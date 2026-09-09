אופס, הלך האופנוע: מכת גניבות דו גלגלי

אלפי כלים נגנבים מדי שנה, אבל מכת המדינה הזו לא מעניינת אף אחד מלבד הקורבנות. אין מנעול שלא נפרץ, אין מיגון שלא כושל ואין רוכב שלא חי את הסיוט הזה על בסיס קבוע. אז נכון שאין לנו מערכת קסמים שתגרום לשטן עם הקאטר לברוח מהכלי היקר שלכם, אבל יש לנו כמה טיפים שיכולים לעכב אותו. בלי שוקר או ספריי פלפל

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יש רגע שכל רוכב מכיר, גם אם רק מהסיוטים. אתה יורד לחניה, מסתכל למקום שבו השארת את האופנוע, ורואה רק אספלט. סתם אספלט. אולי עם כתם שמן קטן שמזכיר לך שעד לא מזמן עמד שם משהו שהאטם של אגן שמן שלו לא אטם עד הסוף. המוח עובר שלושה שלבים בזה אחר זה: "אולי חניתי במקום אחר?", "אולי גררו אותי?", ואז מגיע השלישי, שהוא כבר לא שאלה, אלא הפנמה של המציאות החדשה: יד זדונית העלימה את הכלי האהוב. המשפט הבא שיהדהד בראש שלך ובווטסאפים שתשגר לכל הרוכבים והעולם יהיה מורכב מארבע מילים פשוטות. חדות. כואבות. גנבו לי את האופנוע.

הכלים הדו גלגליים בישראל הם יעד פופולרי במיוחד לגניבות, ולא במקרה. הם קלים, שקטים, אפשר להזיז אותם לבד או בשניים מבלי להניע אותם, והם מפורקים לרכיבים שמוכרים את עצמם. מבחינת הגנב זו רק עסקה. הוא לא יודע שחסכת שלוש שנים בשביל הכלי הזה, שיש לך חיבור רגשי אליו, אולי אפילו קראת לו בשם. עבורו זה מנוע, מסגרת, אגזוז וסט כלי חשמל. מדובר בתופעה נרחבת, סדר גודל של 4,000-2,000 כלים דו גלגליים בשנה. חשבתם שגונבים המון מכוניות? ביחס לחלקם בצי הרכב, הדו גלגליים נגנבים הרבה יותר. בערך עשרה כלים ביום. כל יום.

למה אין מספר מדויק? כי לא כולם (או רובם) מבוטחים בביטוח מקיף, ולכן המידע שקיים בחברות הביטוח הוא חלקי. וגם, רבים מבעלי הכלים לא מתלוננים במשטרה על הגניבה כי ספק אם מישהו שם יטרח לחפש קטנוע שעולה 10,000 שקל. חברות האיתור? אלה מדווחות רק על מה שקורה בקרב הלקוחות שלהן. אבל כנראה שהסיבה המרכזית היא בגלל שזה פשוט לא מעניין אף אחד, מלבד הקורבנות. ועוד משהו. בסופו של תהליך, המדינה מרוויחה מכל כלי שנגנב. כי במקום הדו גלגלי שנגנב יירכש כלי חדש או משומש. וכשקונים פה משהו, המדינה שותפה. עוד מיסים, עוד אגרות.

הקטנועים הקטנים, אלה שמניעים את הכלכלה של גוש דן, נגנבים בעיקר בשל ביקוש לחלקים ולתחבורה מהירה. הכלים היקרים נגנבים לרוב בהזמנה. אז יש לנו גנבים שחוגגים, מדינה שמרוויחה, משטרה שלא מתאמצת והרבה אזרחים קטנים שסובלים. כרגיל נו. אז מה עושים? טוב ששאלתם.

לקנות זמן

נתחיל מהבסיס, ומהמשפט שיחזור בכתבה הזו כמו פזמון: כל אמצעי מיגון פיזי הוא רק מנגנון השהיה. כי אין מנעול שלא נפרץ, יש רק מנעול שלוקח יותר זמן, עושה יותר רעש, מצריך יותר ציוד, ובדיוק בפער הזה נמצא הסיכוי שלכם. ההיגיון הפשוט אומר שגנב מחפש את הטרף הקל. אין מה לקחת ללב או לשאול את עצמכם למה הוא עשה את זה דווקא לכם, אתם פשוט עשיתם לו את החיים ואת העבודה לקלים. אז בואו ננסה להקשות עליהם, להרוויח זמן יקר ולגרום להם לדלג לקורבן הבא.

