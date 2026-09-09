מטרקטורים אוטונומיים לנחילי רובוטים: הדרך לשדה הקרב העתידי

Getting your Trinity Audio player ready...

שדה הקרב המודרני עובר את השינוי מרחיק הלכת ביותר אולי מאז המצאת הטנק. המלחמות בעזה ובלבנון וגם זו של אוקראינה ורוסיה, מוכיחות שהעידן שבו שולחים חיילים בשר ודם לקו הלחימה הראשון הולך ונעלם. במקומו נכנסת ארכיטקטורה חדשה לחלוטין של רובוטים יבשתיים, כלים אוויריים בלתי מאוישים ובינה מלאכותית, הפועלים בסנכרון מלא. זה בדיוק האזור שבו פועלת חברת פיוז (Fuse) הישראלית.

"אנחנו מקדמים את הפתרון של מסה אפקטיבית חכמה, שבה נחילים של רובוטים אוויריים וקרקעיים מופעלים על ידי מערכת אחת מאחור", מסביר אייל דהן, מנכ"ל פיוז. "המטרה המרכזית שלנו חדה וברורה: No blood at first encounter. שלא יישפך דם בהיתקלות הראשונה עם האויב, אלא שהכלים האוטונומיים הם אלה שיספגו את האש הראשונה, יפתחו צירים וינטרלו איומים עוד לפני שהחייל הראשון דרך בשטח".

אחרי עשרות שנים שבהן תעשיות ביטחוניות פיתחו מערכות גדולות ומורכבות, מתברר בשנים האחרונות ששדה הקרב העכשווי צריך הרבה כלים קטנים וזולים ויכולת פיתוח מהירה ביותר עם שינויים תכופים במפרטים הטכניים. זו היתה הסיבה שבאלביט החליטו על "ספין-אוף": הקמת חברה בת מתוך אלביט – פיוז – שתפעל במתכונת דומה לסטארטאפים בעולם הטכנולוגי החדש המכונה "דיפנס-טק".

פיוז הוקמה על בסיס יכולות ומומחים שנאספו מתוך ארבעה תחומים שונים באלביט: חברת המחקר "פניני חוכמה", חברת הרחפנים "פליינג פרודקשן", יחידת פיתוח טכנולוגיית אוטונומיה, וחברת , וכעת גם חברת האוטונומיה הקרקעית BWR.

למעשה מדובר בתהליך הפוך מהמוכר לנו, שבו חברות הענק בולעות לתוכן סטארטאפים צעירים וקטנים. באלביט, המפתחת מערכות ענק כגון מטוסים ללא טייס, טילים ונשק לייזר, הבינו כי בעולמות הרובוטיקה וה-AI הכללים השתנו, צריך פיתוח מהיר ויכולת ייצור מהירה בעלויות נמוכות.

"אני כמעט רבע מאה באלביט, ולא זכור לי מקרה כזה", מספר דהן, "אלביט הבינה שהיא סוג של אוניית מסע כבדה או נושאת מטוסים, שלא תמיד מתאימה לתמרונים המהירים שנדרשים כיום בשוק. בדרך כלל חברות גדולות קונות ומטמיעות. פה זו הפעם הראשונה שאלביט מבינה שמשהו עמוק קורה בשוק, ועושה תהליך הפוך - מקימה חברה בסביבת דיפנס-טק, שפועלת בצורה הרבה יותר מהירה ואג'ילית".

מוסיף יואב פויזנר, סמנכ"ל השיווק של אלביט מערכות תקשוב וסייבר: "פיוז הוקמה בדיוק לצורך הדבר הזה: לתת פתרון טכנולוגי בקצה העליון של הסקאלה, בצורה מהירה ואג'ילית לצרכי הלקוחות שלנו. החיבור לאלביט נותן לפיוז יתרון ייחודי: גישה לכלל הלקוחות הגלובליים, לתיקי עסקה גדולים ולכל הפורטפוליו הטכנולוגי של הקבוצה".

