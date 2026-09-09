לרכוש ארבע שנות ניסיון ב-10 דקות בסימולטור

טכנולוגיות מתקדמות כמו סימולטורים וטכוגרף דיגיטלי מיועדות לשפר את רמת הנהיגה המקצועית בישראל. ההכשרות החדשות של קבוצת לאומית שואפות למנוע תאונות דרכים ולשדרג את יכולות הנהגים בכבישים

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סימולטור הנהיגה מציב את הנהג המקצועי מול תרחישים מסוכנים מבלי לסכן חיים בכביש, כשהמטרה היא ללמד תגובה נכונה בזמן אמת. בקבוצת לאומית מסבירים: "אנשים לא יודעים מה קורה כשפתאום משהו נופל מולך בכביש, הם לא יודעים לאן לסטות. בסימולטור הם מתנסים בזה".

בהדגמות של טכנולוגיות הנהיגה החדשות אפשר לראות שסימולטור מודרני מסוגל לדחוס שלוש עד ארבע שנות ניסיון ותגובה למצבי קיצון לתוך עשר דקות התנסות בלבד. בצילומים שלנו הוצגו פתרונות שנועדו לשנות את תרבות הנהיגה בישראל בסיוע מומחי ההכשרה והטכנולוגיה מ"קבוצת לאומית – המרכז הארצי למקצועות התחבורה".

לצד הסימולטור הוצג הטכוגרף הדיגיטלי, שמנטר את עבודת הנהגים באמצעות כרטיס אישי. מדובר במעטפת שלמה עבור הנהג וקציני הבטיחות: "הטכוגרף הדיגיטלי הוא אקו-סיסטם שלם. הוא פעם אחת מפקח, ופעם שנייה עוזר לנהג במשימות היום-יום שלו". בהדגמה הודגש כי הטכנולוגיה היא חלק משינוי רחב יותר הכולל גם שדרוג של תנאי הנהגים ומעמדם: "ברגע שנגיש לנהגים שלנו, שנוסעים 12 שעות ביום על הכביש, את ההכשרות הטובות ביותר, כולנו נהנה מזה. נקבל נהגים מקצועיים יותר ותחבורה ציבורית איכותית ושירותית יותר".

תחום הכשרת הנהגים והתחבורה המקצועית בישראל צועד בבירור לעבר שילוב עמוק של דיגיטציה, ניטור בזמן אמת וסימולציות מתקדמות. בעתיד הקרוב, מקצוע הנהג המקצועי יעבור מיתוג מחדש מנהג פשוט למאבחן ומפעיל מערכות מיומן. הפיקוח הטכנולוגי וההכשרות במצבי קיצון יהפכו לסטנדרט מחייב, במטרה להעלות את רמת המקצועיות, לצמצם את תאונות הדרכים ולהפוך את הכבישים לבטוחים הרבה יותר.