שרשרת מחוסמת: הכלל הראשון הוא עובי ו-12 מ"מ זה הרצפה. מתחת לזה מדובר באביזר דקורטיבי שמרגיע את המצפון. 16-14 מ"מ של פלדה מחוסמת, עם חוליות מרובעות או משושות, כבר מייצרות בעיה אמיתית. הכלל השני, והחשוב יותר, הוא לאן השרשרת מחוברת. שרשרת שמחברת גלגל לגלגל היא סתם משקולת. שרשרת ששוכבת על הרצפה היא הזמנה מפורשת. שרשרת שעוברת דרך המסגרת ומחוברת לעוגן מקורקע, מתוחה ומורמת מהקרקע, כבר מחייבת עבודה. אגב, זו גם הדרישה הבסיסית של כל פוליסת ביטוח נגד גניבה.

עוגן מקורקע: אם יש לכם חניה קבועה, זו ההשקעה עם התשואה הכי טובה. עוגן מעוגן לבטון הופך את הפתרון הכי אפקטיבי של הגנב - להרים את הכלי לתוך ואן ולפתוח את המנעולים בנחת במקום אחר - לבלתי אפשרי.

מנעול U: קצר עדיף על ארוך. ככל שיש פחות מרווח פנוי בתוך המנעול, כך יש פחות מקום להכניס כלי ולייצר מנוף. לפעמים מנעול U ענק שנראה רציני הוא דווקא אמצעי המיגון הקל יותר לפריצה.

מנעול דיסק: נוח, קטן, נכנס לתא האחסון, ומומלץ שיהיה עם אזעקה. הוא לא ימנע שום דבר מגנב מקצועי, אבל הוא מספיק כדי שאף אחד לא ידחוף את הכלי 300 מטר מחוץ לשדה הראייה.

כבל תזכורת: קנו את כבל התזכורת הצבעוני שמתחבר לכידון. הוא עולה כמה שקלים אבל החיסכון בדמעות ובכבוד עצמי הוא אינסופי. אין חוויה מתסכלת יותר מאשר להתלבש, לחבוש קסדה, כפפות, לעלות על הכלי להתחיל בנסיעה ואחרי 50 ס"מ כשהמנעול יפגוש את הבולם, האופנוע ייעצר באחת, אתם תיפלו וחוץ מהגאווה הפגועה, סביר להניח שגם הדיסק הקדמי יתעקם יחד עם פלסטיקה יקרה ואולי גם ידית קלאץ' ומראה, והנה הלכו כמה אלפי שקלים רק כי שכחתם להסיר את מנעול הדיסק.

שילוב מנעולים: שני מנעולים מאותו סוג הם אתגר. שני מנעולים מסוגים שונים הם שני אתגרים, שלפעמים יצריכו גם שתי ערכות כלים. גנב שהתארגן לשרשרת ומגלה גם מנעול דיסק עם אזעקה נאלץ לקבל החלטה חדשה, ובזמן שיקח לו להחליט, מישהו עלול להסתכל, והוא עשוי לוותר.

כיסוי: זה נשמע כמו העצה הכי טריוויאלית, ולכן היא כל כך מוזנחת. גנב שעובר ברחוב לא מחפש "אופנוע", הוא מחפש את האופנוע. דגם ספציפי, שנה ספציפית, ערך ידוע. כיסוי אפור ומשעמם הופך את החישוב הזה לניחוש, ואף אחד לא אוהב להתחיל את יום העבודה בהימור. ויש גם בונוס. כיסוי גם מסתיר את אמצעי המיגון שמתחתיו, כך שהגנב לא יכול להתכונן מראש. הוא צריך להרים, להסתכל, להבין, ולהחליט, כל זה בעמידה ברחוב, מוקף מצלמות ואנשים. זה לא בהכרח ירתיע אותו, אבל שוב חוזר הניגון - כל אמצעי מיגון הוא השהיה. וישנה גם אגדה שבעלי אופנועים יקרים מכסים את הכלי שלהם עם כיסוי ממותג של אופנוע זול, שזה יעיל בערך כמו לכתוב "מלח" על הכלי של הסוכר בעמדת הקפה, כדי לבלבל את הנמלים.

