אה, ההבדל בין שתי רמות ההספק? זניח.

סוזוקי ספלאש

מחירון: 14 אלף שקל ל-2013

14 אלף שקל ל-2013 מנוע: בנזין, 1.2 ליטר, 94 כ"ס

בנזין, 1.2 ליטר, 94 כ"ס תמסורת: 5 הילוכים ידנית או אוטומטית עם 4 יחסים, הנעה קדמית

5 הילוכים ידנית או אוטומטית עם 4 יחסים, הנעה קדמית בעד: אף אחד עוד לא הביא הביתה מכונית יפנית והרגיז את ההורים

אף אחד עוד לא הביא הביתה מכונית יפנית והרגיז את ההורים נגד: סבתא שלכם בטח נסעה בכזו, והספלאש לא הפכה מגניבה יותר מאז

סבתא שלכם בטח נסעה בכזו, והספלאש לא הפכה מגניבה יותר מאז למה לבחור בה: כי היא זולה בהרבה מסוויפט, ולא פחות אמינה

ילדת הסנדוויץ' של סוזוקי, בין האלטו הזעירה לסוויפט המעט פחות. רשמית הספלאש היא מיקרוואן זעיר, אבל בפועל מדובר במכונית קטנה ומוגבהת, עם תנוחת ישיבה מצוינת ושדה ראיה נהדר שכל כך מומלצים בתנועה עירונית. ממד הגובה הנדיב יאפשר גם להושיב שני מבוגרים מאחור, אך תא המטען זעיר ממש. המנוע הקטן אחראי לביצועים סבירים בלבד ולהמון רעש כבר מסל"ד בינוני, אבל הוא חסכוני יחסית. מי שמחפש חוויית נהיגה מתבקש להמשיך הלאה. מי שזקוק לכלי אמין ויעיל לתחבורה עירונית ממש זולה, יעשה לעצמו טובה ויחפש אחת.

סיטרואן קקטוס

מחירון: 15 אלף שקל לידנית ל-2015

15 אלף שקל לידנית ל-2015 מנוע: בנזין, 1.2 ליטר עם 82 כ"ס או טורבו עם 110 כ"ס

בנזין, 1.2 ליטר עם 82 כ"ס או טורבו עם 110 כ"ס תמסורת: ידנית 5 הילוכים או אוטומטית עם 6 יחסים, הנעה קדמית

ידנית 5 הילוכים או אוטומטית עם 6 יחסים, הנעה קדמית בעד: עיצוב מדליק, נוחות סנסציונית

עיצוב מדליק, נוחות סנסציונית נגד: יש לה רצועת טיימינג ידועה לשמצה

יש לה רצועת טיימינג ידועה לשמצה למה לבחור בה: כי אם כבר לשבת בפקק עם כולם, שלפחות יהיה נוח

אחת המכוניות המתוקות של העשור האחרון. למעשה זו קומפקטית מוגבהת, שבהמשך קיבלה גם את הכינוי C4 כתוספת, למרות שהיא קטנה משמעותית מה-C4 המשפחתית. נפלאות דרכי הצרפתים. העיצוב הקסום מלווה בכריות צד ייחודיות שנועדו למנוע שפשופי דלתות בחניונים, ובתא הנוסעים יש מושבי כורסה נוחים להפליא. למכורים - לתא הכפפות עיצוב של מזוודה ישנה. בתחילת דרכה שווקה הקקטוס רק עם תיבת הילוכים ידנית ועם מנוע אטמוספרי חלש יחסית. בהמשך הגיעה גם גרסה מוגדשת עם תיבה אוטומטית. זו חורגת במחירונים מהתקציב, אבל אל תתנו לזה לייאש אתכם. בפועל הן נסחרות במחירים נמוכים בהרבה. אגב, נוחות הנסיעה? יוצאת מהכלל. הקקטוס היא חברה מועדפת גם לנסיעות ארוכות.