החיבור השלם מאפשר לממש תפיסה מבצעית פורצת דרך של "One to Many" – מפעיל אנושי בודד השולט בנחיל שלם של כלים אוויריים וקרקעיים המנוהלים תחת מערכת הפעלה אחודה מבוססת בינה מלאכותית. "הרובוטים נשלחים לפני החיילים בהתאם למתאר", מסביר דהן. "בלחימה אורבנית, אנחנו שולחים אותם ראשונים לתוך הבתים. הם נכנסים, סורקים ומנטרלים איומים. בשטח פתוח, המערכת יודעת לייצר מסות של רובוטים קרקעיים שנושאים רחפנים או כלי נשק, פותחים את השטח, מבצעים כיבוש מקדים וסוגרים מעגלי אש במהירות ובאפקטיביות".

בשונה מפתרונות מדף אזרחיים המאולתרים לעיתים בשדות קרב בעולם ונוטים לקרוס תחת לחימה אלקטרומגנטית, פיתוחי פיוז נבנו מלכתחילה לפי תקנים צבאיים קפדניים וללא רכיבים סיניים. המערכות מסוגלות לתמרן ולפגוע במטרות בדיוק מרבי גם בסביבות נטולות GPS ותחת שיבושים אלקטרוניים כבדים.

כיום מעסיקה FUSE כ-210 עובדים בשלושה אתרים עיקריים, ומחזיקה בצבר הזמנות של מאות מיליוני דולרים. יכולות אלו כבר זכו להכרה בינלאומית נרחבת, כולל זכייה בפרויקט MRR עבור צבא ארצות הברית, הקמת קווי ייצור בארה"ב להרכבת אלפי רחפנים טקטיים, ופעילות מול הכוחות המיוחדים בבריטניה, צבא אוסטריה, צ'כיה והפיליפינים.

במסגרת בניית היכולות האוטונומיות שלה, ביצעה פיוז צעד מעניין כשרכשה את חברת הסטארט-אפ הישראלית BWR (ר"ת Blue White Robotics). החברה החלה את דרכה בכלל בעולמות החקלאות, התמחתה בהפיכת טרקטורים ומשאיות לרובוטים אוטונומיים הפועלים במטעים ובשדות פתוחים. האלגוריתמים הללו, שנבחנו והבשילו במשך למעלה מ-100,000 שעות נסיעה אזרחיות בתנאי שטח קשים, הוסבו בתוך זמן קצר למערכות לחימה רובוטיות המניעות כלי רכב, נגמ"שים ודחפורים בלב שדה הקרב.

"כשאני מדבר עם לקוחות בנאט"ו או בארה"ב ושואלים אותי מה אנחנו יודעים להביא מחר בבוקר, הרכישה הזו מקצרת משמעותית את ה-Time to Market של פתרונות אוטונומיה הקרקעיים. כעת אנחנו מציעים פתרון מולטי-דומיין רב-זרועי, שבו כלים קרקעיים ורחפנים מדברים תחת אותו אקו-סיסטם", אומר פויזנר.

בן אלפי, מייסד משותף ומנכ"ל BWR, אומר: "הבינה המלאכותית האוטונומית שלנו מתוכננת לתמוך בכוחות בסביבות הקשוחות והמאתגרות ביותר. על ידי שדרוג ציי רכב קיימים והטמעה של פלטפורמות רובוטיות של הדור הבא, אנחנו מספקים את היכולות והחוכמה שנדרשות כדי להגן על חיים ולהבטיח את הצלחת המשימות".

לאן צועד תחום הרובוטיקה הצבאית ומה יהיה עתידו? המגמה הגלובלית מצביעה על מעבר מוחלט לשדה קרב אוטונומי, רב-ממדי ומבוסס מסות חכמות. בעתיד הבלתי נמנע, המפקדים בשטח כבר לא ינהלו חיילים בקו המגע הישיר, אלא יפקדו על נחילי מערכות אוטונומיות הלומדות ומסתגלות לשינויים בזמן אמת. היכולת לסנכרן בין זרוע אווירית לזרוע יבשתית בלחיצת כפתור אחת תהפוך את התמרון הצבאי למהיר, קטלני ובטוח פי כמה עבור הלוחמים. התעשייה הישראלית מוכיחה כי השילוב בין ניסיון מבצעי שנצבר בשדה הקרב לבין חדשנות זריזה, הוא המפתח להובלת השוק העולמי. הכלים הישראליים הללו ימשיכו להגיע לכל פינה בתבל, אולי עד שהמחשבים והרובוטים יחליפו לחלוטין את הנוכחות האנושית בקו האש.