אבל אם להיות כנים עד הסוף - דיסק זוויתי מודרני על סוללה נטענת חותך כמעט הכול, ומהר. ואן ושני אנשים חזקים יפתרו את האתגר בפחות מדקה, אלא אם הכלי מחובר לרצפה. למקצוענים באמת יש גם קאטר פנאומטי שחותך כל דבר ולא עושה כמעט רעש. אז לא, אין מנעול שינצח הכל. יש רק מנעול שיגרום לגנב להסתכל על השעון, על הרחוב, ועל הכלי החשוף הבא שחונה שני מקומות משם.

מיגון אלקטרוני

אם המיגון הפיזי קונה זמן, המיגון האלקטרוני קונה מידע. הוא לא ימנע גניבה וגם לא יחזיר בעצמו את האופנוע, אבל הוא נותן נקודת פתיחה. בגדול, השוק מתחלק לשני פתרונות. הראשון הן חברות האיתור. מערכת שמותקנת בכלי, לרוב מוסלקות במסלולים שונים: איתור בלבד עם שיקוף מיקום באפליקציה של המוקד, איתור עם מענה אנושי ויש כאלה שגם מפעילים צוותי שטח שיוצאים בעקבות הכלי כשהוא מתריע. ויש גם מסלולים מתקדמים יותר שכוללים התחייבות להשבת הכלי או פיצוי כספי בשיעור מסוים מערכו במידה וההשבה נכשלה. המסלול הזה הוא בעצם מוצר ביטוחי במסווה, וחשוב לקרוא בו את האותיות הקטנות. מה נחשב "השבה", תוך כמה זמן, ומה בדיוק אחוז הפיצוי.

הפתרון השני הוא טראקר (עוקבן) עצמאי. קונים מכשיר (שלרוב עולה בין כמה שקלים לכמה עשרות שקלים), מכניסים כרטיס SIM, מצמידים ומסליקים אותו איפשהו בתוך הכלי ומקבלים מיקום באפליקציה. זול משמעותית, גמיש, ובלי מנוי חודשי. החיסרון הוא שאתם המוקד. אתם אלו שצריכים להסתכל באפליקציה ב-2:00 בלילה, וגם אלו שצריכים להסביר למוקדן 100 מה קרה ואיפה הכלי עכשיו.

שני העולמות האלו פגיעים. משדר אפשר לשבש, לנתק, לזרוק לפח בצומת הראשון או באחוריים של טנדר שייסע בכל הארץ ואתם תשתגעו. מי שמתמחה בזה יודע לחפש, ובאופן ספציפי בכל כלי. לכן ההמלצה היא התקנה מוסתרת, ורצוי יותר ממכשיר אחד, כי הגנב יחפש עד שימצא, ואז יפסיק לחפש. וכן, למרות שיש מקצוענים שיגיעו לא רק עם אמצעי שיבוש אלא גם עם איתור, הרווחתם כאן זמן יקר.

היתרון האמיתי מתגלה בשני תרחישים. הראשון הוא המיקום האחרון - גם משדר שנותק מספק את הנקודה שבה עוד הספיק לשדר, שלעיתים קרובות ממנה תתחיל חקירה. השני, והמעניין יותר, הוא "ההקפאה". נוהג מוכר שבו הגנבים לא לוקחים את הכלי ליעדו הסופי אלא מחנים אותו למשך יממה או יותר במקום אקראי ולא בולט: חניון ציבורי, חצר, סמטה, אפילו רק כמה בניינים הלאה. המטרה כפולה: לראות אם הבעלים מגיע לקחת אותו ולראות אם מישהו מגיע בעקבות המשדר. בחלון הזמן הזה טראקר ששרד הוא ההבדל בין יום עצוב לסוף טוב.