ניסאן נוט

מחירון: 13 אלף שקל ל-2014

13 אלף שקל ל-2014 מנוע: בנזין, 1.6 ליטר, 110 כ"ס

בנזין, 1.6 ליטר, 110 כ"ס תמסורת: 4 הילוכים אוטומטית, הנעה קדמית

4 הילוכים אוטומטית, הנעה קדמית בעד: כשהאמא עם הטוסון תעבור לצידכם פעם שלישית בחיפוש מקום חניה ליד החוג, תדעו למה קניתם אותה

כשהאמא עם הטוסון תעבור לצידכם פעם שלישית בחיפוש מקום חניה ליד החוג, תדעו למה קניתם אותה נגד: אם אתם גרים בבית שמש והחוג נמצא בנס הרים, חניה היא לא הבעיה שלכם

אם אתם גרים בבית שמש והחוג נמצא בנס הרים, חניה היא לא הבעיה שלכם למה לבחור בה: כי זאת יפנית, אוטומטית אבל לא כמו כולם

עוד מיקרוואן שימושי, הפעם כזה שיושב בול על משבצת "מכונית שניה במשפחה", בעיקר הודות לתא נוסעים מרווח וממדים חיצוניים צנועים יחסית. כמה צנועים? חצי מטר פחות מקורולה, למשל. וזה אומר שקל לתמרן בעיר, ממש קל, וגם שיש מעט מקום למטען, אבל יש. לנוט יש דור חדש ומודרני יותר שנחת כאן בסוף 2014 עם מנוע בנזין קטן (1.2 ליטר) ומגדש על, לא פחות. אבל במכונית בת יותר מעשור אתם רוצים פשטות אחזקה, ולכן נמליץ על הדור שקדם לו, עם מנוע 1.6 ליטר רגיל למדי ותיבת הילוכים אוטומטית. הביצועים סבירים וגם צריכת הדלק בסדר. אבל חוויית נהיגה לא תקבלו כאן גם אם ממש תחפשו.

מיצובישי לאנסר

מחירון: 14 אלף שקל ל-2013

14 אלף שקל ל-2013 מנוע: בנזין, 1.8 ליטר, 140 כ"ס

בנזין, 1.8 ליטר, 140 כ"ס תמסורת: רציפה, הנעה קדמית

רציפה, הנעה קדמית בעד: להוריד שלושה הילוכים עם השיפטרים, לפתוח סאנרוף ולתת שיער להתבדר ברוח

להוריד שלושה הילוכים עם השיפטרים, לפתוח סאנרוף ולתת שיער להתבדר ברוח נגד: להיזכר שאין פה באמת הילוכים, ושהרעש מהמנוע לא אומר שאתם מהירים

להיזכר שאין פה באמת הילוכים, ושהרעש מהמנוע לא אומר שאתם מהירים למה לבחור בה: כי זו הדרך הכי מעניינת לנהוג במשפחתית יפנית

משפחתיות יפניות יש בשפע, רובן גם יהיו הבחירה של מרבית הלקוחות בתקציב נמוך - בין אם זו מאזדה 3, טויוטה קורולה או הונדה סיוויק. רובן יהיו אמינות יותר מקוצץ ציפורניים, וגם משעממות להחריד. הלאנסר היא סיפור קצת שונה: עם מרכב ספורטבק היא אפילו די נאה, בהתחשב וגו'. החזית האגרסיבית תאפשר לכם לדמיין שאתם משחקים Need For Speed עם איבו 10 ולא עומדים בפקק ביציאה מבאר יעקב עם שני ילדים בוכים מאחור. מנוע בנפח 1.8 ליטר מספק ביצועים זריזים (יחסית, יחסית), וגם ההגה סביר ומאחוריו יש מנופי שליטה שעושים כאילו יחסי העברה למרות התיבה הרציפה. גם האבזור עשיר ביחס למקובל ואפילו נוחות הנסיעה טובה למדי.

סקודה יטי

מחירון: 15 אלף שקל ל-2011

15 אלף שקל ל-2011 מנוע: בנזין מוגדש, 1.2 ליטר, 105 כ"ס

בנזין מוגדש, 1.2 ליטר, 105 כ"ס תמסורת: 7 הילוכים כפולת מצמד, הנעה קדמית

7 הילוכים כפולת מצמד, הנעה קדמית בעד: כל התחכום של סקודה באריזה קומפקטית ויעילה

כל התחכום של סקודה באריזה קומפקטית ויעילה נגד: עם כל הכבוד למסוק, טופ גיר לא ניסו את ה-DSG בפקקים באיילון

עם כל הכבוד למסוק, טופ גיר לא ניסו את ה-DSG בפקקים באיילון למה לבחור בה: כי באותן שנים היה את ניסאן ג'וק ואת סקודה יטי. ואתם לא אוהבים ג'וקים

