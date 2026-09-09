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מדולפינים ואריות ועד סלמון מנורבגיה: הסודות של מסוף המטען האווירי

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המידע המפתיע ביותר על שער המטענים האווירי של ישראל אינו רק 10 מיליון החבילות שעוברות בו בשנה, אלא המגוון הדמיוני של המשלוחים – מהליקופטרים ואמבולנסים ועד נמרים, אריות ואפילו דולפין חי. בסיור שטח עם אורן סנדרוסי, מנכ"ל מסוף המטען האווירי ממן, הוא הציג את הדרך שעוברים 100 טונות מטען בכל מטוס מרגע הנחיתה ועד למדפי החנויות. "זה יכול להיות סוסים, נמרים, אריות. הטסנו פה דולפין, הטסנו פה מטוסים, מסוקים, אמבולנסים – הכול מגיע לכאן", סיפר סנדרוסי.

חלק רגיש במיוחד בעבודה נוגע למזון טרי ולתרופות. סנדרוסי הציג משלוחי דגי סלמון חיים מנורבגיה, שנבדקים על ידי וטרינרים במקום ומשוחררים באותו היום: "יש להם אורך חיים של חמישה ימים, ולכן הזמן פה הוא מאוד מאוד קריטי". לצד המזון הטרי והפארמה, מרכז המיון מתמודד עם עומסי ענק באמצעות מערכות אוטומטיות. לדבריו, תהליך השחרור המהיר נשען כיום על טכנולוגיית AI: "כל מטען שנכנס היום מנוטר על ידי המצלמות, ומערכת בינה מלאכותית יודעת לנטר בדיוק לאן לקחנו אותו ואיפה שמנו אותו".

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תחום השילוח והמטען האווירי צועד בצעדי ענק לעבר אוטומציה מלאה וניהול רובוטי נטול מגע יד אדם. בשנים הקרובות, הבינה המלאכותית לא רק תנטר את המיקום של החבילות, אלא תנהל באופן עצמאי את המערך הלוגיסטי כולו. סנדרוסי צופה כי בקרוב ממש "סוכני AI עם רובוטים או מלגזות אוטונומיות יעשו את העבודה לבד, מבלי שנצטרך מפעילים בני אדם", מה שייעל עוד יותר את שרשרת האספקה ויקצר את זמני המשלוח עד לפתחו של הצרכן.

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