והכי חשוב - לא לנסוע לבד לאסוף את האופנוע, גם אם בקורס לוט"ר אמרו לכם שאתם תותחים וגם אם יש לכם חגורה שחורה בקראטה. אף פעם לא נוסעים לבד. הכלי שווה כסף, אתם שווים יותר. מתקשרים למשטרה, מוסרים מיקום, ומחכים.

ביטוח שקט

הפתגם העתיק (שהמצאתי הרגע) אומר שאין תחליף לביטוח מקיף. אבל יש לו מחיר גבוה, וכאן אנחנו מגיעים לפתרון היחיד בכתבה הזו שבאמת פותר משהו. ביטוח מקיף הוא לא אמצעי מיגון. הוא לא יעכב אף גנב, הוא לא יחזיר אף כלי, והוא לא עושה רושם על אף אחד. אבל הוא מבטיח שהבוקר שאחרי יהיה עניין של טלפון או שניים ולא של אסון כלכלי, בכי ועצבים. כי במקרה של גניבה, המבוטח מקבל פיצוי כספי בגובה ערך הכלי לפי המחירון הרלוונטי, בניכוי השתתפות עצמית. זה לא יחזיר את האופנוע שאתם מכירים לפי הצליל או המדבקות שרק לכם יש. זה כן מחזיר את היכולת לקנות אחר במקומו.

הבעיה מתחילה ונגמרת במחיר. בדו גלגלי, פרמיית המקיף שונה לגמרי מאשר בעולם המכוניות. בכלים מסוימים, ובעיקר בשילוב של דגם מבוקש, עם רוכב צעיר או ותק רישיון נמוך, הפרמיה השנתית יכולה להיות יותר מ-10% מערך הכלי. כן, קראתם נכון: יש רוכבים שמשלמים בשנה על ביטוח יותר ממה שאחרים משלמים על רכב משומש שלם. יש דגמים שחברות הביטוח פשוט לא אוהבות. אף אחד לא מפרסם את רשימת הדגמים הזו, אבל חברות הביטוח יסרבו בנימוס למכור לכם עבורם ביטוח מקיף. כי אם לא הבנתם, חברות הביטוח מגינות קודם כל על עצמן.

אבל בואו נדבר על המקרים שבהם חברת הביטוח כן מסכימה לקחת מכם כסף. ביטוח חובה וצד ג' לא מכסים גניבה. בכלל. אפס. זו הטעות הנפוצה ביותר, והיא מתגלה תמיד באותו טיימינג גרוע - כשהאופנוע כבר לא שם. אלה ביטוחים שמחויבים בחוק ומכסים רק מקרים של פגיעות בגוף, לא רכוש.

המיגון הוא תנאי בפוליסה, לא המלצה. ברוב הפוליסות לדו גלגלי, מעל לערך מסוים תידרשו למערכת איתור מאושרת, לעיתים למסלול ספציפי, בדרך כלל למערכת איתור עם מוקד אנושי. אם הצהרתם על מיגון והוא לא הותקן, לא תוחזק או שהמנוי שלו לא חודש, יש לחברת הביטוח שיחה שהיא מאוד תשמח לנהל איתכם. ואל תתחכמו. אם בפוליסה מצוין שעובי השרשרת צריך להיות 14 מ"מ, אל תקנו דקה וזולה יותר ותחשבו שהם לא יבדקו את זה במקרה של תביעה. כי הם כן. אם הכלי צריך להיות קשור לעמוד ברזל יצוק בקרקע, כך תנהגו. לחבר אותו לצינור השקיה יקל מאוד לא רק על הגנב אלא גם על חברת הביטוח להתנער מהתביעה.

אבזור נלווה לא מכוסה. מזוודות צד, מגן תחתון, משקף או אגזוז תחליפיים, פנסי ערפל, מסך ניווט וכו' לא מכוסים באופן אוטומטי בפוליסה. חברות הביטוח מאפשרות כיום הרחבה שכוללת גם אבזור. זה כמובן בתוספת תשלום, אבל לפעמים שווה את ההשקעה כשמדובר למשל בארגזים שעולים אלפי שקלים. תזכרו שלפעמים יכולים לגנוב רק את הארגזים כדי למכור אותם.