ב"טופ גיר" טענו פעם שזה הרכב הטוב בעולם, וכדי להוכיח את הקביעה המופרכת הזו הם הנחיתו מסוק על הגג שלו בזמן נסיעה, קעקעו מתנדב אמיץ במושב האחורי תוך כדי ג'עג'וע בשביל קופצני, עקפו פרארי על מסלול מרוצים (שבור) והעמידו אותו בעוד שורה ארוכה של מבחנים מטורללים. אחרי שתסיימו לצפות ביוטיוב, פתחו לוחות וחפשו יטי שמור. אם תמצאו אחד, תקבלו רכב פנאי שימושי מאוד, עם חלל פנים שמתוכנן בחוכמה ועם מערכת הנעה מתקדמת לזמנה, שכוללת מנוע טורבו קטן ונמרץ בנפח 1.2 ליטר, ותיבת 7 הילוכים כפולת מצמדים (או ידנית, למי שמסתדר איתה). החיסכון בדלק מובטח, אבל כדאי להשאיר בצד תקציב לענייני תחזוקה.

רנו קוליאוס

מחירון: 15 אלף שקל ל-2012

15 אלף שקל ל-2012 מנוע: בנזין, 2.5 ליטר, 170 כ"ס

בנזין, 2.5 ליטר, 170 כ"ס תמסורת: גיר רציף, הנעה קדמית או כפולה

גיר רציף, הנעה קדמית או כפולה בעד: זאת ניסאן שעולה כמו רנו ואפילו נוסעת בשטח

נגד: זאת רנו שנראית כמו עוד SUV קוריאני. לאן נעלם השיק?

זאת רנו שנראית כמו עוד SUV קוריאני. לאן נעלם השיק? למה לבחור בה: כי השכנים מצפים מכם לנסוע ברכב פנאי, כמו כולם

לפני שאתם נוחרים בבוז ומדפדפים הלאה, הנה משהו שכדאי שתדעו: הקולאוס אמנם משתייך למותג הצרפתי, אך הוא יוצר בדרום קוריאה ולוקח את מערכת ההנעה ואת מרבית המכלולים המכאניים שלו מניסאן X-טרייל (של אז, לא זה של היום). מדובר בדגם שכנראה קצת הקדים את זמנו ונחת כאן (ב-2009) הרבה לפני שרכבי פנאי רכים הפכו למיינסטרים. תנוחת הישיבה בו גבוהה והמרחב הפנימי לא רע בכלל, המנוע חזק יחסית ויש אפילו אבזור עשיר בגרסאות בכירות. כבונוס יש גם אופציה להנעה כפולה, שתאפשר קצת להתרחק מהאספלט. הביקוש הנמוך מביא את המחירים לאיזורים שאליהם המתחרים שלו יגיעו רק בעשור הבא, מה שהופך את הקוליאוס לעסקה לא רעה בכלל.

שברולט אורלנדו

מחירון: 14 אלף שקל ל-2012

14 אלף שקל ל-2012 מנוע: טורבו דיזל, 2.0 ליטר, 163 כ"ס

טורבו דיזל, 2.0 ליטר, 163 כ"ס תמסורת: 6 הילוכים אוטומטית, הנעה קדמית

6 הילוכים אוטומטית, הנעה קדמית בעד: רכב לכל המשפחה במחיר של שלושה לילות במלון ההוא בזיכרון יעקב

רכב לכל המשפחה במחיר של שלושה לילות במלון ההוא בזיכרון יעקב נגד: לפעמים צריך להגיע עד אילת כדי למצוא אורלנדו שמור

לפעמים צריך להגיע עד אילת כדי למצוא אורלנדו שמור למה לבחור בה: כי ילד רביעי זה עניין יקר, וצריך איפשהו לחסוך

אחת האופציות המפתיעות לרכב עם מקום לשבעה נוסעים, במחיר של עשירית הסופר מיני. לאורלנדו מרווח פנימי נדיב למדי, כאשר מבנה "תיאטרון" עם שורה שלישית מוגבהת מעניק ראות טובה ותחושה נעימה ליושבים בקצה הפחות פופולרי, גם אם המרווח לא מבריק. בתחילת דרכו הוא שווק כאן עם מנוע דיזל חזק ובשרני, אם כי לא חסכוני בצורה יוצאת דופן - ניתן לצפות לכ-10 ק"מ לליטר בתנאי אמת. יש גם מנועי בנזין בשנתונים מתקדמים יותר, ויש גם ביקוש ממש נמוך שיאפשר לכם להתמקח על המחיר ולרכוש שנתון מתקדם מכפי שמאפשר המחירון.

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