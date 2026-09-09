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מה באמת מסתתר ברכב יד שנייה? כך מגלים לפני שקונים

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רכישת רכב יד שנייה יכולה להסתיים בעסקה טובה – אבל עלולה חלילה גם להסתיים במפח נפש. בסיור עם אור בן דוד מקומפיוטסט הוא מסביר מה עוברת מכונית בבדיקה לפני קנייה, ומה חשוב לדעת לפני שסוגרים עסקה.

"אנחנו בקומפיוטסט כבר פחות או יותר 60 שנה בודקים רכבים לפני קנייה", אמר בן דוד. לדבריו, המטרה היא שבסיום הבדיקה הלקוח יבין בדיוק מה מצבו של הרכב. "יש המון דברים שאנחנו לא יודעים לפני שאנחנו קונים את האוטו".

במהלך הבדיקה ניתן לגלות בין היתר תאונות קודמות, ליקויים מכניים, בעיות במנוע או בתיבת ההילוכים. בנוסף, באישור בעל הרכב, ניתן לקבל מידע על העבר הביטוחי שלו. "לפעמים הלקוח מגיע ופתאום מגלה שהייתה תביעה בסדר גודל די גדול, וזה משהו שהוא לא ידע".

הרכב מורם על ליפט ונבדקים השלדה, המרכב, הצבע ומכלולים נוספים. לאחר מכן הנתונים מוזנים למערכת, שמציגה את הליקויים ואף מאפשרת לקבל שקלול של ירידת הערך. לדברי בן דוד, התוצאה מתקבלת מיד עם סיום הבדיקה.

אחד השלבים הוא בדיקת מערכת VCT, שבוחנת במקביל מערכות שונות ברכב ומעניקה לכל אחת מהן ציון. "הלקוח לא צריך לנחש כמה חמורה התקלה שלו – הוא יודע", הסביר.

לקומפיוטסט נוסף גם כלי שמציג הערכה כללית של עלויות התיקון. המטרה, לדברי בן דוד, היא שהלקוח לא ייצא רק עם דוח טכני ביד: "אנחנו עוברים סעיף-סעיף וכל מה שרשמנו בבדיקה, כדי שתבין בדיוק מה יש לאוטו".

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