ובאשר לפיצוי, המחירון הוא לא מה שאתם חושבים שהכלי שווה, אלא במה שהמחירון המקובל בשוק חושב שהכלי שווה. הפער בין המספרים האלה הוא מקור בדוק לאכזבה, וכדאי לבדוק אותו ביום החתימה ולא ביום התביעה. חברת הביטוח לא תנהל איתכם משא ומתן כדי להגיע להסכמה על שווי הכלי. יש מחירון שקובע.

גם זה יכול לעזור

רחוק מהעין רחוק מהלב כבר אמרנו? אמרנו. ישנן שתי גישות הפוכות. אחת טוענת שעדיף לחנות את האופנוע מוסתר מעין כל. זה נכון במקרה של גניבה מזדמנת. בן עוולה (לרוב מדובר בשני חולירות על קטנוע) נוסעים ותרים אחרי כלים זמינים. לרוב הם לא ישוטטו בחניונים, מאחורי בניינים או בתוך חצרות. הם יחפשו את הכלים שחונים ברחוב. החיסרון בשיטה הזאת הוא שאם כבר הגיעו לכלי המוסתר שלכם, יש להם את כל הזמן שבעולם להתעסק עם המיגון בלי שמישהו יראה אותם.

לעומת זאת, לפי הגישה השנייה עדיף לחנות את האופנוע גלוי לעין כל. נכון, גם לגנבים אבל גם לעוברי האורח, נהגים או משטרה. ורצוי במקום מואר עם מצלמות עסק ליד. גנבים מזדמנים בדרך כלל לא ייקחו את הסיכון של להתחיל לחתוך שרשראות באמצע הרחוב. החיסרון הוא שאם זה אופנוע שמוצא חן בעיני הגנבים, הם יגיעו אליו מוכנים מבחינת ציוד ואחרי שעשו עבודת בילוש ובדקו את השעות הנוחות לפעולה.

כלל שני פונה אל ההיגיון והמוסר שלכם ומחזיר אותנו להלל הזקן שאמר פעם שמה ששנוא עליך אל תעשה לחברך. גניבות רבות מתבצעות לשם פירוק ומכירת החלקים. כשהולך לכם חלק באופנוע או נגנב, אל תחפשו את העסקה הזולה במוסכים עלומי שם או במודעות ברשת. לרוב אלו יהיו חלקים שנגנבו מאופנועים של חברים שלכם. לכו למוסך מורשה מטעם היבואן ותרכשו במחיר מלא חלק שיש לו אסמכתא, אחרת אתם פשוט נותנים יד להמשך התופעה.

גנבו לכם למשל מראה או מסכה קדמית? השלמתם ציוד בקניה זולה מעסק מפוקפק, חסכתם כמה שקלים, שמחים שדפקתם את המערכת (יבואן רשמי במקרה הזה) ולמחרת חבר שלכם, שיש לו בדיוק את אותו אופנוע כמו שלכם, יספר לכם שפירקו לו בלילה את המסכה הקדמית או את המראה. תרשו לעצמכם אז להשפיל מבט או לגלגל עיניים לשמיים ולהתבייש.

שיטת גניבה נוספת שקל למנוע אותה היא זו של אלה המגיעים לכאורה כדי לקנות את האופנוע שפרסמתם למכירה. בנושא הזה יש כמה כללי אצבע. הראשון הוא שלעולם, אבל לעולם, אל תפגשו את הקונה ליד הבית או מקום העבודה ובקיצור, איפה שהכלי שלכם חונה בדרך כלל. ה"קונה" יגיע, יסתכל על הכלי, יבלבל קצת את המוח, יגיד "תודה נחשוב על זה", ויחזור בלילה עם חבר או ואן (או עם שניהם) ויעמיס אותו.

הכלל השני הוא שאין "לעשות סיבוב על הכלי". ראשית, אין לכם ביטוח על הרוכב הזה ואם חלילה יקרה לו או לאופנוע משהו, אתם בצרות שלא ברא השטן. אין לעשות סיבוב. נקודה, סימן קריאה. הסיבה השנייה היא שהסיבוב הקצר הזה "רק פה ברחוב" יהיה הפעם האחרונה שבה תראו את האופנוע שלכם. גם אם יציעו להשאיר לכם ערבון, תעודה מזהה או כל דבר אחר. לא נותנים סיבוב ולא מניעים את הכלי. הכלי מעניין אותך? אחלה, קח אותו לבדיקה ושם יגידו לך איך המנוע עובד ונשמע.

כלל חשוב נוסף הוא לצלם את האופנוע מכל כיוון ולשמור את התמונות כדי שתוכלו לפרסם אותן ברשתות ולבקש את עזרת הציבור אם במקרה נתקלים בו. ואם לא גנבו לכם אותו, מקסימום יהיו לכם תמונות להראות לנכדים ולספר להם שפעם סבא היה באד אס.

אם האופנוע שלכם נחשב ל"מוזמן" או "מסומן" - אתם בבעיה. ישנם גנבים וכנופיות שעובדים על פי "הזמנות של כלים ספציפיים". אם יש לכם אחד כזה, אתם אפילו לא יודעים שאתם על הכוונת, ולא משנה איך תמגנו אותו ומה תעשו, הוא ייגנב למרבה הצער. ואם ניסו לגנוב ולא הצליחו, הם יחזרו, הפעם נחושים, מצוידים ומוכנים יותר.

גיליתם שניסו לגנוב לכם את האופנוע ולא הצליחו, או שתעבירו אותו משם (למשל לחניון נעול עם שומר) או שתבטחו אותו. הדבר הלא נכון לעשות יהיה לחשוב שהמזל ימשיך לשחק לכם ושהגנבים יתייאשו. תשכחו מזה ותשכחו מהאופנוע.

אחרי שגנבו לכם

דבר ראשון, טלפון למשטרה. אמנם יגידו לכם להגיע לתחנה כדי למלא תלונה אבל בינתיים, עם קצת מזל, ניידת סיור יכולה להיתקל בגנבים. אם אתם מבוטחים, ידעו בהקדם את הסוכן או חברת הביטוח, כולל צירוף טופס התלונה שהגשתם במשטרה. אם אתם מחוברים למוקד, דווחו להם שהכלי נגנב, אולי הם יוכלו לאתר אותו.

אם אתם לא מבוטחים ואין לכם חיבור למוקד או טראקר מוסלק, פרסמו ברשתות ובפורומים של האופנועים פלוס התמונות שצילמתם (זוכרים שאמרנו לכם לצלם?). תנו פרטים מאיזה אזור נגנב, ואל תחסכו בפרטים וסימני זיהוי ייחודים, אם יש כאלה (נגיד מדבקות, דגם ארגזים וכו'). והתחילו לסרוק את הסביבה הקרובה. כמו שנכתב בראשית הכתבה, לא פעם מעלימים את הכלי במקום קרוב וחוזרים לשם אחרי יומיים-שלושה עם כלים מתאימים לנטרול המיגון או עם רכב כדי להעמיס אותו. לא פעם, אנשים מצאו את הכלי שלהם חונה כמה בניינים מהם. אז בבקשה, אל תתעצלו ולכו לחפש.

אפרופו חיפושים, לא פעם הגנבים מפרסמים את השלל למכירה ברשתות. סרקו את כל אתרי המכירות. לפעמים גם תראו ברשתות את הגנבים מעלים סרטונים של האופנוע שלכם. העבירו את המידע הזה למשטרה. זה בטח לא יכול להזיק לכם.

זכרו: מה שעובד זו השכבתיות - כלי מכוסה, נעול עם שרשרת, ומומלץ גם עם מנעול דיסק ואזעקה, עם איתור מוסתר ופוליסת מקיף בתוקף. לא כי זה בלתי חדיר, אלא כי בשלב מסוים הגנב מסתכל על כל אלו, מחשב את הזמן והסיכון, ומחליט שהיום הוא מעדיף לעבוד על משהו אחר.

ואם כבר, נסיים בעצה הכי חשובה: אמצעי המיגון הכי טוב הוא זה שאתם באמת משתמשים בו. השרשרת של 16 מ"מ ששוקלת שבעה קילו ונשארה בבית כי "זה רק פגישה של חצי שעה" תגן מצוין על הסלון. המנעול הבינוני שנעול כל ערב, בלי יוצא מן הכלל, מגן על האופנוע.

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